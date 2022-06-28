烏克蘭戰爭：俄羅斯導彈擊中購物商場，G7領導人斥犯戰爭罪

蒂凡妮·維爾特默（Tiffany Wertheimer）

BBC記者

1 小时前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 視頻：烏克蘭遇襲的購物商場被火焰包圍

烏克蘭城市克列緬丘格（Kremenchuk）一個購物商場遭一枚導彈襲擊，至少16人死亡。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，襲擊時間約在當地15時50分（12:50 GMT），估計當時有約1000名平民在這個熱鬧的商場內。

由最發達國家組成的七國集團（G7）組織領導人正在德國進行會議，他們遣責這是一起「惡劣」襲擊。

他們在一份聯合聲明中表示：「對無辜平民進行無差別攻擊構成戰爭罪。」

俄羅斯被指要對這起襲擊負責。事件同時還造成至少59人受傷，外界擔心死亡人數會繼續增加。

網上流傳的照片顯示，該建築被淹沒在火焰中，濃重的黑煙飄向天空。

烏克蘭總統澤連斯基形容這一起襲擊是「歐洲歷史上最厚顏無恥的恐怖主義行徑」之一。

他表示，該商場對俄羅斯來說毫無戰略價值，也沒有對其軍隊構成危險——「有的只是想要過正常生活的人們，這也激怒了那些佔領者。」

「只有徹底失常的恐怖主義者，才會用導彈攻擊這樣一個目標，他們應該從地球上消失，」他補充說。

克里姆林宮尚未就襲擊事件作出回應，且一直以來都否認以平民為目標。

當地所屬州份的州長盧寧（Dmytro Lunin）形容這起襲擊是人道主義罪行。他在社交平台Telegram上寫道，這是「一起針對平民的明顯而惡劣的恐怖行徑」。

負責更新傷亡數字的烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service）表示，有57個單位組織參與救火行動。該處發佈照片顯示，大樓的外牆燒成黑色，房頂也塌陷了。

在一段襲擊發生後不久拍下的視頻中，能聽見一名男子在呼叫：「有人活著嗎……有人活著嗎？」不久後，救護車趕至，將傷者送往醫院。

但是仍然有人失蹤，而隨著夜幕降臨，家屬聚集在沿路的一家酒店，營救人員在那裏設立了基地，隨時更新最新消息。路透社報道，燈和發電機都已經被帶到現場，讓拯救隊能夠連夜持續搜索。

烏克蘭中東部城市克列緬丘格距離俄軍控制區大約130公里（81英里）。

現場直擊

BBC記者索菲·威廉斯（Sophie Williams）

這裏是克列緬丘格，導彈擊中商場幾個小時後，全城各處仍然能夠聞到濃煙的氣味。

現場只剩下毀壞的大樓外殼。

這一片區域安靜得詭異，唯一的聲音來自正在移動瓦礫的營救人員，他們在搜尋廢墟下的人。

一名官員通知我們，火已經完全撲滅了，但是煙仍在從樓裏冒出來。

這座商場在當地時間16時被擊中，目前仍未清楚這發生時有多少人在裏面。但是，人們擔心死亡數字將會上升。

圖像來源，Ukraine Emergency Services 圖像加註文字， 遇襲的建築燃燒了多個小時，數百名消防人員參與救援

烏克蘭空軍指揮部表示，該購物商場是被Tu-22M3遠程轟炸機發射的Kh-22導彈擊中——不過BBC未能核實相關信息。

「這個購物中心簡直被摧毀了。過去我們在城市外沿受到襲擊，這一次是在市中心，」目擊者瓦迪姆·尤登科（Vadym Yudenko）向BBC表示。

「我說不出話了，」他補充說，「想不到我所在的城鎮會發生這種事。」

這一起導彈襲擊發生之際，正值加拿大、法國、德國、意大利、日本、美國和英國領導人在德國參加G7峰會——他們在討論加強對俄製裁以及其他事宜。

除了強烈遣責這起襲擊之外，西方領導人髮表聯合聲明，聲稱將會「繼續向烏克蘭提供財政、人道以及軍事支援，無論時間有多長」。

克列緬丘格位於烏克蘭的波爾塔瓦州（Poltava），是烏克蘭最大的工業城市之一。據2021年人口普查，該市有近22萬人口。

這不是該城市第一次遭受導彈襲擊——今年4月當地曾錄得一次襲擊，10天前在附近的煉油廠也發生了另一起。

在商場遇襲後，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稱這是「一連串暴行當中的最新一起」，而英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，會加強西方盟友併肩支持烏克蘭的決心。

約翰遜說：「這一起駭人的襲擊再一次顯示了殘暴和野蠻的程度，俄羅斯領導人將會被此拖垮。」