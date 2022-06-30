美國FCC委員敦促蘋果和谷歌：將TikTok踢出應用商店

42 分钟前

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 去年底，TikTok取代谷歌成為全球最受歡迎的網站。

6月29日，美國聯邦通信委員會（Federal Communications Commission，FCC）的一名共和黨籍成員敦促蘋果公司和谷歌的管理層將中國背景的短視頻軟件TikTok從其應用商店中踢出去。

這名叫布倫丹·卡爾（Brendan Carr）的FCC成員在推特上發公開信稱，TikTok收集了大量關於美國用戶的敏感數據，位於北京的字節跳動員工可以訪問這些數據。字節跳動是TikTok的中國母公司。

卡爾還進一步要求蘋果和谷歌，在7月8日之前將TikTok從其應用程序商店中刪除，或者解釋為什麼不打算這樣做。

TikTok的一位發言人說，該公司在美國以外地區（包括中國）的工程師可以 「根據需要」並在「嚴格控制」下訪問美國用戶數據。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 字節跳動是TikTok的中國母公司，總部位於北京。

TikTok還回應稱，已把所有美國用戶的數據轉移到位於美國的甲骨文雲端服務器（Oracle Cloud Infrastructure），而且北京總部的數據中心將會刪除美國用戶的數據。TikTok還表示，他們也在根據這項工作進行運營變更，包括最新成立的新部門將由美國人領導，並專門管理TikTok的美國用戶數據。

鑒於FCC對手機應用商店的內容沒有明確的管轄權，卡爾的要求頗不尋常。聯邦通信委員會通常的職責是向企業發放某些通信許可，以此來監管國家安全。

谷歌拒絶對卡爾的信發表評論，而蘋果沒有立即回應評論請求。

Vinson & Elkins律所的國家安全合伙人索菲爾德（Richard Sofield）在談到TikTok與甲骨文的合作時說，「我們從卡爾那裏得到一種暗示，即至少美國政府的某些部門認為這還不夠。」

風口浪尖的TikTok

在特朗普時代，TikTok處於美國監管的風口浪尖，2020年，特朗普政府下令禁止Tiktok和微信在美國境內的下載和更新，並要求TikTok要麼出售其美國業務，要麼關閉運營。

白宮指責TikTok對美國「國家安全構成威脅」。美國政界人士和官員也對該應用的用戶個人數據可能被傳遞給中國政府表示擔憂，但TikTok否認對它會共享用戶數據的指控。

北京指責華盛頓的行為是「泛化國家安全概念」，在拿不出任何證據的情況下，對有關的企業做「有罪推定」。官方媒體稱其無異於「搶劫」。

當時，曾一度有甲骨文（Oracle）和沃爾瑪（Walmart）將收購TikTok美國業務的消息傳出，這些企業或將負責處理TikTok在美國的用戶數據和內容審核。

但在實際層面上，對TikTok和微信的限制幾乎沒有成功實施過。在一批美國微信用戶起訴特朗普政府的禁令違反了第一修正案的精神後，去年9月，舊金山地方法官作出裁定，叫停了對微信的禁令，並稱政府禁令「對言論造成的限制大於在國家安全角度為國家重大利益服務的必要性」。

在特朗普對TikTok下載禁令生效前幾個小時，另一名哥倫比亞特區聯邦地區法院法官也作出裁決，叫停了美國當局的決定。

圖像加註文字， TikTok在特朗普時代的美國，處於政府監管的風口浪尖。

隨後，由於其他法律訴訟以及特朗普在大選中失利，讓該禁令和美國企業的收購計劃都無果而終。

在拜登時代，TikTok也面臨新的麻煩。去年8月，路透社援引公司記錄顯示，有政府背景的中國公司已入股字節跳動，擁有1%的股權。還將使具有國資背景的網投中文在字節跳動中擁有一個董事會席位。

共和黨籍的美國參議員盧比奧（Marco Rubio）隨即呼籲拜登再次禁止TikTok，「北京的強勢表明，這個政權將TikTok視為黨國的延伸，那麼美國也需要以此對待（TikTok）。」

兩個月後，TikTok的代表首次出席美國會聽證會，並稱不會將數據交給中國。