俄羅斯入侵烏克蘭：造成了多少難民，他們去了哪裏？

31 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 從馬里烏波爾撤離的平民。

根據聯合國說法，自今年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，至少有1200萬人逃離了家園。超過500萬人逃往鄰國，而700萬人仍在烏克蘭境內流離失所。然而，也有數十萬難民已經回到了烏克蘭，尤其是基輔這樣的大城市。

難民去哪兒了？

聯合國稱，截至今年7月4日，整個歐洲有超過520萬烏克蘭的難民；超過350萬人已經在另一個國家申請了臨時居留。

俄羅斯：據統計有1,412,425名烏克蘭難民

波蘭：1,194,642人

摩爾多瓦：82,700人

羅馬尼亞：83,321人

斯洛伐克：79,770人

匈牙利：25,800人

白俄羅斯：9,820 人

還有烏克蘭人則到了到其他國家，特別是那些越境進入波蘭、匈牙利和斯洛伐克的人。這些國家與其他歐盟國家有開放的國界。

聯合國又說，在德國有超過867,000名烏克蘭人，在捷克共和國有近38,2768人，在意大利有141,562人。

一些烏克蘭人從盧甘斯克（Luhansk ）和頓涅茨克（Donetsk）地區前往俄羅斯，現在這2個地區大多在親俄分離主義勢力手中。俄羅斯領導人普京說，俄羅斯部軍隊從馬里烏波爾疏散了14萬名烏克蘭平民，並堅稱他們中沒有人是被迫去俄羅斯的。然而，有志工團體表示，他們已經幫助成千上萬的烏克蘭人離開俄國。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一個家庭從烏克蘭穿越邊境進入波蘭

各國為難民提供了哪些幫助？

歐盟已經授予烏克蘭人在其27個成員國中居留和工作的權利，最長時間為3年。

若難民不能與親友住在一起，他們會被安置在難民中心，提供食物和醫療，以及有關繼續旅行移動的訊息。難民也有權申請獲得社會福利金，並獲得住房、醫療和就學。至今，波蘭是接收烏克蘭難民人數最多的國家之一，而摩爾多瓦是難民人口最集中的國家，後者正要求獲得更多協助。

​​有多少人正在返回烏克蘭？

聯合國說，截至6月21日，已經有超過300萬人 「越境 」回到烏克蘭，但這個數字並不是指個別逃難的難民。

烏克蘭邊境部隊此前曾說，每天約有3萬人越境返回烏克蘭。

一些人正在返回烏克蘭的首都基輔等地區，這些地區在俄軍入侵開始時受到威脅，但現在被認為是相對安全的地方。今年5月，基輔市市長克里琴科（Vitali Klitschko）說，該市的人口已恢復到俄國入侵前的三分之二。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 數百名難民被安置在摩爾多瓦的這個體育中心。

在烏克蘭境內流離的人在哪？

聯合國國際移民組織（IOM）在5月說，超過700萬人仍然在國內流離失所。

27%的難民來自哈爾科夫（Kharkiv）地區

16%來自基輔

16%來自烏克蘭東部的頓涅茨克地區

24%的人表示他們的家園在戰爭中遭到破壞或攻擊

國際移民組織估計，超過一半的烏國境內流離失所者是女性。許多人因為懷孕或有小孩、有殘疾，或被暴力侵害，處境特別脆弱。聯合國正與其他組織一起合作，提供現金、食物和其他用品。

英國如何幫助烏克蘭難民？

之前，英國政府為那些在英國有直系親屬或家庭成員的烏克蘭人推出了家庭簽證計劃。

這以計劃遭受批評後，政府推出了「烏克蘭之家」計劃，允許那些在英國沒有親屬的烏克蘭難民得已定居。英國人能提名一個烏克蘭人或家庭與他們一同居住，並免繳至少六個月的房租。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2022年4月5日，烏克蘭頓巴斯地區，一家人在克拉馬托爾斯克中央車站等待登上火車。

通過該計劃來英國的難民能在該國生活和工作長達3年，並獲得醫療保健、福利和教育。該計劃需要在網上申請，收容者和難民都要經過審查。收容者每月可獲得350英鎊津貼。但許多申請成為擔保人的家庭抱怨該系統過於緩慢和複雜。