烏克蘭戰爭：北約峰會的中國因素和其他四大看點

35 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 北約部隊的加拿大士兵在拉脫維亞的一次軍訓。

世界最大軍事聯盟——北大西洋公約組織（北約）在6月28日至30日在西班牙首都馬德里召開2022年成員國峰會。外界普遍關注的除北約在俄烏戰爭方面的政策議題之外，也關注北約即將推出的更為明確的「中國政策」。

峰會舉行之時，正值北約73年歷史上一個關鍵時刻：俄羅斯自2022年2月入侵烏克蘭的戰爭仍在繼續。而這一戰爭被稱為自2001年911襲擊以來西方受到的最大戰略衝擊。

俄羅斯入侵烏克蘭被普遍視為自2001年911恐怖襲擊以來西方世界所遭遇的最大戰略衝擊。而北約則是唯一有能力保衛歐洲免受俄羅斯進一步侵略的軍事聯盟。

BBC防衛事務記者加德納（Frank Gardner）認為，兩年多前，法國總統馬克龍曾宣佈北約「腦死亡」，「然而，從俄羅斯坦克越過邊境進入烏克蘭的那一刻起，西方的反應非常出色：有團結、有速度、有活力。它有了新的目標重新煥發了活力，而目標是加強邊界防衛和提供武器。」

圍繞本次的北約峰會，BBC中文梳理以下包括中國元素在內的五大關鍵看點：

1）如何避免烏克蘭戰爭升級

在去年布魯塞爾北約峰會上，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）曾表示，北約與俄羅斯的關係正處於「冷戰結束以來的最低點」。

2022年2月，俄羅斯起兵入侵烏克蘭，俄羅斯與北約之間的關係繼續惡化。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯入侵烏克蘭戰爭爆發後，北約成員國一直向烏克蘭運送重型武器。

北約國家合力幫助烏克蘭抵抗侵略，在國際層面聯手制裁俄羅斯，在軍事層面向烏克蘭提供資金和武器。但戰事持續了4個多月，北約這個由30個成員國組成的世界最強大軍事聯盟，仍然沒有解決從俄烏戰爭一開始便存在的難題：如何既有效幫助烏克蘭又不被直接捲入戰爭衝突。

北約一直努力保持平衡，不希望與俄羅斯正面交鋒。它的成員國中有美國、英國和法國這三大擁有核武器的國家。而同樣擁有核武器的對手俄羅斯也一再警告：北約的任何捲入都會使戰事擴大升級，失去控制。

在馬德里峰會前夕，北約秘書長斯托爾滕貝格宣佈「從根本上改變聯盟威懾和防禦」，加強在東部邊界的防禦，並將北約快速反應部隊增加到30多萬人。

因此外界普遍預計在本次的馬德里峰會上，北約有必要確定成員國能在多大範圍和多長時間向烏克蘭繼續提供軍事幫助。

2）如何在烏克蘭問題上繼續求同存異

在過去4個月的俄烏戰爭中，北約成員國雖然反應迅速異常團結，對俄羅斯發出的六輪制裁效果顯著，但是北約國家內部對應該從多大範圍懲罰俄羅斯以及懲罰給自身帶來痛苦的承受能力卻有不同意見和看法。

德國暫時取消了價值數十億美元的北溪2號管道，管道本可將俄羅斯的天然氣輸送到德國北部。德國如今決定重啟煤電承擔環境代價的同時，又被批評在支援烏克蘭武器的交付問題上拖延時間。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在立陶宛的德國北約部隊

匈牙利總理與俄羅斯總統普京關係密切，拒絶相應號召停止購買俄羅斯石油。

而在波蘭和波羅的海國家，由於感覺受俄羅斯的威脅最大也最直接，正在推動對俄羅斯採取最強硬的措施，並在邊境增加北約駐軍。

3）瑞典和芬蘭的北約成員國資格

今年5月，瑞典和芬蘭這兩個國家放下了多年的軍事中立主張，向北約遞交了入會申請。

北約對這兩個潛在成員國表示歡迎的同時，卻遭遇成員國土耳其的反對。

自1952年以來，土耳其一直反對這兩個國家加入北約，原因是土耳其批評瑞典和芬蘭向被視為恐怖分子的庫爾德分離主義人士提供庇護。

據BBC防衛事務記者加德納的預計，考慮到芬蘭和瑞典的重要性，北約將盡一切努力找到繞過土耳其反對的方法。「一旦這兩個國家加入，波羅的海將成為『北約湖』，周邊環繞的是八個成員國，最終會有一個聯合防空和綜合導彈系統。」

4）國防開支增加多少

目前，北約成員國有義務將年度GDP的2%用於國防，但並非所有成員國都達標。

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的最新數據顯示，美國的國防開支為GDP的3.5%，英國為2.2%，德國僅為1.3%。而意大利、加拿大、西班牙和荷蘭都遠未達到2%的目標。俄羅斯的國防開支佔其GDP的4.1%。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國部隊參加北約軍事演習

美國上屆總統特朗普執政期間曾威脅說，如果其他北約成員國不努力增加國防開支，美國將退出北約。

這雖然對北約國家造成某些壓力，但俄羅斯入侵烏克蘭造成的壓力更大。

就在入侵開始三天後，德國宣佈將額外撥款1000億歐元用於國防，並最終將國防開支提高到GDP2%以上。

本周，北約負責人宣佈，30個成員國中有9個已經達到或超過了2%的目標，而19個國家有明確的計劃在2024年前達到這一目標。

北約秘書長斯托爾滕貝格說，國防開支佔GDP2%「應該是最低標凖，而不是最高上限。」

5）北約中國策略

去年的公報還稱中國正在快速擴張核軍備，在軍事現代化進程中信息「不透明」，以及與俄羅斯展開軍事合作。

北約秘書長斯托爾滕貝格曾經表示，目前的國際局勢並非新冷戰，北約也未將中國視為敵手、敵人，但他重申，中國對北約的安全構成威脅，而且「中國並不共享我們的價值觀」。

俄羅斯入侵烏克蘭之後，北約批評中國不願公開譴責俄羅斯，對此中國外交部發言人曾駁斥北約「罔顧事實、顛倒黑白」。

據英國《金融時報》報道，在本次的北約峰會上，成員國將商定新的未來十年綱要，警告在北約應對俄烏戰爭時中國對北約成員國安全構成挑戰。

報道稱，中國將肯定被定為「對北約利益、安全和價值觀的一個挑戰」。

斯托爾滕貝格說，他希望北約成員國能夠就「關於中國的明確措辭」達成一致，因為在北約以前的戰略概念中甚至沒有提到中國。