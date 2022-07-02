新冠病毒：最新數據指英國感染人數增加50萬

菲利帕·羅克斯比(Philippa Roxby)、米歇爾·羅伯茨（Michelle Roberts）

BBC記者

1 小时前

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英國國家統計局（ONS）的最新數據顯示，英國的新冠病毒感染數量再度增長。

估計有230萬人或30分之一的人感染了病毒，比前一周增長了32％。

這一增長是由快速傳染的奧密克戎兩個新變體驅動的：BA.4和BA.5。

即使人們以前被感染過，也可能被再次感染，但疫苗有助預防重症。

衛生官員敦促，在過去六個月沒有接種疫苗或加強針的75歲以上人群進行接種。

在截至6月24日的那一周，英國國家統計局估計，新冠病毒發病率為：

英格蘭1/30——高於前一周的1/40

威爾士1/30——高於前一周的1/45

北愛爾蘭1/25——高於前一周的1/30

蘇格蘭1/18——高於前一周的1/20

英國國家統計局的薩拉·克羅夫茨（Sarah Crofts）說：「在英國各地，我們看到了感染病例持續增加，超過50萬例，可能是因為BA.4和BA.5變體的傳播造成的。」

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在對英格蘭的分析中，發現所有地區和所有年齡段的感染都在上升。

蘇格蘭自5月底以來是英國新冠病毒發病率最高的地區，感染人數的上升可能會略有放緩。

醫院裏發生了什麼？

在英格蘭，6月30日，近9000個醫院牀位被新冠患者佔用。自本月初以來，這一數字已經翻番。

英國其他地方的數據不是最新的，但表明上個月也有類似的增長。

目前，醫院的新冠患者人數仍遠低於2021年1月新冠阿爾法變種病毒傳播期間3.4萬多名創紀錄的水平。

並不是所有新冠病毒檢測呈陽性的醫院患者都在接受治療，有些人是出於其他原因，但這可能會使他們的護理更加困難。

圖像加註文字， 英國新冠病毒感染病例上升了超過30%（圖為估計新冠病毒檢測呈陽性的人數）。

這適用於目前大約三分之二的住院病人。

在英國，重症監護室的新冠肺炎患者從6月初的111人增加到了211人。

在2021年1月，在重症監護室面臨不堪重負危險時，有3700多人需要這種類型的護理。

英國衛生官員建議年齡在75歲以上、在過去六個月裏沒有接種疫苗的人接種加強針，以幫助防止新冠重症並最終住院。

英國衛生安全局臨牀項目主任瑪麗·拉姆齊（Mary Ramsay）說，該年齡組中約16%的人還沒有接受這項服務。

她還敦促人們考慮減少與他人交往時的傳播。

「在擁擠、封閉的地方戴口罩是明智的。」

「如果您有任何呼吸道感染的症狀，高燒或感到不適，請嘗試待在家裏或遠離他人，尤其是老年人或脆弱的人。」拉姆齊說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國衛生官員建議：「如果您有任何呼吸道感染的症狀，高燒或感到不適，請嘗試待在家裏或遠離他人，尤其是老年人或脆弱的人。」

英國衛生安全局的新冠病毒首席醫療顧問蘇珊·霍普金斯（Susan Hopkins）對BBC表示：「我認為這遠非重感冒。」

她說，人們正在經歷七至10天的病痛，他們有症狀時「應該避免接觸其他人」。

「避免參加哪些節慶，避免參加活動並避免室內場所，因為這會增加所有這些地方傳播的風險。」她補充說。

萊斯特大學的病毒學家朱利安·唐（Julian Tang）說，現在傳播的變體很可能會引起更多問題。