世界人口：聯合國稱印度人口將在2023年超過中國

斯蒂芬妮·赫佳蒂（Stephanie Hegarty）

BBC人口事務記者

1 小时前

圖像來源，Reuters

聯合國數據顯示，印度的全國人口在明年將超過擁有14億人口的中國，成為世界上人口最多的國家。

到今年11月，地球將擁有80億人口。但是全球人口增速相比以前已經放緩。

聯合國表示，目前的人口增長率是1950年以來的最低水平，預計將在2080年代左右達到峰值，即接近104億人口。不過一些人口統計學家認為，這一數字可能會更快出現。

但是，世界人口的增長並不均衡。

未來30年，我們將看到超過一半的人口增長髮生在八個國家——剛果民主共和國、埃及、埃塞俄比亞、印度、尼日利亞、巴基斯坦、菲律賓和坦桑尼亞。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國「獨生子女」一代想生更多的孩子嗎？

與此同時，世界上一些最發達的經濟體已經出現人口下降，生育率降至每名婦女生育2.1個孩子以下，這被稱為"人口替代率"。（注：這一概念指的是一個地區人口出生與死亡能維持某種相對的平衡）

報告稱，到2050年，有61個國家的人口將減少至少1%。

中國是世界上生育率最低的國家之一（平均每名婦女生育1.15個孩子），中國預計其人口將於明年開始下降，比此前預計的要早得多。

中國在2016年全面放棄了獨生子女政策，並出台了鼓勵夫婦生育兩個或兩個以上孩子的政策。

圖像來源，Getty Images

隨著印度人口的持續增長，它幾乎肯定會超過中國，成為世界上人口最多的國家。

全球的生育率都在下降，甚至在許多人口增長的國家也是如此。這是因為，隨著前幾代人的擴張，有孩子的人越來越多，而對個人來說，這些人的孩子比他們的父母少。

人口增長在很大程度上還歸功於醫學和科學的發展，這意味著更多的孩子能活到成年，更多的成年人能活到老年。

這種模式很可能會持續下去，這意味著到2050年，全球平均預期壽命將在77.2歲左右。

但這一模式意味著，全球65歲及以上人口的比例預計將從今年的10%上升到2050年的16%。