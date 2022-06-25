墮胎權與「羅訴韋德案」：最高法院裁決與震動全美國的一天

莎拉·史密斯（Sarah Smith）

BBC北美事務編輯

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有關女性墮胎權的爭論令美國兩極分化，最高法院的這一裁決很難平息這種撕裂

美國最高法院於當地時間周五（6月24日）作出裁決，推翻近半個世紀前有關女性墮胎合憲權的「羅訴韋德案」（Roe v Wade），裁定女性墮胎並非憲法賦予的權利——這一決定可能立即導致墮胎行為在美國22個州屬非法。

最高法院剛剛向美國已白熱化的文化戰爭投下一枚憲法炸彈，圍繞墮胎問題數十年的紛爭又燃起了新一輪戰火。

法院以6對3的裁決斷定，墮胎並非憲法賦予的權利，將是否允許墮胎的決定權交給各州自行裁決。預計將有數以百萬計女性由此失去接受墮胎服務的途徑。

這項法院裁決將會改變法律，但是卻不會平息有關墮胎問題的爭論，反而會火上加油。

歡欣雀躍的反墮胎倡議人士完成了幾年前還似乎是不可能實現的事情。他們相信，現在數以千計嬰兒的生命將會得救。

擁護選擇權（pro-choice）倡議者卻極度沮喪，因為他們認為，女性權利倒退了50年，回到女性會因為在黑市非法墮胎而可能死亡的時代。

最近的民意調查顯示，三分之二美國人不希望看到墮胎的憲法權利被廢除。

在這種充滿爭議的時刻，即使是至高無上的最高法院本身，也成為這場敘事當中的主角，而不僅僅是審裁者。在裁決公布之前，一名持槍男子在其中一名偏保守派大法官家門外被捕，他聲稱自己被流出的裁決草案激怒。最高法院大法官現在必須接受安全保護。這個問題，就是這麼惹火。

這個決定是建基於他們對憲法的解讀，但同樣也帶有深刻的政治色彩。當法院推翻過去的裁定，對於批評者來說，這不可避免地被看作是政治考慮，而非憲法考慮。

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美國最高法院的歷史性裁決

美國時間周五（6月24日），最高法院的裁決代表了美國墮胎問題相關法律的歷史性進程：

美國最高法院裁定，美國女性不擁有墮胎合憲權

保守派大法官薩穆埃爾·阿利托（Samuel Alito）在5對4的主要意見書中寫道，1973年的「羅訴韋德案」（Roe v Wade）相關裁決是錯誤的

「羅訴韋德案」允許胎兒獲得子宮外存活力（母體外存活力）前進行墮胎，也即在懷孕24至28周之前



這一裁決並不意味著美國禁止墮胎，但是它允許各州自行徹底禁止這一醫學程序。26個保守州已經確定或者正在考慮禁止墮胎

隨著「羅訴韋德案」被推翻，禁止終止懷孕的所謂觸發法規生效，全美多地的墮胎診所正在紛紛關閉

美國總統拜登對裁決表示失望：「這對於法院和這個國家來說，是悲哀的一天」

任命其中三名大法官的前總統特朗普向福克斯新聞台（Fox News，霍士新聞）表示：「上帝做了這個決定」

全美至少有70個地點有計劃在周末進行抗議

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保守派在最高法院有6比3的絶對多數，這是得益於唐納德·特朗普（Donald Trump）任命的三個大法官。他當時特別作出過競選承諾，會任命一些將推翻羅訴韋德案的大法官——而這些任命很可能將是他最持久的遺產。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普在2019年的"為生命遊行"（March for Life）集會上

最高法院這場裁決的政治影響震動全美，全部50個州份都將感受得到，但是即時的現實衝擊是，嚴厲得多的法律很可能將在半數州份當中出現。

其中一個州份是奧克拉荷馬，當地上月通過全美國最具限制性的墮胎立法——從受孕階段開始就完全禁止，只有極少數情況例外。

我在塔爾薩（Tulsa)與該州眾議員溫迪·斯蒂爾曼（Wendi Stearman）見面時，她告訴我，能夠撰寫這份法案是她的榮幸。她說，她將會幫助每年4000個未出生的嬰兒「有機會獲得生命」。

當我問她，她是否相信這項立法將會在奧克拉荷馬州杜絶墮胎的行為時，她說不會——但是這將令墮胎更加難以實現。

她爭辯說，女性可以在受孕之前就選擇避孕，只有極少數例外，而「多數女性只不過是以墮胎作為一種避孕手段」。

這種觀點受到了在塔爾薩墮胎診所的安德麗婭·加列戈（Andrea Gallego）嚴辭駁斥。她說，墮胎常常是任何女人所做最艱難決定。

幾個星期前，她的診所每天接診40名懷孕病人。我到訪的時候，候診室和治療設施完全沒有人。只剩下少數幾個員工——接電話和提供其他州份的診所資訊。

「很多病人一直乞求幫助，」她說，「這是毀滅性的，這些法律不能阻止墮胎，它只不過增加了病人的額外負擔。」

在奧克拉荷馬已經在發生的事情，現在將會被複製到其他州份。

現在，羅訴韋德案被推翻，26個州可能會更進一步限制墮胎的途徑，包括已經通過了所謂觸發法規（trigger laws）的13個州份，後者將在法院作出決定後立即實施禁令。根據它們已經通過或正試圖通過的立法，這些州份當中只有不足三分之一會將強姦或亂倫懷孕列作例外。

民主黨控制的州份，如加州和紐約，將會將自己定為墮胎避難所，歡迎那些來自法律不容許墮胎的地方的女性。總共有20個州將會保留墮胎權。在這些州份，生活著2650萬處於生育年齡的女性。

在那些將墮胎行為列作非法的州份，墮胎診所紛紛關閉；在容許墮胎的州份邊境附近，卻預計會開設更多診所。那些沒有錢或時間去別州的人，可能會採取其他辦法——比如在網上訂購流產藥物——即使這樣做是非法的。

在2019年的美國，大約有60至80萬宗墮胎。根據疾病控制中心（The Center for Disease Control）數據，六宗懷孕當中大約有一宗最終以墮胎告終，其中超過90%是發生在頭三個月內。墮胎的女性當中有一半以上本身已經是母親，而且對於當中大多數來說，是她們第一次墮胎。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 反墮胎者在最高法院裁決後歡欣雀躍

法院的決定來得再及時不過，因為美國人將在今年稍後投票選舉國會代表。

在11月的選舉大受打擊之後，民主黨人希望，墮胎的問題將會激發擁護選擇權的女性站出來投票給他們。但是，他們想要讓國會立法授予墮胎作為聯邦權利的嘗試已經失敗——該立法本可以阻止各州獨立禁止墮胎行為。

即使民主黨保持對眾議院和參議院的控制，他們也不能推翻法院的這一次裁決。

另一方面，有很多共和黨人想要立法對墮胎制定聯邦禁令，在所有州份將墮胎列為非法。假如共和黨能夠在下一次選舉之後控制國會，這將可能是下一場鬥爭。

圍繞這項裁決如何影響特定避孕方式或者體外人工受孕的問題，可能還會有更多的鬥爭。而一些人也質疑，類似的法律論據能不能被用來打擊同性婚姻。