烏克蘭戰爭：俄羅斯拿下北頓涅茨克(Severodonetsk)的戰略意義

喬·英伍德 （Joe Inwood）

BBC記者，發自基輔

1 小时前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 幾周來，這座城市一直是俄羅斯入侵的主要焦點， 最終烏克蘭指揮官說，保衛這座廢墟城市將耗費太多的生命。

這樣的結果也許對很多人來說，是一個「必然」的感受，但對烏克蘭來說，這一點都不能減少北頓涅茨克（Severodonetsk，又譯塞維羅多涅茨克）陷落帶來的痛苦。

幾周來，這座城市一直是俄羅斯入侵的主要焦點，猛烈的炮火和空襲將這座古老工業城市的一大半炸成了廢墟。

最終，烏克蘭指揮官說，保衛這座廢墟城市將耗費太多的生命。

在俄羅斯確認完全控制北頓涅茨克後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky ）在上周末晚宣告說，對他的國家來說，「在道德和情感上」很難度過這個日子。

但不可否認的是，失去他們在盧甘斯克（Luhansk）地區仍然掌握的最大城市，確實使俄羅斯的一個關鍵戰略目標更近了一步。自從莫斯科最初試圖佔領烏克蘭整個國家失敗後，俄羅斯就一直專注於佔領更廣泛的東部地區，即頓巴斯（Donbas）。

該地區由兩個州組成，頓涅茨克和盧甘斯克。只要拿下其中一個，俄國領導人普京（又稱普丁）便能向他的支持者展示他所認為的真正成就，這是他入侵烏克蘭初始失敗後非常需要的成果。

但莫斯科能否拿下整個盧甘斯克仍是未知數，儘管這個目標越來越有可能達到。在俄羅斯入侵的道路上，離北頓涅茨克僅幾英里遠的萊辛斯克市（Lysychansk）仍在烏克蘭掌握中。

據稱，烏克蘭軍隊在放棄北頓涅茨克後，已經撤到了這城市。

為了理解為什麼萊辛斯克很重要，我們需要了解該地區的地理位置，以及它在這場戰爭中迄今所發揮的戰略作用。

這兩座城市位於頓涅茨河（Siversky Donets river）上：該河貫穿頓巴斯，是俄軍付出多次高額代價的戰地。特別是1個月前的一次渡河嘗試，讓整個俄羅斯軍隊營級戰術小組付出了慘痛代價：數百名戰士和幾十輛裝甲車在試圖到達另一側時遭遇烏克蘭炮火，全軍覆沒。

事實上，由於北頓涅茨克和萊西昌斯克之間的所有橋樑都被摧毀，河流的曲線是阻止俄軍前進的重要天然屏障。

而且，加上萊西昌斯克位於山頂，攻佔盧甘斯克的最後一個烏克蘭陣地將是場艱困戰鬥。

美國智庫戰爭研究所（ISW）的分析家們每天都會發佈關於俄烏衝突的簡報。他們在6月24日的評估中指出，「烏克蘭部隊將佔據利辛斯克的較高位置，因此若俄羅斯軍隊無法包圍或孤立他們，這可能使烏克蘭部隊能在一段時間內擊退俄軍的進攻」。

這似乎正是俄羅斯關注的戰略，他們正從南面推進，聲稱已進入該城市的可視範圍。

俄羅斯一名軍事發言人聲稱，烏軍隊試圖保衛利辛斯克和北頓涅茨克是 「毫無意義和徒勞的。」

克里姆林宮軍隊在盧甘斯克的代表馬羅奇科說：「按照我們士兵的速度，很快就會解放（自稱）盧甘斯克人民共和國的整個領土了。」

「我們的部隊已經在利辛斯克的城市地區了。所以可以說我們完全控制了烏克蘭軍隊的所有行動。」

圖像來源，UKRAINIAN AIRBORNE FORCES COMMAND 圖像加註文字， 5月的一次渡河嘗試，讓整個俄羅斯軍隊營級戰術小組付出了慘痛代價：數百名戰士和幾十輛裝甲車在試圖到達另一側時遭遇烏克蘭炮火而全軍覆沒。

現在的關鍵問題是：俄羅斯的結局是什麼？

他們會不會試圖拿下頓巴斯，試圖迫使烏克蘭接受停火，吞併盧甘斯克和頓涅茨克地區，重新劃定兩國邊界？

這是有可能的，特別是許多分析指出，俄羅斯軍隊已經筋疲力盡。

這在俄羅斯國內可以被宣傳成是一種成功：特別軍事行動 「解放」了頓巴斯，或者說解放了頓巴斯的剩餘領土。

莫斯科可能盼望政治上的現實主義能發揮作用，迫使烏克蘭以和平和穩定全球的名義接受領土損失。

但烏克蘭幾乎肯定會以一場沒有結束、凍結的衝突來拒絶這樣的結果。

另ㄧ個問題是，普京是否想完成他發動這場侵略的企圖：也許會佔領整個南部地區，甚至再次向基輔發起攻擊？

只有一個人真正知道答案，但他不會共享計劃。但是，如果我們想尋找關於這次 「特別軍事行動 」可能如何結束的線索，需要看看普京本人的言論。

在6月初的一次演講中，他公開將自己比作彼得大帝，將俄羅斯對烏克蘭的入侵等同於約3世紀前俄羅斯沙皇的擴張主義戰爭。

這隱含著承認，他發起的戰爭是一場土地掠奪。

普京當時說：「現在似乎這種收復並鞏固（土地）的責任也落到我們身上了，」在對一群年輕企業家講話時，他臉上閃過一絲微笑。很明顯，他指的是對烏克蘭的入侵。

俄羅斯在這場戰爭開始時犯了關鍵錯誤。他們低估了烏克蘭人民的抵抗意志以及其武裝部隊的能力。

俄軍衝往烏克蘭首都的行動遭受了毀滅性失敗。這是痛苦的經歷，但也是寶貴的教訓。