英國首相約翰遜承認曾私下會見俄羅斯寡頭列別傑夫

56 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2019年的亞歷山大·列別傑夫

英國首相約翰遜（Boris Johnson）向議會承認，他曾經在沒有其他官員陪同的場合會見俄羅斯寡頭、前克格勃特工亞歷山大·列別傑夫（Alexander Lebedev）。

「我確實曾經在沒有官員陪同下和他見過面，」他說，「我有少數幾次見過他。」

2018年在意大利，時任外交大臣的約翰遜在被問到是否曾見過這名俄羅斯億萬富豪和前《旗幟晚報》（Evening Standard）老闆時，他回答見過。

約翰遜還曾讓列別傑夫的兒子葉夫根尼（Evgeny）當上英國上議院成員。

該次任命充滿爭議，因為據《星斯日泰晤士報》（The Sunday Times）指，在安全部門警告過可能存在國家安全風險之下，約翰遜仍然將這一貴族頭銜授予俄羅斯人。

蘇聯時代的克格勃是冷戰時期西方安全部門的主要對手，而俄羅斯總統普京本人也是前克格勃官員。普京很多最親近的助手都是他在克格勃的同僚。

約翰遜提及此事時，是在下議院協調委員會（Commons Liaison Committee）回答工黨成員戴安娜·約翰遜女爵（Dame Diana Johnson）的問題。

「我肯定見過問題中的這位先生，他曾經是倫敦《旗幟晚報》的所有者，當時我是倫敦市長，」首相說。

「在你提到的那個場合，如果是在我是外交大臣的時候，那確實是這樣。」

列別傑夫目前是《旗幟晚報》的老闆，他否認給英國帶來「安全風險」。

約翰遜是列別傑夫多年的朋友。《星期日泰晤士報》指，在約翰遜親自介入之後，安全部門停止了對相關情況的評估。