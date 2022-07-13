安倍晉三修憲遺願有望達成 日本「和平憲法」的歷史與現狀

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圖像來源，EPA

日本前首相安倍晉三遇刺身亡後，執政自民黨在參議院選舉中大勝，獲得過半數議席，也使日本參議院中的「修憲勢力」突破修憲動議所需的「門檻」。

首相岸田文雄立即表示，將盡快發起修憲動議，並付諸公投。

中國外交部發言人汪文斌在回應日本國內政治這一最新局勢時表示，希望日本認真汲取歷史教訓，堅持走和平發展道路。

日本的修憲為何與和平相提並論？日本在二戰戰敗後實施的憲法至今已經有70多年，如果說日本國內一直有人試圖修憲，那麼日本以外的國際環境又出現了哪些變化，特別是美國遏制中國的戰略，對日本修憲又有什麼影響？

日本和平憲法

第二次世界大戰結束後，以美國為首的同盟國廢除日本在19世紀末明治維新後頒布的《大日本帝國憲法》，制定新的憲法削減天皇的權利，同時限制日本的軍事能力。

根據1946年11月3日公布，1947年5月4日開始實施的《日本國憲法》，日本將「消除因政府的行為而再次發生的戰禍」，「期望持久的和平」，「確認全世界人民都同等具有免於恐懼和貧困並在和平中生存的權利」、「日本國民誓以國家的名譽，竭盡全力以達到這一崇高的理想和目的。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 1945年9月2日，日本簽署投降書。。

這一憲法亦被稱為日本「和平憲法」，共十一章103條。而對此憲法不滿的，則將其稱為「麥克阿瑟憲法」，指這一和平憲法並非日本本身所構想，而是由美國麥克阿瑟領導的盟軍最高統帥部所制定，是日本政府為了天皇制的存續而迫不得已接受的憲法。

其中的第二章名為「放棄戰爭」，只有1條，也就是常被提起的「憲法第九條」。這短短的第二章，明確規定了日本的國際地位和軍事能力：

日本國民衷心謀求基於正義與秩序的國際和平，永遠放棄以國權發動的戰爭、武力威脅或武力行使作為解決國際爭端的手段。

為達到前項目的，不保持陸海空軍及其他戰爭力量，不承認國家的交戰權。

根據這一憲法，日本放棄了宣戰權，只有自衛權，這也是日本自衛隊名稱的由來。自衛隊，顧名思義，只能自衛，不能攻擊，以確保和平。

安倍晉三修憲願望

自1955年建黨以來，日本自民黨一直倡導修訂這一憲法。對曾經多年執掌自民黨的安倍晉三而言，修改憲法可謂他畢生奮鬥的目標，曾多次表示希望「在我任職期間實現（修訂）」。

2005年執政自民黨在建黨50週年之際公布了憲法修改草案，以便讓日本在國際上發揮更明顯的軍事作用。

安倍晉三是日本執政時間最長的首相，前後共約十年。2018年，安倍晉三擔任首相期間，日本自民黨曾宣佈了修憲的四項提案，其中就涉及最關鍵的第九條，即將自衛隊寫入憲法；其他三項如緊急狀態條款、對貧困學生的支持和對選舉制度的修改，都被認為是自民黨為贏得其他政黨和選民支持修憲提出的，旨在為最關鍵的內容「保駕護航」。

在安倍晉三遇刺前的4月3日，他曾經發表演講，呼籲盡早修改日本憲法，包括第九條中對自衛隊的明確規定。

安倍表示，「到目前為止，公眾從來沒有機會表達他們對憲法的意向，無論他們是支持還是反對。這絶對是很奇怪的。」

他說：「現在是我們著眼於新時代而修改憲法的時候了。」

本次日本參議院選舉之前，他一直奔走於各地為自民黨助選拉票。在安倍晉三遇刺之前的7月6日，他仍然在演說中強調：「想在《憲法》中寫明自衛隊，為違憲爭論畫上句號」。

日本的修憲前景

日本自衛隊在過去數十年間已經發生了很大變化，而每一次的變化都與國際間的重大事件相關聯。

1992年，海灣戰爭期間，日本國會通過《 聯合國維持和平行動合作法》，日本自衛隊首次參加海外的維和行動。

2001年10月，美國發生911恐怖襲擊事件後不久，日本國會參議院通過法案，准許國民自衛隊在反恐怖主義戰爭中提供協助。該法案賦予日本派兵海外的法理依據，也是日本自二次大戰後首次獲准向海外派兵。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2013年5月，安倍晉三在日本自衛隊一架訓練飛機上。

而另一個重要的原因，是美國的亞太戰略。正值美國將中國視為最重要戰略競爭對手之際，日本強軍符合這一戰略的需求。

不過日本國內對自民黨政府的修憲要求似乎並沒有因為安倍晉三遇刺身亡而支持大增。

日前參院選舉結果揭曉後，日媒共同社於7月11、12兩日在全國展開緊急電話輿論調查。調查結果顯示，關於對修改憲法態度積極的「修憲勢力」維持三分之二以上議席，民眾認為「應該加緊修憲」的佔37.5%，認為「無需急於修憲」的佔58.4%。

對安倍離世後日本政府修憲的決心，外界普遍認為，勢頭雖有但困難也大。

美聯社報道認為，現任首相岸田文雄強調黨內團結，也凸顯自民黨修憲的難度所在：失去了安倍晉三這個黨內的主心骨，自民黨將面對一段時間的不穩定。

而據《日本時報》（the Japan Times）的分析，即便日本「修憲勢力」中的各黨派能夠就修憲提案中的四點進行協調，他們也需要走漫長的程序，先將提案呈交給議會，然後才能在議會公開投票。

修憲在日本參眾兩院分別獲得至少三分之二的多數票之後，還需要日本全國公投表決。