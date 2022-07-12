安倍晉三喪禮：靈車繞行東京街頭 日本民眾夾道告別

32 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 大批日本民眾在街頭守候向前首相安倍晉三致敬

上周遇刺身亡的日本前首相安倍晉三的葬禮星期二（7月12日）在東京舉行，大批民眾聚集在道路兩旁向他致敬送別。

安倍晉三上周五（7月8日）在奈良市發表演說期間遭到槍擊，送往醫院搶救無效去世，終年67歲。

喪禮在東京的增上寺進行，大批民眾在增上寺旁的獻花台獻花致意，並在周圍道路兩旁等候送他最後一程。

載著安倍遺體的靈車在喪禮結束後離開增上寺，繞行東京街頭，途經自民黨總部，首相官邸，國會大廈等地，運往火葬場。

日本首相岸田文雄和多名內閣官員在首相官邸迎接，並目送靈車離開。隨後靈車行經國會議事堂，多名國會議員在場向靈車致意。

分析：送別「安倍桑」

BBC駐日本特派記者傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）：

這原本僅是一場私人喪禮，僅限家人和摯友參加，但大批日本民眾仍然走上街頭，獻花致意，為安倍晉三送別。

從一大清早民眾就開始在東京的增上寺外面排隊，輪流在獻花台上獻花。

天氣預報當天會有雷陣雨，但這並不影響民眾的意志，隨著喪禮的進行，街頭聚集的人潮越來越多。

到了當地時間下午2:30，國會議事堂和首相官邸所在的東京永田町附近，已經有成千上萬的民眾聚集。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 安倍昭惠手捧牌位坐在靈車前座

我站在首相官邸外面的人群之中，安倍晉三的靈車向這邊行駛過來的時候，人群突然陷入一片寂靜，耳朵裏唯一能聽到的聲音只剩下在上空盤旋，進行轉播的直升機。

安倍晉三的遺孀，安倍昭惠坐在靈車前座，手捧牌位，伴隨丈夫最後一程，在場民眾紛紛雙手合十向靈車鞠躬，突然我後面的人開始大哭了起來，一旁還有人高聲大喊，「安倍桑，謝謝你。」

短短幾秒鐘時間，靈車已經駛離，我身後的一位中年婦女用手帕擦拭眼角，「我們再也不會有像他這樣的政治人物了，」她說。

毫無疑問，安倍晉三在日本政壇上不缺少分歧和爭議，尤其是他對二次世界大戰的歷史觀經常引起麻煩。

但是在今天走上街頭向他道別的日本民眾眼裏，「安倍桑」是他們心目中的最好的首相。

安倍晉三是日本戰後在位時間最長的首相，也是最具影響力的政治人物之一。他在參加競選活動期間遭槍擊身亡的消息震驚了平常很少聽聞槍支犯罪的日本。

警方表示，槍手與「某個特定的宗教組織」有怨仇，而他相信安倍是該組織一員，不過有關槍手確實動機的調查仍在進行。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 安倍晉三的靈車行經首相官邸，在場政要鞠躬致敬

葬禮前一天，安倍晉三的家族在增上寺舉行守靈儀式，不少政要和普通民眾前往獻花哀悼。

安倍遭槍擊身亡也震驚國際社會，各國領導人紛紛譴責暴力，表達哀悼。

美國總統拜登讚揚安倍晉三「是我們國家聯盟和人民友誼的倡導者」。

英國首相約翰遜向安倍晉三致敬，表示安倍在「充滿未知的新時代展示出的全球領導力將被許多人銘記」。