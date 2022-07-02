普京為硬漢形象辯護：西方領導人秀肌肉「會令人作嘔」

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圖像來源，AFP 圖像加註文字， 俄羅斯總統普京營造陽剛硬漢形象，圖為2009年普京赤裸上身騎馬

俄羅斯總統普京對西方領導人本周早些時候嘲笑他的硬漢形象做出反擊，表示如果西方領導人脫衣服秀肌肉看了會「令人作嘔」。

普京在土庫曼斯坦一場記者會上表示，「我不知道他們要脫光上身還是全身，但我覺得不管怎樣看了都令人作嘔。」

普京還引述俄國大詩人普希金的名句：「聰明人也可以愛美。」

他說，「我完全贊同這句話：一個人的各方各面，心靈和身體都必須要和諧發展。但是要做到各方各面和諧發展，你就不能酗酒，也不能有其他的壞習慣，你要多做運動，多鍛煉。」

「你說的那幾位同事，我都認識他們每個人，現在我們的關係並不是很好，這是可以理解的。但不論如何，他們都是領導人，都有自己的性格，如果他們願意，一定能達成他們想要做到的地步，但是你要自己親自去做。現在他們談論這個話題是好的，我會讚美他們。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯總統普京在西伯利亞赤裸上身釣魚

若是女的又怎樣？

他還駁斥英國首相約翰遜所說的「如果普京是女的就不會入侵烏克蘭」的話。

普京以1982年英國和阿根廷之間的福克蘭戰爭為例，「我記起最近歷史上的一次事件，撒切爾夫人決定為福克蘭群島向阿根廷發動軍事行動。」

「所以一個女人決定發動戰爭，福克蘭群島在哪裏？英國又位於哪裏？這完全是帝國野心，只是為了確保他們的帝國的地位。」

「所以我認為用這樣的說法描述現在發生的事情不是很正確，至少英國現任首相不應該這麼說。」

1982年4月，阿根廷入侵位於南大西洋的英國殖民地福克蘭群島，雙方開始為時10個星期的福克蘭戰爭。

阿根廷表示，19世紀從西班牙繼承了福克蘭群島，應該要重新取回，但英國統治福克蘭群島超過150年，於是派遣軍隊奪回群島，阿根廷軍隊6月14日投降。

普京硬漢形象

過去，俄羅斯官方媒體多次公布普京赤裸上身的照片，包括普京在騎馬、打獵和釣魚等活動的照片。

這些照片也被廣泛視為是普京試圖營造出許多俄羅斯人認同的男性陽剛的硬漢形象。

本周早些時候在德國舉行的G7峰會上，約翰遜拿普京的硬漢形象開玩笑，說西方領導人或許也該脫下衣服「秀肌肉」，「顯示我們比普京更強」。

加拿大領導人特魯多也建議，可以「光著胸膛騎馬」。

在G7峰會過後接受德國媒體採訪時，約翰遜還表示，如果普京是個女的，就不會入侵烏克蘭。