丹麥哥本哈根槍擊案：3位民眾死亡 22歲男性嫌犯被逮捕

馬特·墨菲（Matt Murphy）和帕特里克·傑克遜（Patrick Jackson）

BBC新聞

44 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 槍擊發生在首都哥本哈根南部的菲爾德購物中心（Field』s mall）。在商場內的購物者驚慌逃命。

丹麥警方稱，一名男子在丹麥最大的購物中心向民眾開槍，截至目前有3人死亡，一些人受傷，其中3人傷勢嚴重。

這名 22 歲的男子已被逮捕，並被指控製造恐慌。丹麥警方負責人湯瑪森（ Soeren Thomassen ）告訴媒體，目前嫌犯行兇動機尚不清楚，但不排除這次攻擊是「恐怖主義」行為。

槍擊發生在周日（7月3日）丹麥首都哥本哈根南部的菲爾德購物中心（Field's mall）。槍擊事件發生時，在商場內的購物者驚慌逃命。

丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）發表聲明，稱丹麥遭受了殘酷的攻擊。她向那些失去親人的人表示哀悼，並希望鼓勵丹麥人在這個困難時期團結一起，互相支持。

「丹麥在周日晚上遭到殘酷襲擊，」她說。 「有幾人喪命。很多人受傷，包括那些出外購物或就餐的人，無辜家庭中的兒童、青少年和成人。」

「我們美麗且一直安全的首都，在這一瞬間改變了，」她補充說。

圖像來源，MAHDI AL WAZNI 圖像加註文字， 這名22歲的嫌犯已被逮捕。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 商場外的人們明顯感到不安。

丹麥王室表示，獻上「最深切的同情」給「受害者、他們的親屬和所有受這起悲劇影響的人」。

瑪格麗特王后、弗雷德里克王儲和瑪麗王妃在聯合聲明中說：「我們尚不知道這場悲劇的全貌，但已經清楚的是，很多人喪生，有更多人受傷。」

丹麥警方稱，購物中心的襲擊嫌疑人在被捕時持有步槍和彈藥。警方稱嫌疑人為「丹麥人」，將於當地時間周一（7月4日）接受法官訊問。

該國警方又稱，沒有跡象表明有其他襲擊者參與槍殺，並敦促商場經營者保留他們可能擁有的任何監控影像。

菲爾德購物中心內有140多家商店和餐館。這座多層商場位於哥本哈根的郊區，就在一條連接市中心的地鐵線對面。

目擊者說，槍聲響起後，購物人群中出現了恐慌，一位名叫伊莎貝爾的民眾向丹麥媒體說，「突然間，我們聽到了槍聲。我想我聽到了十聲槍響，然後我們跑過商場，最後到了一個廁所，大約有11個人擠在這個小小的廁所裏。」

「天氣很炎熱，我們在裏頭等待，我們真的很害怕。這是個很可怕的經歷。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 丹麥警方稱，購物中心襲擊嫌疑人被捕時持有步槍和彈藥。

英國流行樂手哈利·斯泰爾斯 (Harry Styles) 原定在離現場不到一英里舉行的演唱會宣佈取消。

斯泰爾斯在社交媒體Snapchat上寫道：「我和團隊為哥本哈根購物中心槍擊事件中的每個人祈禱。我很震驚！愛你們的H」。

槍擊事件發生後不久，丹麥王室也宣佈取消了由弗雷德里克王儲主持的招待會。該活動是為了慶祝丹麥主辦環法自行車賽的前三個賽段。

丹麥一些鄰國領袖也對槍擊事件表示震驚，並向受影響者的家庭表達慰問。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin ）譴責了這起 「令人震驚的暴行」。愛爾蘭總理馬丁亦表示 「對死傷者家屬和朋友表示最深切的同情」。挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）說他 「向受害者和他們的親屬以及目前正在努力拯救生命的救援人員表示慰問」。