斯里蘭卡危機：抗議者闖總統官邸 總統及總理宣佈辭職

喬治·萊特（George Wright）

BBC記者

1 小时前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 7月9日，數千人衝進了位於科倫坡的總統官邸。

斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）宣佈辭職。此前示威者衝進了總統的官邸，還放火點燃了總理的私宅。當時總理和總統都不在房內。

數十萬抗議民眾來到首都科倫坡，要求拉賈帕克薩下台。抗議該國政府管理經濟失能的示威已經延續好幾個月了。

拉賈帕克薩將於7月13日下台。總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）也已經同意辭職。該國議會議長表示，總統決定下台是為了 「確保權力和平交接」，並呼籲公眾 「尊重法律」。

這一決定宣佈後，城市中的慶祝煙火綿延不絶。

在星期六（7月9日）的抗議事件發生後，美國呼籲斯里蘭卡領導人迅速採取行動，解決該國經濟危機。

一位在總統官邸參與示威的居民希爾馬娜（ Fiona Sirmana）告訴媒體說，現在是 「擺脫總統和總理，為斯里蘭卡創造新時代 」的時候了。

她告訴路透社：「我對他們沒有早一點下台感到萬分難過。因為如果他們早點離開，（國家）就不會遭受這樣的破壞。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 大批民眾聚集在拉賈帕克薩的總統官邸前。

報導稱，數十人在周六的示威中受傷。科倫坡主要醫院發言人告訴法新社，有三人因槍傷正在接受治療。

斯里蘭卡處於70年來最嚴重的經濟危機，該國正在遭受嚴重的通貨膨脹，努力進口食品、燃料和醫療藥品。該國業已耗盡了外匯，不得不禁止銷售汽油及柴油給私家車，導致民眾排隊購買燃料的隊伍長達數天。

周六發生的事看起來是斯里蘭卡幾個月以來和平抗議的最高潮。

大批民眾聚集在拉賈帕克薩的總統官邸前，他們高呼口號，揮舞國旗，然後衝破路障，闖入官邸。

網上流傳的影片顯示，人們在官邸裏遊蕩，並在總統的游泳池裏游泳，還有人把抽屜裏的東西搬出來，翻找總統的物品，並使用他的豪華浴室。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 斯里蘭卡抗議者衝入總統官邸 在游泳池游泳

奢華的官邸與該國2200萬民眾數月以來所承受的困苦形成鮮明對比，抗議者並沒有忽視這一點。

「當整個國家處於這樣的壓力之下時，人們來到這裏釋放壓力。當你看到這大宅裏的奢侈品時會認為，很明顯的他們（領導人）沒有在為國家工作，」一位居民賈亞蘇裏亞（Chanuka Jayasuriya）告訴路透社。

路透社報道，該國兩名國防部消息人士說，在這起示威之前，拉賈帕克薩在上周五（7月2日）騰出了他的官邸作為安全防範使用。雖然這是拉賈帕克薩的官邸，但他通常睡在附近的一個單獨的房子裏。

BBC無法確認總統目前的行蹤。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 抗議者在科倫坡的總統官邸歡呼。

此外，示威者亦放火燒了總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）在科倫坡一個富人區的私人住宅。

威克瑞米辛赫早些時候說，他願意辭職以保障民眾的安全，並為全黨制政府讓路。但在他宣佈願意下台後不久，他的房子被燒燬的影片開始流傳。

威克瑞米辛赫與家人住在私人住宅裏，只用他的官邸處理公事。

目前尚不清楚，總統和總理兩人宣佈辭職是否足以安撫示威者。

科倫坡著名人權律師馮賽克（Bhavani Fonseka）說：「僅僅是兩個人的辭職並不能滿足民眾的要求：即制度變革。但如果總統和總理下台，至少是一個開始。」

她還警告說：「必須有和平的權力過渡，這一點還有待觀察。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 7月9日，在科倫坡，安全部隊使用高壓水槍和催淚瓦斯驅散人群。

分析： 在憤怒的一天中下台

伊西拉揚·安巴拉桑（Ethirajan Anbarasan）報道

BBC記者發自科倫坡

對斯里蘭卡來說，這是非比尋常的時刻。

經過一整天的憤怒和暴力，該國的兩位最高領導人同意下台。這一消息在科倫坡的主要抗議地點引發歡呼。城市的許多地方放起了煙火。

我在加勒菲斯（Galle Face）的抗議現場，許多示威者已經開始回家，但成千上萬的人仍在現場。一些人一直在唱歌，並演奏樂器慶祝著。

多麼大的轉折。幾天前，拉賈帕克薩總統和威克瑞米辛赫總理在議會微笑的照片海在社交媒體上被廣泛分享。

許多人借此發洩他們的憤怒，說當數百萬人在為三餐日日掙扎時，這兩個人看起來很開心。不過在政治上，一個星期可以發生很多事。

在這幾個月的騷亂中，拉賈帕克薩總統下台一直是抗議者的主要訴求。通貨膨脹激增，政府在努力進口食品、燃料和藥品。斯里蘭卡正面臨著嚴重的外匯短缺，已經要求國際貨幣基金組織提供緊急貸款。

我目睹了拉賈帕克薩權力的巔峰時期。他是一個無情的、令人恐懼的人。沒有人會想成為他發洩憤怒的對象，包括記者。

儘管拉賈帕克薩家族，包括總統和他的兄弟前總理馬欣達·拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa ）總是否認自己與國家暴力或異議者失蹤有關，但許多最堅定的政權批評者要麼被毒打，要麼就失蹤了。

現在，拉賈帕克薩為了安全而逃離官邸，相當戲劇性，因為這在幾個月前是不可想象的。

拉賈帕克薩在2009年領導軍隊粉碎了分裂主義的泰米爾伊拉姆猛虎解放組織（Tamil Tigers ），之後得到了大多數僧伽羅佛教（Sinhala Buddhist ）組織的支持。