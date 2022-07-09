安倍晉三遇刺身亡、約翰遜請辭和本周更多重要故事

26 分钟前

圖像來源，Asahi Shimbun/Reuters 圖像加註文字， 槍擊案發生後，一名警察試圖控制這名嫌疑人（右）。

2022年7月第二周，日本前首相安倍晉三被一名男子開槍襲擊，傷重不治。日本警方表示，嫌疑人承認用自製槍襲擊並相信安倍晉三是「某個特定組織」的成員，而嫌疑人對該組織有仇。

英國首相約翰遜在超過50多名內閣成員和高級官員辭職施壓後，他在7月7日終於表態，辭任黨魁，但將留任首相直到選出接班人。

英國和美國的安全部門首腦前所未有地聯合露面，警告來自中國的威脅。兩國的情報機構首長在聯合記者會表示，中國是「對我們的經濟和國家安全最大的長期威脅」，並且已經干預政治，包括最近的選舉。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，Getty Images

日本前首相安倍晉三周五（7月8日）當地時間早上約11時30分在奈良市發表演說期間遇刺，胸部中槍，被送往醫院救治，至下午因失血過多搶救無效去世，終年67歲。

參加救治的醫生在記者會上透露，他被轉移到醫院時，已經沒有任何生命跡象，他應該在遇刺現場心肺就已經停止工作。在他的肩膀上看到子彈造成的傷痕。

日本媒體報道，襲擊者從安倍背部用散彈槍向他開火。路透社引述一名在現場報道安倍演說的日本放送協會記者說，當時他聽見連續兩次聲響。

警方當場以企圖謀殺罪名，拘捕了一名男子山上徹也，他居住在奈良縣。

事發時，安倍正在參加日本參議院選舉的競選活動。

圖像來源，Reuters

在超過50多名內閣成員和高級官員辭職施壓後，英國執政保守黨首相鮑里斯·約翰遜7月7日終於表態，辭任黨魁，但將留任首相直到選出接班人。

他在首相府外公開講話說，保守黨議員已經清晰地表示，需要新的領導人。他說，新黨魁的選舉工作應該從現在就開始，進程時間表將於下周公布。

他還說，無論最終誰將出任新首相，他將給予全力的支持。

英國首相由執政黨黨魁出任，因此約翰遜辭任黨魁也就意味著他終將離開首相一職。但是保守黨內部也有人呼籲，他應該同時辭任首相。

圖像來源，UK pool via ITN

英國和美國的安全部門首腦前所未有地聯合露面，警告來自中國的威脅。

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）表示，中國是「對我們的經濟和國家安全最大的長期威脅」，並且已經干預政治，包括最近的選舉。

英國軍情五處（MI5）處長肯·麥卡雷姆（Ken McCallum）表示，他的機構在最近三年針對中國活動的工作增加了超過一倍，而且將會再次翻倍。

他補充說，MI5現在進行中的與中國共產黨活動有關的調查， 是2018年時的七倍。

圖像來源，EPA

近日一則「黑客兜售上海公安十億人個人信息」的訊息在甚囂塵上，而中國官方保持沉默的一貫做法，讓傳聞更加真假莫辨。

與此同時，一些國際主流媒體對這一傳聞的追蹤報導以及嘗試直接聯繫被洩露訊息個人所獲得的資料，從一定程度上增加了這一傳聞的可信度。

有分析人士指出，如果這一傳聞最終能夠獲得證實，將是有史以來世界上最大規模的數據洩密事件。甚至有專業人士已經開始從洩露的數據中開始研究中國，希望揭示外界從不曾有機會窺探的中國真實面貌。

圖像來源，Getty Images

廣西桂林的一則《信訪事項不予受理告知書》近日在網絡引發輿論爭議。當事人質疑，孩子被當地計生部門工作人員拐賣。而這份告知書稱，當事人超生的孩子是被全縣統一抱走進行「社會調劑」。

這份在網上廣泛流傳的告知書顯示，桂林全州縣信訪局於2022年6月28日將唐某某和鄧某某向廣西壯族自治區信訪局反映要求追究高某某等人涉嫌拐賣兒童一案，要求公安機關立案偵查的信訪事項轉交全州縣衛生健康局辦理。

長期研究人口問題的學者對BBC表示，「社會調劑」在獨生子女政策期間非常普遍，而且對這種侵犯人權的行為也難以追責。

圖像來源，Getty Images

台灣第33屆金曲獎揭曉，中國「搖滾教父」崔健拿下最佳男歌手。此外，旅居台灣多年的新加坡歌手蔡健雅，則打敗袁婭維及魏如萱等人，破紀錄四度拿下最佳女歌手，並再次拿下最佳專輯等大獎，堪稱大贏家。此外，以《玻璃心》一曲紅遍華人地區的大馬歌手黃明志及陳芳語則未能拿下年度歌曲。

由台灣文化部舉辦的金曲獎與電影金馬獎一樣，是華語地區重要的藝術獎項。但與金馬獎不同的是，中國大陸目前並沒有禁止大陸音樂人報名金曲獎。因此，崔健這次拿獎，受到兩岸矚目。