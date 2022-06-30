美國德州偷渡慘案：涉嫌卡車司機被捕受走私致死控罪

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 最初有人聽到了呼救聲，然後才在偏僻的道路上發現了那輛被遺棄的卡車

在美國德克薩斯州發現的數十名偷渡移民慘死在內的卡車的涉嫌司機被捕後被控走私並致死移民。 卡車司機薩莫拉諾（Homero Zamorano Jr.）假裝自己是一個移民躲在灌木叢中被發現之後被警察逮捕。

迄今為止已有53人死於這次偷渡慘案。偷渡者在炎熱天氣被關在貨櫃卡車中，許多人死於熱衰竭、中暑和脫水。這是美國歷史上死亡人數最多的人口走私事件。

墨西哥移民官員說，涉嫌慘案的司機薩莫拉諾來自德克薩斯州，他被警察找到的時候正「試圖以一名倖存者的身份蒙混過去」。

第二名嫌疑人馬丁尼茲（Christian Martinez）被被捕後受到合謀指控。美國聯邦檢察官說，調查人員在檢查卡車司機薩莫拉諾的手機的時候發現他們一直在聯繫溝通。

美國司法部宣佈說如果這兩人定罪，他們可能會面臨最高刑期終身監禁或死刑。另外兩名嫌疑人也被逮捕，他們和卡車登記地址有關，因槍支犯罪被捕。

搶救人員周一晚間在德州聖安東尼奧市偏僻的郊區公路上發現了那輛被丟棄的卡車，當時在裏面發現了46具屍體。卡車門敞開。車裏面沒有其他人。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 周三（6月29日）在事故現場當地的居民聚集在那裏對死者進行了哀悼活動。在慘案發生現場，許多人把瓶裝水放到那裏

之前附近的一個工人聽到呼救聲，人們才發現了那輛卡車。當應急人員趕到時，裏面沒有人處於清醒狀態。據當地電台報道，當時車內只有十多個人呼吸尚存。

聖安東尼奧距離美墨邊境約250公里，是人口走私的主要路線。非法移民進入美國後，人販通常會在偏遠地區和非法移民接頭，並用卡車運送他們。

死亡人數上升

死亡人數隨後上升到了53個，幾個奄奄一息的人被送到醫院後死亡。周三（6月29日）在事故現場當地的居民聚集在那裏對死者進行了哀悼活動。

一個叫巴斯克斯（ Veronica Vazquez）的當地居民對記者說「這件事令人心碎，因為我也有家庭，他們也有過同樣的經歷。」

阿爾瓦雷斯（Roberto Alvarez）是另外一名當地人，當初也是在沒有合法證件的情況下進入美國。阿爾瓦雷斯說，設身處地地想想這些人，因為他也有同樣的經歷。

在慘案發生現場，許多人把瓶裝水放到那裏。早先警察說，封閉卡車內沒有水也沒有空調。聖安東尼奧市的夏季氣候炎熱，周一氣溫達到39.4攝氏度。

之前聖安東尼奧市長羅恩·尼倫伯格（Ron Nirenberg ）說那些死難者「有自己的家庭......只是可能想尋找更好的生活」， 「這簡直就是一場可怕的人間悲劇」。

聖安東尼奧消防隊長胡德（Charles Hood）說，緊急救援人員於當地時間18:00時（格林尼治標凖時間23:00時）左右抵達現場，「我們沒有想到打開一輛卡車會看到裏面成堆的屍體。我們從未想到會這樣。」

偷渡逃離貧困

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 當地一些拉丁裔社區民眾聚集在事發現場守候

墨西哥政府說，目前經確認，27名遇難者來自墨西哥。另外14名遇難者來自洪都拉斯，7人來自危地馬拉，還有兩人來自薩爾瓦多。

死者當中還有一對危地馬拉男孩，年齡在13歲和14歲。危地馬拉官員說，這對男孩是表兄弟，他們兩周前離開貧窮的家鄉。

墨西哥移民官員說，偷渡者常常化整穿越邊境，進入美國後在一個秘密地點集合。組織偷渡的人在那裏把他們裝進卡車帶到下一個地點。

墨西哥總統在慘案發生後說，「貧困和絶望」導致至少50名移民被遺棄在德克薩斯州的卡車上。奧夫拉多爾總統（Andres Manuel Lopez Obrador）還指責美墨邊境地區的人口販運已經「失控」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 德州偷渡慘案罹難者家屬舉著親人生前照片哀悼

BBC記者安吉莉卡·卡薩斯（Angelica Casas）從聖安東尼奧報道說，在聖安東尼奧之前也發生過類似的偷渡悲劇，但這是最嚴重的一次。

2017 年，10名移民被發現死在沃爾瑪超市（ Walmart）外的一輛類似的拖拉機拖車內，地點也在該市的南側。

聖安東尼奧最南端是一條走廊，有兩條主要高速公路將城市與得克薩斯州邊境城鎮連接起來。