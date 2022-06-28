美國得克薩斯州移民死亡：至少有46人在廢棄卡車中被發現身亡

2022年6月28日凌晨2点32分 最近更新： 32 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 緊急救援人員在接到報警後，於當地時間18:00時（格林尼治標凖時間23:00時）左右抵達現場。

據美國媒體報道，美國得克薩斯州（又譯德克薩斯州，Texas）警方在聖安東尼奧（San Antonio）市郊的一輛卡車中至少發現46人死亡。這些受害者據信是移民。

一名消防官員說，包括四名兒童在內的16人也已被送往醫院。倖存者「摸上去很熱」，他們有中暑和熱衰竭症狀。

聖安東尼奧位於得克薩斯州，距離美墨邊境約250公里（150英里），是人口走私者的主要過境路線。

一旦非法移民成功進入美國，人口販子往往會在偏遠地區與非法移民接頭，並用卡車運送他們。

「他們有家庭......只是可能想尋找更好的生活」，聖安東尼奧市長羅恩·尼倫伯格（Ron Nirenberg ）說。 「這簡直就是一場可怕的人間悲劇。」

據發佈在社交媒體上的圖片顯示，這輛大貨車周圍有大量緊急救援人員。

聖安東尼奧消防隊長查爾斯·胡德（Charles Hood）表示，緊急救援人員在接到有人死亡的報警後，於當地時間18:00時（格林尼治標凖時間23:00時）左右抵達現場。

胡德說：「我們沒有想到打開一輛卡車會看到裏面成堆的屍體。我們從未想到會這樣。」

他補充說，這輛車已被司機遺棄，沒有空調，車內也沒有飲用水。

據美國得克薩斯州KSAT電視台報道，這輛卡車是在聖安東尼奧西南區的鐵軌旁被發現的。

在這輛大卡車周圍可以看到大量緊急救援人員，包括警察、消防和救護車服務人員。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 據發佈在社交媒體上的圖片顯示，這輛大貨車周圍有大量緊急救援人員。

聖安東尼奧市警察局長威廉·麥克馬納斯（William McManus）在新聞發佈會上說，有關調查現已移交給聯邦特工，有三人被拘押。

墨西哥外交部長馬塞洛·埃布拉德（Marcelo Ebrard）表示，墨西哥領事正在前往事發地點的途中，兩名危地馬拉人被送往醫院。但他補充說，其他受害者的國籍尚不清楚。

得克薩斯州的共和黨州長格雷格·艾博特（Greg Abbott）將死亡事件歸咎於美國總統拜登（Joe Biden），並稱這是拜登「致命的開放邊境政策所造成的結果」。

與格雷格·艾博特競爭的民主黨候選人貝托·奧羅克（Beto O'Rourke）表示，這些報道是毀滅性的，並呼籲採取緊急行動「破除人口走私團伙，並以擴大合法移民的途徑取而代之」。

移民在美國是一個有爭議的政治議題，去年有創紀錄數量的無證移民從墨西哥進入美國時被拘押，許多人是沿著極其危險和不安全的路線前往美國。