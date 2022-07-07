英國MI5與美國FBI首腦聯手警告中國是「最大的長期威脅」

戈登·科雷拉（Gordon Corera）

BBC安全事務記者

35 分钟前

圖像來源，UK pool via ITN 圖像加註文字， 英國軍情五處處長肯·麥卡雷姆（左）和美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷（右）在倫敦一同露面，是歷來首次。

英國和美國的安全部門首腦前所未有地聯合露面，警告來自中國的威脅。

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）表示，中國是「對我們的經濟和國家安全最大的長期威脅」，並且已經干預政治，包括最近的選舉。

英國軍情五處（MI5）處長肯·麥卡雷姆（Ken McCallum）表示，他的機構在最近三年針對中國活動的工作增加了超過一倍，而且將會再次翻倍。

他補充說，MI5現在進行中的與中國共產黨活動有關的調查， 是2018年時的七倍。

美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷警告說，如果中國武力收復台灣，就將是「全世界歷來最可怕的商業破壞之一」。

這是兩個機構的領導人有史以來第一次聯合公開露面，地點是倫敦泰晤士宮的軍情五處總部。

麥卡雷姆也表示，中國共產黨帶來的挑戰正「改變遊戲規則」，而雷局長則形容這種威脅「巨大」並「令人驚嘆」。

克里斯托·弗向包括商界領袖和大學高層人員在內的與會者警告說，中國政府正在使用一系列工具「盜取你們的技術」。

他說，這種威脅「對於西方企業的威脅甚至比很多老練的商界人士所意識到更嚴重」。他列舉了一些案例，美國郊區一些與中國公司有關聯的人一直在挖掘基因改造的種子，而如果要他們自己研發的話，這將花費他們數十億美元的成本和將近十年的時間。

他還表示，中國部署網絡間諜活動是為了進行「大規模欺騙和盜竊」，其黑客項目規模比其他所有大國加起來都更大。

英國軍情五處處長表示，有關網絡威脅的情報已經與37個國家分享，並表示5月份針對航空航天技術的一個複雜的安全威脅已被破壞。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英美安全部門首腦均指，中國正在從俄羅斯入侵烏克蘭的事件中總結經驗。

中方回應：「無中生有」

中國駐英大使館官網引述發言人回應指，英美所舉的「所謂案例純屬捕風捉影」，同時指「美英情報部門才是任意對別國搞竊聽、偷盜、滲透、顛覆的慣犯」。

發言人被引述稱：「我們強烈遣責這種賊喊捉賊、欺世盜名的醜陋表演！」

該發言人同時敦促美英情報部門摒棄「冷戰思維」，「停止散佈『中國威脅論』」。

中國駐美大使館則在周四再度強調，台灣問題「純屬中國內政」。

麥卡雷姆還指出一系列與中國有關的例子。當中包括一名英國航空專家在網上收到一個邀請，向他提供一個待遇豐厚的工作機會。他兩次前往中國接受「美酒佳餚」款待，然後被一家公司要求提供軍用飛機的技術信息，而該公司實際上是中國情報官員的前線機構。

「到這裏我們就介入了，」麥卡雷姆說。他還表示，一家工程公司收到來自一家中國公司的聯絡，情況導致該公司的技術被拿走，然後協議卻被取消，迫使這家叫「史密斯哈羅（Smith's Harlow）」的公司在2020年進入接管程序。

而他還指出1月英國議會發出的有關李貞駒（Christine Lee）活動的干預警報。他說這一類操作意在擴大支持中國共產黨的聲音，並且對那些質疑其管治的人噤聲。「這是需要質疑的，」MI5處長說。

而在美國，聯邦調查局局長說，中國政府已經直接干預了今年春天紐約的國會選舉，因為他們不想要一個批評者和一個曾在天安門抗議的候選人當選。

他說，他們是通過聘請一個私家偵探挖掘負面信息來做到這一點的。他說，當他們找不到任何東西的時候，就會試圖利用一個性工作者來製造爭議，然後甚至提議設計一場車禍。

克里斯托弗·雷說，中國正在從烏克蘭的軍事衝突中汲取「各種各樣的教訓」。這包括讓自己避免在未來受到任何類似於俄羅斯所受的制裁。他說，如果中國真的入侵台灣，其經濟破壞將會比今年所看到的要大得多，西方在中國的投資會變成「抵押品」，供應鏈也會被擾亂。

「我沒有任何理由認為他們在台灣的利益已經有任何的削弱，」美國聯邦調查局局長在講話結束後向記者表示。

英國軍情五處處長則表示，新的法規將會幫助應對這些威脅，但是英國也需要變成一個「更難針對的目標」，保證全社會各界對於這些風險更有覺察。他說，簽證系統改革之後，已經有50個與中國軍方有聯繫的學生離開了英國。