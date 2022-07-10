全球首創 帕勞推出積分計劃鼓勵遊客保護生態環境

林賽·蓋洛威

（Lindsey Galloway）

51 分钟前

圖像來源，Wendy A Capili/Getty Images 圖像加註文字， 西太平島國帕勞首創一項獎賞遊客的計劃，如果遊客能善待這個旅遊天堂的環境和文化，將會得到額外的獨特體驗獎勵（Credit:Wendy A Capili/Getty Images)

帕勞共和國（Republic of Palau，又譯帛琉）這個由西太平洋300多個島嶼組成的國家，人口雖不到兩萬，卻為保護地球生態做出了不菲的貢獻，不僅在1979年通過了世界上第一部反核憲法，並且在2017年12月開始推行國際遊客入境要做《帕勞宣誓》（Palau Pledge）的政策。國際遊客的護照上會蓋上向帕勞的孩子們承諾旅遊帕勞期間要「小心呵護」和「保護」自己家園的誓詞，遊客需在誓詞上簽名作出保證。

在經歷了新冠病毒導致的長達兩年的閉關鎖國，帕勞群島現在對遊客重新開放，並順勢推出全球首個名叫「歡迎來帕勞」（帕勞語為Ol'au Palau，即「哈囉，帕勞」之意）的新計劃，以「遊戲積分」方式獎勵負責任的旅遊方式，按照遊客對待帕勞環境和文化的方式，而不是花錢多少，為遊客提供特別旅遊體驗。

此計劃凖備在今後幾個月推出一個旅遊者客制化手機程序app，為小心保護環境、尊重這個島國文化的遊客提供積分，比如使用不會損害珊瑚礁的防曬霜等保護原生態的措施，參觀重要的文化景點，例如帕勞國家博物館（Belau National Museum and Bai），以及食用有利與可持續發展的當地食物等都可以贏得積分。

然後，遊客可以用積分換取通常只是帕勞本地人及其親密友人參與的獨特文化和自然體驗活動，比如無路標指示的徒步旅行，秘密洞穴游泳，與當地人和長老共餐，或在僻遠釣魚點享受垂釣之樂。有些新活動對外國遊客來說可能是非常罕見的，比如參加帕勞人很重視的慶祝嬰兒降臨人世的儀式。

「帕勞宣誓」的想法起於2015年。當時，每年到帕勞旅遊人數已達15萬，是帕勞人口的七倍多，而且許多遊客不了解帕勞的生態系統很脆弱，也不了解可持續發展對居民的重要性。雖然帕勞文化相當好客並尊重來訪遊客，但當地人也意識到，一些遊客正在破壞他們的環境。

圖像來源， Ippei Naoi/Getty Images 圖像加註文字， 「歡迎來帕勞」旅遊獎勵計劃鼓勵旅遊者小心呵護，維護帕勞的自然生態環境（Credit: Ippei Naoi/Getty Images）

帕勞居民勞拉·克拉克（Laura Clarke）說，為了保護自己的家園，帕勞需要設法教育遊客，讓遊客以行動贏得帕勞居民的信賴，獲得朋友才能享有的體驗。

2020年她與另一位帕勞人珍妮弗·科斯金-吉本斯（Jennifer Koskelin-Gibbons）共同創建「保護帕勞遺產計劃」（Palau Legacy Project），率先開展維護帕勞生態和傳統的行動。由於克拉克從事市場營銷和廣告業，柯斯金-吉本斯則從事國家文物保護工作，憑藉兩人的專業，最後催生出「歡迎來帕勞」計劃。

柯斯金-吉本斯解釋說，「『Ol'au』在帕勞語中是指對親朋好友一種熟不拘禮的打招呼方式，我們可以用這個詞邀請你參加燒烤聚會，或如我們正在海灘上，你坐船過來，我也可以用這種隨意招呼邀請你參加我們的家庭聚會。」

為何現在應該前往帕勞旅遊？

帕勞的經濟非常依賴旅遊業，因此新冠疫情大流行鎖國兩年使該國經濟受到重挫。2022年4月，帕勞重開國門，向完整接種疫苗的遊客開放旅遊。帕勞人渴望全世界再次認識帕勞位於西太平洋天涯海角的白色沙灘和海洋野生動物，帕勞周圍海域有豐富的自然海洋生態，因此有「水下塞倫蓋蒂」（Serengeti）的稱呼（非洲的塞倫蓋蒂草原以每年兩度動物大遷徙奇觀而著名全球）。

帕勞曾是第二次世界大戰的戰場，戰爭遺留的日本船隻和飛機殘骸，也吸引著全球熱愛歷史的潛水者。此外，該國最近建立了世界上第一個國家海洋保護區，在50萬平方公里的海域禁止任何形式的捕撈，包括商業捕魚，這使得帕勞的海域有豐富的鯊魚和魔鬼魚，種類多達135種，入海輕易可見，是潛水者理想的天堂。

