調查：阿拉伯世界「或出現尋求中國模式的專制政治的傾向」

1 小时前

圖像加註文字， 阿拉伯晴雨表網絡組織為BBC新聞阿拉伯語採訪了9個國家和巴勒斯坦領土上的近2.3萬人。

一項新的重大調查發現，阿拉伯人正在失去對民主能為中東和北非帶來經濟穩定的信心。專家指，阿拉伯地區公民可能正在尋求其他政治制度，例如中國模式，即專制的一黨制。

「阿拉伯晴雨表」網絡組織為BBC新聞阿拉伯語採訪了9個國家和巴勒斯坦領土上的近2.3萬人。

大多數人同意這樣一種說法，即，在民主制度下，經濟是更加疲軟的。

這些結論是在所謂的「阿拉伯之春」抗議活動呼籲民主變革十多年後得出的。

抗議活動發生不到兩年後，其中只有一個國家突尼斯仍然是民主國家。但該國上周公布的憲法草案如果獲得批准，可能會使它回到威權主義。

位於美國普林斯頓大學的研究網絡阿拉伯晴雨表（Arab Barometer）主任邁克爾·羅賓斯與中東和北非的大學和民意調查組織合作，在2021年底至2022年春季之間進行了上述調查。

他說，自2018/19年上次調查以來，整個區域的人們對民主的看法發生 了轉變。

他說，人們越來越意識到，民主不是一種完美的政府形式，它不會解決一切問題。整個中東地區很多人挨餓，人們需要麵包，對他們擁有的體制感到沮喪。

在大多數接受調查的國家中，平均而言，超過一半的受訪者同意民主制度下經濟更疲軟的說法。

在接受調查的國家中，超過一半的國家也表示，他們要麼同意，要麼強烈同意，人民更關心政府政策的有效性，而不是政府的類型。

圖像加註文字， 在一些阿拉伯國家，很多普通人民吃飽飯都成了問題。

在7個國家和巴勒斯坦領土上，經濟形勢被視為面臨的最緊迫挑戰，比腐敗，社會動蕩和新冠疫情傳播更讓人擔心。

只有在兩個國家裏，經濟形勢才不被視為最關鍵的問題：一個是伊拉克，腐敗是人們認為最關鍵的問題；另一個是在飽受戰爭蹂躪的利比亞，社會不穩定是人們認為最關鍵的問題。

在接受調查的國家中，至少有三分之一的人同意這樣的說法，即，在過去一年中，他們在下一次有足夠的錢去購買更多食物之前就吃光了食物。

在埃及和毛里塔尼亞，人們最強烈地感受到了吃飽飯是一場最不容易的鬥爭，大約三分之二的人說這種情況有時、或經常發生。

上述調查主要是在俄羅斯於2月份入侵烏克蘭之前就已經完成了，而戰爭進一步加劇了整個中東地區的糧食不安全狀況，特別是埃及，利比亞和突尼斯等嚴重依賴俄羅斯和烏克蘭小麥出口的國家。

中國模式？

調查中那些吃完糧食而仍無法購買更多食物的受訪者對民主的支持更少，特別是在蘇丹，毛里塔尼亞和摩洛哥等國。

整個中東北非地區的經濟前景黯淡，只有不到一半的受訪者願意將本國的經濟形勢描述為良好。

黎巴嫩在調查的所有國家中排名最低，只有不到1%的黎巴嫩人表示目前的經濟形勢良好。世界銀行將黎巴嫩的經濟危機描述為自19世紀中葉以來世界上最嚴重的經濟危機之一。

總體而言，大多數人預計未來幾年他們國家的經濟狀況不會有所改善。然而，也有一些樂觀情緒。在六個國家中，超過三分之一的受訪公民表示，未來兩到三年，情況會更好或者好一點。

儘管突尼斯目前經濟動蕩，但其受訪者對未來最有希望，61%的人表示幾年後情況會好得多或更好。

阿拉伯晴雨表的羅賓斯博士說，未來是「不確定的」。阿拉伯地區的公民可能正在尋求其他政治制度，例如中國模式，即專制的一黨制。他說，在過去40年中，這種模式使中國大量人口擺脫了貧困。

他說：「這種快速的經濟發展是許多人正在希望得到的」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在一些國家，民眾最擔心的戰亂和腐敗等問題。

調查方法

該調查由研究網絡阿拉伯晴雨表進行，分別在9個阿拉伯國家和巴勒斯坦領土上與對22765人進行了面對面的每人45分鐘訪談。

阿拉伯晴雨表是普林斯頓大學的一個研究網絡。自2006年以來，他們一直在進行這樣的調查。這項主要是基於利用平板電腦的訪談是由有關研究人員在私人空間與參與者進行的。

這份調查是阿拉伯世界的民意，因此不包括伊朗，以色列或土耳其，儘管它確實包括巴勒斯坦領土。阿拉伯地區的大多數國家都包括在內，但一些海灣政府拒絶全面和公平地參與調查。科威特和阿爾及利亞的結果得出時間太晚，無法納入BBC阿拉伯語報道。由於難以進入敘利亞，該國無法包括在調查之內。