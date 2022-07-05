斯里蘭卡經濟危機：中國、印度、美國和俄國在印度洋要衝的影響力競爭

46 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 斯里蘭卡陷入自獨立以來前所未有有經濟、債務、能源危機，百姓民不聊生。

印度洋島國斯里蘭卡地處國際航運咽喉要道，也是中國一帶一路計劃關鍵一環，國際地緣政治重要性可見一瞥。

入夏以來，該國面對的空前經濟危機繼續惡化——外匯枯竭，能源也面臨斷供。斯里蘭卡早在六月已禁止銷售私家車用汽油和柴油。食品和藥品等必需品也大幅漲價並且短缺，成為一個越來越嚴重的問題。有專家指出，斯里蘭卡正面臨的是自1948年脫離英國獨立以來最嚴重的經濟危機。

此時此刻，長期希望增強對這一地區影響力的中、美、印、俄等大國又在如何動作？

燃料危機

因為斯里蘭卡已經沒有足夠的外幣來支付進口大宗商品，包括汽油和柴油，所以科倫坡最近宣佈在七月十日之前暫停向普通民眾出售燃料。此舉被普遍認為是自1970年代石油危機以來全球首度有國家再度實施如此程度的燃料限制。

七月初，斯里蘭卡官員表示，國家只剩下不到一周的燃料用來維繫公共汽車，鐵路和醫療車輛等基本服務。政府還下令學校關閉，並要求全國2200萬居民在家工作。

斯里蘭卡同時暫停了所謂的非必要車輛的汽油和柴油銷售，並表示政府沒有外匯在國際市場上購買燃料，食品和藥品。

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斯里蘭卡能源部長維傑塞克拉說，如果在正常需求下，剩下的汽油儲備還不到一天。但他同時表示，下一批汽油有望在不超過兩周的時間裏運到。

據悉，由於斯里蘭卡國有石油公司深陷數億美元的債務，外國公司不願意繼續向斯里蘭卡提供燃油，是當下導致燃料嚴重短缺的主要原因。

對民生的影響和社會反應

糧食和燃料短缺導致價格飆升。通貨膨脹率現在高達30%。停電，缺乏藥品使衛生系統瀕臨崩潰。

斯里蘭卡的食品價格從2021年底開始上漲，現在人們為食品支付的費用比一年前高出至少30%。很多人連一日三餐都很難保證了。

四月初開始，斯里蘭卡首都科倫坡爆發抗議物價上漲和物資短缺的示威活動。抗議規模不斷擴大，逐漸蔓延到全國各地。

民眾對經濟危機的大部分憤怒都針對總統戈塔巴雅·拉賈帕克薩和他的兄弟前總理馬辛達。

抗議者還襲擊了包括執政的拉賈帕克薩總統家族在內的著名政治人物的住宅。抗議示威導致拉賈帕克薩和他的兄弟前總理馬辛達和其它一些政府官員的辭職。

經濟內外失衡危機

斯里蘭卡的外匯儲備幾乎已經枯竭。2022年5月，它未能償還外債，這是其歷史上的第一次。

政府稱是新冠疫情影響了斯里蘭卡的旅遊業——國家最大的外匯收入來源之一。科倫坡還說，遊客被2019年對教堂的一系列致命炸彈襲擊嚇跑了。

然而，許多專家表示，經濟管理不善是罪魁禍首。

在2009年內戰結束時，斯里蘭卡選擇更多地關注向國內市場提供商品，而不是試圖打入外國市場。因此，出口收入仍然很低，而進口費用卻在不斷增長。

斯里蘭卡現在每年的進口額超過其出口額30億美元（23億英鎊），這就是為什麼外匯耗盡。政府還向包括中國在內的國家積累了巨額對外債務，以資助批評者所謂的不必要的基礎設施項目。

在對內經濟管理方面，拉賈帕克薩總統還因2019年推出的大幅減稅而受到批評。財政部長薩布裏表示，這些每年損失的政府收入超過14億美元。

當斯里蘭卡的外匯短缺在2021年初成為一個嚴重的問題時，政府試圖通過禁止進口化肥來限制外匯使用。政府還告訴農民使用當地採購的有機肥料。此舉導致廣泛的作物歉收。斯里蘭卡不得不從國外補充其糧食儲備，這使得其外匯短缺更加嚴重。

