安倍晉三遇刺：可能永遠改變日本的一起槍擊案

傅東飛 （Rupert Wingfield-Hayes）

BBC 新聞, 發自奈良

1 小时前

圖像來源，Getty Images

自從今天早上安倍晉三被槍殺消息傳出後，朋友和熟人的訊息源源不斷地湧來，都在問同一個問題：這怎麼可能發生在日本？

我自己也有同樣的感覺。住在這裏，習慣了不去想暴力犯罪。

受害者的身份只會讓這個消息更加令人震驚。

雖然安倍晉三不再是日本首相，但他仍然是公共生活中的重要人物，並且可能是過去三十年中最知名的日本政治家。

誰想殺安倍？為什麼？

我試圖想出一個對等事件——另一件令當地民眾同樣震驚的政治暴力行為。我想到的就是1986年瑞典首相奧洛夫·帕爾梅（Olof Palme）被槍殺。

當我說人們在這裏不考慮暴力犯罪時，我並沒有誇大其詞。

是的，日本有極道（Yakuza），著名的有組織暴力犯罪團伙，但大多數人從來沒有接觸過他們。另外，即使是黑幫也對槍支避而遠之，因為對非法持有槍支的處罰讓擁槍成了不值得的選擇。

在日本，想擁有一把槍是極其困難的。它需要無犯罪記錄、強制性培訓、心理評估和廣泛的背景調查，包括警察與鄰居面談。

因此，這裏幾乎不存在槍支犯罪。平均而言，日本每年與槍支有關的死亡人數不到 10 人。2017年只有三個。

難怪，大部分注意力都集中在槍手和他使用的武器上。

他是誰？他從哪里弄來的槍？日本媒體報道稱，這位41歲的槍手是自衛隊的前成員。

但仔細觀察可看出，他只在海軍服役三年。他用的槍更怪。槍擊後在地上的照片顯示，那看起來像是一件自製的武器。兩根鋼管用黑色電工膠帶粘在一起，還有某種手工製作的扳機。看起來像是根據互聯網上下載的藍圖製成的。

那麼，這是一場蓄意的政治攻擊，還是一個狂人的行為，一個想通過槍殺名人出名的人？到目前為止，我們還不知道。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 日本人以國家安全為榮，安倍遇刺愈顯震撼

日本當然也發生過政治暗殺。最著名的是在 1960 年，當時日本社會黨領導人淺沼稻次郎（Inejiro Asanuma）被一名揮舞著武士刀的右翼狂熱分子刺傷腹部。儘管日本仍然存在右翼極端分子，但作為右翼民族主義者的安倍不太可能成為目標。

近年來，我們看到另一種類型的犯罪在這裏越來越普遍，對某人或某事懷恨在心的沉默、孤獨的男性。

2019 年，一名男子縱火燒燬了京都一家受歡迎的動漫工作室所在的建築物，造成 36 人死亡。

該男子告訴警方，他對工作室懷恨在心，因為它「偷了他的作品」。

在 2008 年的另一起案件中，一名心懷不滿的年輕人開著卡車衝進東京秋葉原區的購物人群，然後下車開始刺傷圍觀者，七人被殺。

在發動襲擊之前，他曾在網上發帖稱「我會在秋葉原殺人」、「我沒有朋友，我因為醜而被忽視。我比垃圾還不值錢。」

目前尚不清楚安倍遇刺是否屬於第一類還是第二類。但我們幾乎可以肯定，這次刺殺案將改變日本。

鑒於日本非常安全，這裏的安保非常寬鬆。競選活動期間，就像（安倍）正在參與的競選活動一樣，政客們站在街角發表演講並與購物者和路人握手。

幾乎可以肯定，這就是為什麼安倍的襲擊者能夠如此接近、並扣動扳機的原因。