「帕勞入侵者2號」（ Palau Aggressor II）船長斯科特·阿爾尼（Scott Arni）在帕勞從事潛水探險導遊已有10年歲月。他說，「今年潛水區狀況很好，珊瑚繁茂，礁石很美。在德國海道（German Channel，帕勞西南堡礁內的一道人造海峽），有大量的鯊魚和巨大的魔鬼魚匯聚，此處潛水會令人嘆為觀止。」

圖像來源，Colors and shapes of underwater world/Getty Images 圖像加註文字， 對帕勞的生態和文化有責任感的旅客能夠獲得獎勵，參加當地特有的文化和自然體驗活動（Credit: Colors and shapes of underwater world/Getty Images）

「歡迎來帕勞」的獎勵可以根據遊客的興趣定制，無論是潛水、徒步旅行還是與當地居民社區接觸。克拉克建議，要想真正充分享受旅遊獎勵計劃，整個旅行最好要規劃10天到兩周的時間，尤其是帕勞是相當偏遠的群島（位於菲律賓以東890公里，關島西南1330公里），旅途耗日費時，可能會佔用掉在帕勞的逗留時間。

她解釋說，如想參加這個計劃，「需要在最初的五天內開始收集積分，並有足夠的時間，比如接下來的五、六天來兌換參加。」

「零足跡」旅遊

順理成章的是，可持續發展是帕勞許多商家認可的核心價值。這個國家堅持旅遊業的生態文化保護原則使帕勞很容易找到不計成本核算堅持綠色實踐的公司。在堅持綠色原則的酒店和餐廳住宿和用餐也可以獲得獎勵消費積分。

對於追求高級度假享受的遊客，柯斯金-吉本斯推薦下榻位於馬拉卡爾島（Malakal Island）海濱的帕勞皇家度假村（Palau Royal Resort），對預算有限的旅行者，她建議住在帕勞商業中心科羅爾（Koror）的家庭經營的貴賓酒店（VIP Hotel）。這兩家酒店都參加了「帕勞商業宣誓」（即帕勞宣誓的一個附屬計劃），因此會努力減少對環境的影響，同時通過酒店標識和對住客的環保教育而影響住客。

食用當地的魚類和農產品是支持當地可持續發展經濟的最簡單方法之一。用芋頭葉、椰子湯和陸蟹熬制而成的湯菜「demok」最近被稱為帕勞的「國民湯」，當地人和遊客都很喜歡。

科斯金-吉本斯說，「這道菜不僅健康，而且在水上度過漫長的一天後，食用後會讓人意外地充滿活力和笑容可掬。家族經營的頂樓酒店餐廳（Penthouse Hotel Restaurant）可以在一分鐘內做出這道菜，食材來自他們的家人。」

圖像來源，Westend61/Getty Images 圖像加註文字， 帕勞這個西太平島國以其嘆為觀止的潛水世界和豐富多彩的海洋生物而聞名（Credit: Westend61/Getty Images）

同樣，馬拉卡爾島上的海鮮餐廳「Drop Off」每天都會展示為食客提供新鮮海魚的漁民之照片。你也可以發現餐館老闆的照片，他是一個釣魚愛好者，周日你會品嚐到他垂釣的收獲。

要想在馬拉卡爾島上和水下探險，克拉克推薦從老闆到員工全部是帕勞當地人的旅行社，山姆旅行社（ Sam's Tours）。山姆旅行社推出的皮划艇、徒步旅行和潛水之旅全都聘請當地人作導遊，而且還在以上類別活動中融入了可持續發展的做法，比如避免使用一次性塑料，提供當地製作的午餐等，並嚴格按照環保規定行事，並奉行「零足跡」政策。

行前須知

帕勞目前要求遊客需接種疫苗，在出發前幾天還要提交核酸檢測或抗原檢測陰性的報告，並在抵達帕勞後再次檢測。帕勞是全球最後一批受到新冠病毒影響的國家之一，在2021年8月才發現第一起感染病例。

尤其重要的是，遊客們要記住，帕勞還沒有進入疫情結束後的「新常態」，這個人口很小的國家仍有理由警惕疫情可能會再次爆發。

帕勞有近 5 千名國人感染新冠病毒，佔人口的 25%，其中六人死亡。在人口只有兩萬的國家，每個人都感受到疫情之嚴重。

柯斯金-吉本斯說，「我們仍然在為往生者哀悼，我們懷念他們。尤其是在一個人口很小的地方，每個人都互相認識，每一個人的離去都令人很難過。所以來訪者請戴上口罩並隨時消毒。如果這麼做，就表明你尊重我們的國家，並在盡一己之力加以維護。」