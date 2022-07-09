斯里蘭卡街頭抗議升級 總統逃離 總理住宅起火

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 數小時之前，示威者衝進了在首都科倫坡的總統官邸

斯里蘭卡街頭抗議愈演愈烈，抗議者衝入總統官邸，總統逃離。抗議者要求總統辭職，總理住宅也被抗議者包圍。

當地傳來的報道說，斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）在首都克倫坡的住宅也被示威者包圍，有抗議者在那裏縱火。

數小時之前，示威者衝進了在首都科倫坡的總統官邸。在示威者前往總統官邸的時候，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）已經逃離官邸，不知所蹤。

隨後示威人群衝進總統官邸，要求總統辭職。該國的高級防務官員對記者說，總統已經在軍人保護下離開。

BBC的記者斯里拉爾（Ranga Sirilal）從當地報道說，目前無人知曉總統的行蹤。據他說，有人說拉賈帕克薩總統試圖隨時逃離斯里蘭卡，目前他正在飛機場。

不過另外有報道說，拉賈帕克薩總統在科倫坡港口附近，「有人看到兩艘船停泊在港口，一些旅行箱包被搬上船，說明總統即將要離開」。

BBC的記者說，似乎可以肯定，總統不辭職，政局不恢復某種穩定，示威者不會離開總統官邸

之前在示威公眾包圍總統官邸的時候，威克瑞米辛赫總理召開緊急內閣會議，商討如何應對可能出現的政治權力真空。

如果該國總統辭職，威克瑞米辛赫總理將成為第一順位繼任者。總理辦公室發表聲明說，總理邀請斯里蘭卡各黨派領袖參加會議討論目前的政治危機。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 食品和燃料短缺早晨物價飛漲。斯里蘭卡的通脹現在已經達到30%

威克瑞米辛赫總理已經表示他願意辭職。但從當地傳來的報道說，在總理住宅被抗議者佔領後，那裏的人也不知道總理的去向。

在抗議者衝擊總統官邸前，斯里蘭卡的抗議示威活動已經持續了幾個月。斯里蘭卡的外匯儲備已經無法支付外債義務，這意味著公眾越來越難買到燃料，食品和藥品等基本生活必需品。

在這種情況下斯里蘭卡政府停止對普通人出售燃料。據認為這是上世紀70年代以來第一個這樣做的國家。

上周末斯里蘭卡官員說，燃料所剩無多，諸如公共汽車，列車和醫療車輛的燃油已經不能堅持一周時間。

食品和燃料短缺導致物價飛漲。斯里蘭卡的通脹現在已經達到30%。

學校已經關閉，該國2200萬居民被要求居家辦公。

另外該國已經開始停電，藥品缺乏已經讓該國的醫療體系瀕臨崩潰邊緣。