化肥禁令雖然在2021年11月取消，但國際貨幣基金組織2022年3月的一份報告稱，它也損害了斯里蘭卡重要經濟產品茶葉和橡膠出口，導致潛在的重大損失。

圖像加註文字， 經濟危機中的斯里蘭卡首度科倫坡街頭的一名無家可歸婦女

巨額外債

斯里蘭卡政府已經積累了510億美元的外債。

今年將被要求支付70億美元來償還這些債務，未來幾年的金額將類似。政府正在尋求國際貨幣基金組織的30億美元緊急過渡貸款，以便支付。

國際貨幣基金組織表示，政府必須提高利率和稅收，作為任何貸款的條件。

世界銀行已同意向斯里蘭卡提供6億美元貸款，以解燃眉之急。

中美印俄的大國競爭

觀察人士指出，空前經濟危機似乎給世界大國影響力重新在斯里蘭卡「洗牌」提供了新機遇。此前有多方分析指出，中國近年來大力在斯里蘭卡投資發展，在影響力方面應該說佔據了一些優勢。

然而，隨著當地經濟危機加深，美國、印度、中國和俄國都紛紛再度有所動作。

據美聯社報導，華盛頓表示將向斯里蘭卡提供數百萬美元計的援助。美國還宣佈向斯里蘭卡中小型企業提供1.2億美元的資助，特別是為遭受經濟危機打擊最沉重的人提供575萬美元的人道救助等。

美國財政部和國務院高級官員組成的代表團正在訪問斯里蘭卡，將廣泛接觸當地政界、經濟界人士，探討解決目前經濟危機和籌劃未來的可能性。

被視為在亞太地區針對中國的美日印澳「四方安全對話「論壇也表示會隨時凖備援助斯里蘭卡，以應對其獨立以來最嚴重的政治經濟危機。

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長期視斯里蘭卡為「自家後院」的印度在這次危機中，已經先後提供了40億美元貸款，可以說是國際間出手最大的。斯里蘭卡是印度商品出口的主要目的地。印度承諾還將提供19億美元，並承諾可能額外再借出15億美元用於進口斯里蘭卡商品。

印度索尼帕特金達爾大學國際事務學院院長斯里拉姆·喬利亞認為，印度可以借這次斯里蘭卡危機「驅逐」中國在那裏的影響。

G7主要工業國家集團 （加拿大，法國，德國，意大利，日本，英國和美國）表示它們將幫助斯里蘭卡獲得債務減免。

中國和俄國的角色

在美國和印度紛紛出手的同時，也有一些分析人士不認為中國的影響力那麼容易就被取代，他們認為有關印度可以藉此機會驅逐中國影響力的說法並不現實。此類分析還認為，能源危機也可能推動斯里蘭卡進一步與和西方敵對的俄國更加接近。

俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國大力呼籲世界各國不要購買俄國石油。然而，危機中的斯里蘭卡六月份仍然購買了9萬噸西伯利亞原油。

另外據《外交家》雜誌報導，斯里蘭卡政府兩名部長近日即將前往俄羅斯，群求購買更多廉價俄羅斯石油的可能性。

中國將斯里蘭卡視為」海上絲綢之路的重要樞紐「。中國因為對斯里蘭卡近年的投資使得中國對斯里蘭卡的影響大幅上升。中國是斯里蘭卡僅次於日本和亞洲開發銀行的第三大貸方，約佔其債務的 10%。斯里蘭卡目前欠中國約65億美元，兩國正在就如何重組債務進行談判。

不過，在美印加大力度進入斯里蘭卡影響力角逐的同時，中國迄今為止似乎並不急於直接大筆援助斯里蘭卡。

斯里蘭卡總統拉賈帕克薩最近在接受彭博通訊社訪問時稱，「中國似乎把戰略關注點（從斯里蘭卡）轉移到東南亞和非洲。中國似乎對南亞國家的經濟問題不再那麼關心」。

拉賈帕克薩還說，「斯里蘭卡未能從北京方面獲得15億美元的信用貸款」，「也未能從習近平主席那裏得到有關借貸10億美元用於購買進本必需品要求的答覆」。

前任斯里蘭卡政府部長臘納瓦卡（Patali Champika Ranawaka）近日在接受當地媒體訪問時稱，「中國對斯里蘭卡政府接連取消中資公司投資項目甚為不滿」。