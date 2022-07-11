烏克蘭戰爭：基輔計劃「集結百萬大軍收復南方失地」

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圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 烏克蘭徵召的新兵接受訓練

基輔官方表示，計劃集結配備北約武器的「百萬大軍」，從俄羅斯人手中奪回被佔領的烏克蘭南部地區。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov） 說，重新奪回黑海沿岸地區對國民經濟至關重要。

然而，在基輔的BBC記者喬·英伍德說，這些表述與其說是具體計劃，還不如說更像是戰鬥口號。

列茲尼科夫發表上述言論之際，俄羅斯攻打烏東頓巴斯地區的前線戰事正在取得進展。

周日（7月10日）俄羅斯火箭彈擊中烏克蘭東部地區的一棟公寓樓，造成至少22人死亡，還有可能超過20人被埋在瓦礫下。

救援人員仍在頓涅茨克地區克拉馬托爾斯克市附近的查西夫亞爾（Chasiv Yar）這棟五層樓現場尋找倖存者，上述地區一直是俄軍攻勢的重點。

列茲尼科夫在接受英國《泰晤士報》採訪時稱讚了英國在向烏克蘭提供從蘇聯時代的武器向北約標凖的防空系統和彈藥過渡的過程中發揮了「關鍵」作用。

他還說，需要加快交付武器。「我們需要更快獲得更多，來拯救我們士兵的生命。等待榴彈炮的每一天，我們都可能會失去一百名士兵，」他說。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 查西夫亞爾公寓樓一片廢墟

列茲尼科夫還說：「我們武裝部隊有大約70萬人，加上國民警衛隊、警察、邊防警衛隊，大約能有100萬人。」

但是，英國皇家聯合軍種研究所高級研究員傑克·沃特林表示，要謹慎看待100萬這個數字。

沃特林告訴英國廣播公司BBC：「參加反擊的不會是百萬大軍。」

「通常情況下，發起反擊前，會想確保自己行動出其不意。所以，公開宣佈，在一定程度上是為了迫使俄羅斯更廣泛地投入資源來防範這種威脅。」

分析：基輔被警告不要發動反攻

BBC防務記者比爾（Jonathan Beale）

政客直接干預軍事行動總是有危險的。

列茲尼科夫表示，重新奪回俄羅斯佔領的部分領土「在政治上非常必要」。

這在經濟上也很重要，特別是要通過黑海港口恢復烏克蘭穀物出口。烏克蘭可能認為，俄羅斯將其軍事力量集中在東部，現在是試圖收回南部部分失地的好時機。

但事實是，頓巴斯的激烈爭奪戰已經消耗了烏克蘭一大部分軍事實力和資源。我們訪問過一些已經失去一半以上官兵、迫切需要增援的部隊單位。

獲得更先進的遠程火炮系統提振了烏克蘭的信心，但供應仍沒有達到烏克蘭所說的他們需要的數量。

問題是，烏克蘭是否真的凖備好在南部發動大規模反攻，同時還要阻止俄羅斯在東部的攻勢？

有知情人告訴我，西方政客已經向烏克蘭高級政客和軍事指揮官明確表示，現在不是發動大規模反攻的時候。

這可能對提振士氣有好處，但很容易陷入僵持停滯。到目前為止，烏克蘭圍繞哈爾科夫和赫爾松的反攻取得的成功有限。他們仍然需要時間來重建自己的軍隊。