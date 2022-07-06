墮胎權與「羅訴韋德案」：歷史性裁決不斷，最高法院正在這樣重塑美國

莎拉·史密斯（Sarah Smith）

BBC北美事務編輯

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 最高法院外的抗議人士。

在10天的時間裏，美國發生了一些翻天覆地的變化。從環境政策到墮胎權，影響各種事務的重大決定已經宣佈——但卻不是來自總統或者國會。現在是最高法院在行使著真正能改變人們生活的權力。

民主黨人或許控制著白宮和國會兩院，但是他們的很多政治議程都沒有足夠的票數通過。反而，在一系列既具爭議又重大的裁決上，最高法院正在形塑美國的未來——與此同時將這個國家帶向一個與美國總統喬·拜登（Joe Biden）的設想非常不一樣的方向。

推翻「羅訴韋德案」（Roe v Wade）激起了支持選擇權（pro-choice）的活動人士的憤怒和絶望，也令那些反墮胎活動人士歡呼，他們為了走到今天這一步已奮鬥了近50年。但是法院的決定沒有令事情平息，反而在全國各州設下了可能產生的法律挑戰，意味著關於墮胎權的鬥爭將會在未來這些年裏持續。

墮胎權的裁決得到了最多的關注，但是真正有全球影響力的，是最高法院的其他決定。

在現屆任期結束之前，最高法院所作的最後一項決定，實際上令美國不可能通過任何有意義的綠色環境政策——它裁定美國國家環境保護局（Environmental Protection Agency）不能對碳排放強制設限，除非國會有新的立法具體授權它這樣做。

帶著應對氣候變化承諾上台的美國總統拜登知道，他沒有足夠的票數通過法案來迫使能源公司放棄使用重污染的煤來發電。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 由於抗議活動不斷，最高法院外都架起了圍欄

這並不是最高法院與總統正面對立的唯一例子。

上周，總統拜登簽署一項歷史性的槍枝管制法案，是30年來的第一項同類法案。在得州烏瓦爾德（Uvalde）19名小學生被屠殺的慘案刺激下，正反雙方的政客同意了一套非常有限的新槍枝管制法案。

雖然槍枝管制法案遠沒有達到很多人期望的力度，但卻是歷史性的第一次，也是兩黨合作的一次鮮有事例。不過，這次勝利卻受阻於最高法院的決定，後者推翻了紐約要求人們在家以外持槍須許可證的控槍法規。

最高法院的裁決頒布於聯邦控槍法案在參議院通過的同一天，實際上剝奪了各州對槍械持有權施加重大限制的權力。

這些爭議性裁決的結果是，這個原本應該最公正和最不受黨派左右的政府部門，現在卻顯得具有高度政治性。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 九名大法官中只有三人是由民主黨的總統提名。

民調顯示，法院跟不上民意的步調。三分之二的美國人不希望墮胎權被完全剝奪，而有約60%的人支持更嚴格的槍枝管制。

公眾對於最高法院本身的信任度也似乎在萎縮。最近的民調顯示，公眾對於法院的信心急劇下降，只有四分之一的人說他們對法院有「非常大」或者「相當大」的信心。

這是最高法院在第一次聽取關於墮胎案論據時，索尼婭·索托馬約爾大法官（Justice Sonia Sotomayor）作出過的警告：

「這將令公眾認為，憲法及其解讀只不過是政治行為，這樣的不良後果，這個機構能夠倖免嗎？」

索托馬約爾大法官是不同意墮胎權裁決的三名自由派大法官之一，他們警告這可能對其他的權利也別具意味——比如同性婚姻和獲得避孕藥具的權利等。

這些自由派大法官會繼續在和六名保守派大法官的對比中處於人數劣勢，後者當中有三人是由前總統唐納德·特朗普（Donald Trump）任命。在下一任期，法院將就其他爭議性問題作出裁決，包括投票權和對同性戀人士的歧視等。

最高法院在今秋的下一步是什麼？

摩爾訴哈珀案（Moore v. Harper）：州議會是否應該在選舉事務上有更大權力？

303創意公司訴艾萊尼斯案（303 Creative LLC v. Elenis）：網站設計是否應該被強制要求為同性伴侶製作網頁？

學生公平錄取組織（Students for Fair Admissions）挑戰優惠性差別待遇：法院將會聽取兩宗案件，關於種族是否應該作為大學錄取程序中的考慮因素

最高法院在過去10天裏的決定——以及即將到來的爭議性案件——絲毫沒有阻止這個深度兩極分化的社會繼續撕裂。他們甚至還在法院周圍立起了八英尺高的安全圍欄，以應對安全問題。

請記住，這個國家在知道法院對墮胎權、環境保護和持槍權等事務裁決的同時，美國人也會看著1月6日衝擊國會案委員會聽證會，聽他們描述時任總統如何在知道他們持有武器的情況下，鼓吹憤怒的人群去衝擊美國國會大樓。