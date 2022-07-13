斯里蘭卡總統拉賈帕克薩乘軍用飛機逃離國家

黃曉恩（Tessa Wong）發自科倫坡, 馬特·默菲（Matt Murphy）

BBC記者

38 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 斯里蘭卡總統戈塔巴雅·拉賈帕克薩(Gotabaya Rajapaksa)

斯里蘭卡因經濟危機爆發民眾示威之際，總統戈塔巴雅·拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）乘坐軍用飛機逃離了國家。

該國空軍確認，73歲的拉賈帕克薩與夫人及兩名安全官員一起飛往馬爾代夫。

據BBC錫蘭語部了解，拉賈帕克薩一行於當地時間凌晨約3時（格林尼治標凖時間22時）抵達馬爾代夫首都馬累。

拉賈帕克薩離境令已經統治斯里蘭卡數十年的家族皇朝終結。

周六（7月9日），民眾集體闖入他的官邸之後，他一直在躲藏。

總統曾於較早前聲稱將於7月13日星期三辭職。周三早上，官員向路透社表示，他還沒有向議會發言人遞交辭呈。

有消息源向BBC表示，他的弟弟、前財政部長巴席爾·拉賈帕克薩（Basil Rajapaksa）已經離開該國。有消息指，他正前往美國。

隨著斯里蘭卡民眾一覺醒來得知總統逃離的消息，數以千計民眾走上首都科倫坡街頭。很多人聚集在該市的主要示威地點加勒菲斯綠地（Galle Face Green）。一些人則在一個臨時講台前，聽手持麥克風的普通民眾發表憤怒的演說。

在錫蘭語呼喊抗議口號「抗爭勝利」的聲音此起彼落之際，發言者高聲指責令他們失望的政府和領導層。

斯里蘭卡人將該國數十年來最嚴重的經濟危機歸咎於總統拉賈帕克薩的政府。

多個月來，他們一直承受著每日斷電之苦，以及燃油、糧食和藥物短缺。

領導人在擔任總統期間可豁免起訴，外界相信他是想要在下台之前逃出國，以避免被新政府逮捕。

斯里蘭卡目前概況

斯裏蘭是印度南邊對開海域上的一個島國：它於1948年脫離英國統治獨立。該國2200萬人口中的99%屬於三個種族群體——錫蘭人（僧伽羅人）、泰米爾人和穆斯林。

同一個家族的兄弟已經統治這個國家多年：馬欣達·拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）在2009年成為多數派錫蘭人的英雄，當時他的政府在一場多年的血腥內戰中打敗了泰米爾分離分子。他的弟弟戈塔巴雅當時是國防部長，現在則是總統，但已經表示將會下台。

總統權力：在斯里蘭卡，總統是國家元首、政府領導人和軍隊統領，但是很多行政責任要與總理分擔，後者在議會中領導執政黨。

如今一場經濟危機導致憤怒的民眾走上街：嚴重的通脹意味著一些糧食、藥物和燃料短缺，各地輪流停電，憤怒的普通民眾走上街頭，很多人將現狀歸咎於拉賈帕克薩家族和他的政府。

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抗議者值得銘記的勝利

安巴拉桑·埃希拉揚（Anbarasan Ethirajan），BBC記者發自科倫坡

長久以來，作為斯里蘭卡的重量級人物，總統戈塔巴雅·拉賈帕克薩此番可謂身敗名裂。

很少人曾預計事情最終會走向這個結局。

作為前國防部長，他指揮了那場對泰米爾猛虎解放組織很具爭議性的戰爭，直至2009年結束。他被指控在戰爭中侵犯人權，並且針對異見者，但是他一直否認這些指控。

拉賈帕克薩家族統治了斯里蘭卡政界長達20年，戈塔巴雅在僧伽羅佛教徒多數派的支持下，於2019年成為總統。

對於那些走上街頭，對經濟管理不力和生活成本急劇上升表達憤怒的抗議者來說，他的離開是值得銘記的勝利。

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總統的離開可能在斯里蘭卡造成權力真空，而這個國家需要一個能運轉的政府，將它從財政混亂中救出來。

來自其他黨派的政客已經在討論籌組一個新聯合政府，但是目前未有跡象表明他們已接近達成共識。公眾是否會接受他們的想法，也尚未明確。

在憲法之下，在總統辭職後暫代其職位的應該是總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）。總理被認為是總統在議會中的副手。

但是，威克瑞米辛赫也同樣極不受歡迎。抗議者於周六在他的私人住宅中縱火——當時他與家人並不在內——而他表示，他將會辭職，讓位給聯合政府，但未有承諾日期。

憲法專家表示，這就讓議會議長成為下一個順位，代理總統之位。但是，議長阿貝瓦德納（Mahinda Yapa Abeywardena）是拉賈帕克薩家族的盟友，公眾是否會接受他的管治也是未知之數。

成為代總統的人有30天時間從議會成員中選舉出新總統。在投票中勝出者將會任職至拉賈帕克薩任期結束時， 也即2024年末。

周一，主要的反對派領袖薩茲·普裏馬達沙（Sajith Premadasa）向BBC表示，他將會挑戰總統職位。但是他也缺乏公眾支持，而且民眾總體對於政客都有深深的懷疑。

這場將斯里蘭卡推至變革邊緣的抗議運動中，沒有一個明顯競爭者，能夠勝任領導這個國家。