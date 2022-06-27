烏克蘭戰爭：俄羅斯拿下北頓涅茨克(Severodonetsk)的戰略意義
- 喬·英伍德 （Joe Inwood）
- BBC記者，發自基輔
這樣的結果也許對很多人來說，是一個「必然」的感受，但對烏克蘭來說，這一點都不能減少北頓涅茨克（Severodonetsk，又譯塞維羅多涅茨克）陷落帶來的痛苦。
幾周來，這座城市一直是俄羅斯入侵的主要焦點，猛烈的炮火和空襲將這座古老工業城市的一大半炸成了廢墟。
最終，烏克蘭指揮官說，保衛這座廢墟城市將耗費太多的生命。
在俄羅斯確認完全控制北頓涅茨克後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky ）在上周末晚宣告說，對他的國家來說，「在道德和情感上」很難度過這個日子。
但不可否認的是，失去他們在盧甘斯克（Luhansk）地區仍然掌握的最大城市，確實使俄羅斯的一個關鍵戰略目標更近了一步。自從莫斯科最初試圖佔領烏克蘭整個國家失敗後，俄羅斯就一直專注於佔領更廣泛的東部地區，即頓巴斯（Donbas）。
該地區由兩個州組成，頓涅茨克和盧甘斯克。只要拿下其中一個，俄國領導人普京（又稱普丁）便能向他的支持者展示他所認為的真正成就，這是他入侵烏克蘭初始失敗後非常需要的成果。
但莫斯科能否拿下整個盧甘斯克仍是未知數，儘管這個目標越來越有可能達到。在俄羅斯入侵的道路上，離北頓涅茨克僅幾英里遠的萊辛斯克市（Lysychansk）仍在烏克蘭掌握中。
據稱，烏克蘭軍隊在放棄北頓涅茨克後，已經撤到了這城市。
為了理解為什麼萊辛斯克很重要，我們需要了解該地區的地理位置，以及它在這場戰爭中迄今所發揮的戰略作用。
這兩座城市位於頓涅茨河（Siversky Donets river）上：該河貫穿頓巴斯，是俄軍付出多次高額代價的戰地。特別是1個月前的一次渡河嘗試，讓整個俄羅斯軍隊營級戰術小組付出了慘痛代價：數百名戰士和幾十輛裝甲車在試圖到達另一側時遭遇烏克蘭炮火，全軍覆沒。
事實上，由於北頓涅茨克和萊西昌斯克之間的所有橋樑都被摧毀，河流的曲線是阻止俄軍前進的重要天然屏障。
而且，加上萊西昌斯克位於山頂，攻佔盧甘斯克的最後一個烏克蘭陣地將是場艱困戰鬥。
美國智庫戰爭研究所（ISW）的分析家們每天都會發佈關於俄烏衝突的簡報。他們在6月24日的評估中指出，「烏克蘭部隊將佔據利辛斯克的較高位置，因此若俄羅斯軍隊無法包圍或孤立他們，這可能使烏克蘭部隊能在一段時間內擊退俄軍的進攻」。
這似乎正是俄羅斯關注的戰略，他們正從南面推進，聲稱已進入該城市的可視範圍。
俄羅斯一名軍事發言人聲稱，烏軍隊試圖保衛利辛斯克和北頓涅茨克是 「毫無意義和徒勞的。」
克里姆林宮軍隊在盧甘斯克的代表馬羅奇科說：「按照我們士兵的速度，很快就會解放（自稱）盧甘斯克人民共和國的整個領土了。」
「我們的部隊已經在利辛斯克的城市地區了。所以可以說我們完全控制了烏克蘭軍隊的所有行動。」
現在的關鍵問題是：俄羅斯的結局是什麼？
他們會不會試圖拿下頓巴斯，試圖迫使烏克蘭接受停火，吞併盧甘斯克和頓涅茨克地區，重新劃定兩國邊界？
這是有可能的，特別是許多分析指出，俄羅斯軍隊已經筋疲力盡。
這在俄羅斯國內可以被宣傳成是一種成功：特別軍事行動 「解放」了頓巴斯，或者說解放了頓巴斯的剩餘領土。
莫斯科可能盼望政治上的現實主義能發揮作用，迫使烏克蘭以和平和穩定全球的名義接受領土損失。
但烏克蘭幾乎肯定會以一場沒有結束、凍結的衝突來拒絶這樣的結果。
另ㄧ個問題是，普京是否想完成他發動這場侵略的企圖：也許會佔領整個南部地區，甚至再次向基輔發起攻擊？
只有一個人真正知道答案，但他不會共享計劃。但是，如果我們想尋找關於這次 「特別軍事行動 」可能如何結束的線索，需要看看普京本人的言論。
在6月初的一次演講中，他公開將自己比作彼得大帝，將俄羅斯對烏克蘭的入侵等同於約3世紀前俄羅斯沙皇的擴張主義戰爭。
這隱含著承認，他發起的戰爭是一場土地掠奪。
普京當時說：「現在似乎這種收復並鞏固（土地）的責任也落到我們身上了，」在對一群年輕企業家講話時，他臉上閃過一絲微笑。很明顯，他指的是對烏克蘭的入侵。
俄羅斯在這場戰爭開始時犯了關鍵錯誤。他們低估了烏克蘭人民的抵抗意志以及其武裝部隊的能力。
俄軍衝往烏克蘭首都的行動遭受了毀滅性失敗。這是痛苦的經歷，但也是寶貴的教訓。
俄羅斯軍隊緩慢但無情地進軍頓巴斯，表示他們已從慘痛的失敗中得到教訓，決心不再重蹈覆轍。