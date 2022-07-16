太平洋島國呼籲團結面對「中國野心」

蘇蘭嘉娜·特瓦裏（Suranjana Tewari）

BBC亞洲商業事務記者

38 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 澳大利亞總理阿爾巴尼斯承諾在太平洋地區採取更多行動應對氣候變化（圖為參加太平洋島國論壇的領導人與阿爾巴尼斯拍攝自拍照片）。

太平洋島嶼論壇自稱是一個大家庭。

14個島嶼與澳大利亞、新西蘭一起分佈在遼闊的太平洋上，其自然環境、信仰、文化和傳統知識將他們聯繫在一起。

如今，他們也面臨著共同的挑戰：海平面上升、風暴更加頻繁以及經濟因新冠病毒而受損等非常現實的威脅。

但該地區集團近三年來在斐濟首都蘇瓦舉行的首次面對面會議並沒有像許多人預期的那樣，是一次溫馨的團聚。

在峰會開始的前一天，世界上最與世隔絶的島嶼之一的基里巴斯（Kiribati）出人意料地宣佈，它不會參加峰會，並完全退出組織。

「中國因素」

該地區的戰略位置和對援助的需求引發了一場在太平洋地區的影響力之爭，中國熱衷於在其中扮演重要作用。

6月，中國與該地區的10個國家提出了一項影響廣泛的貿易安全協定。但許多國家拒絶簽署，隨後該協定被擱置。

然而，太平洋島國論壇在蘇瓦舉行的同時，中國與太平洋島國舉行了單獨政治對話。

湯加、紐埃、瓦努阿圖、巴布亞新幾內亞、密克羅尼西亞、基里巴斯等國官員親自出席了中方活動。中國駐斐濟大使館指，斐濟國防部長通過視頻參加了會議。

基里巴斯2019年與台灣斷交後，與中國的關係更近了。（中國認為台灣是中國的一部分，並表示應該回歸中國大陸，而台灣則認為自己是一個獨立的國家。）

甚至在新冠疫情前，基里巴斯就已經負債累累，急需資金。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 所羅門總理梅納西·索加瓦雷（中）說，所羅門群島不會有中國軍事基地。

多年來，中國一直在斐濟有影響力。但在過去10年，中國在基礎設施和漁業方面投入了大量資金，並已成為所有太平洋島嶼的主要貿易伙伴。

過去純粹的經濟關係現在變得更加深入，進入了法律、農業、服務和安全等領域。

4月，所羅門群島與北京簽訂了安全協定。本周在蘇瓦的會議是所羅門總理梅納西·索加瓦雷（Manasseh Sogavare）自那之後首次與太平洋島國論壇其他成員會面。

索加瓦雷在擁抱澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）後表示：「我們是一家人，我們之間有很多問題，這讓我們的家庭更加牢固。」

一大擔憂是，中國可能在南太平洋建立中國軍事基地。索加瓦雷現在表示，他不會允許這樣的事情發生。

他在一次獨家採訪中告訴新西蘭國家廣播電台：「我們建立外國軍事基地的那一刻，就立刻成為了（太平洋地區的）敵人。」

被問及索加瓦雷的評論，中國外交部發言人汪文斌表示，南太地區應是「開展合作的舞台，而不是惡性競爭的擂台」。

阿爾巴尼斯稱與索加瓦雷的會晤「非常有建設性」，並對澳大利亞媒體表示，他相信中國建立軍事基地一事不會發生。

地緣政治角力

但中國不是在太平洋地區增加影響力的唯一國家。

中國政府的行動重新激發了長期缺席該地區地緣政治的其他利益攸關方的興趣，比如美國。

美國副總統卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris）在論壇上發表講話，宣佈在基里巴斯和所羅門群島新設兩個大使館。她還將目前用於打擊非法捕魚、加強海上安全以及應對氣候變化的援助水平提高了兩倍。此前幾十年，援助資金一直處於停滯狀態。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國副總統卡瑪拉·哈里斯在斐濟論壇上發表了講話。

與此同時，澳大利亞表示，它已做出防務承諾，將創造就業機會並保護漁業。

氣候問題良機

但論壇成員國面臨的最大安全威脅仍然是氣候變化，論壇首次宣佈該地區進入氣候緊急狀態。

這在很大程度上是一個象徵性的舉動，但各國領導人強調，這場危機「威脅到人民和生態系統的生計、安全和福祉」。它還將這一問題置於未來政策決策的前沿和中心。

「自2016年以來，我們經歷了14次颶風，2016年的颶風在36小時內摧毀了我們三分之一的GDP。這是一個巨大的影響，」斐濟經濟和氣候變化部長凱尤姆（Aiyaz Sayed-Khaiyum）說。

位於蘇瓦的南太平洋大學外交講師雷斯（Sarina Theys）告訴BBC，太平洋國家應該利用國際社會重新關注該地區安全安排，作為採取更多氣候行動的槓桿。

「我確實認為，太平洋島國有一個良機，它們可以利用目前的形勢，在氣候變化問題上採取行動，並讓其他重要的行動者來做這件事，因為它們是主要的污染國。」雷斯說，她的這番話指的是美國、澳大利亞和中國。

論壇主席、斐濟總理特別提到了澳大利亞，要求澳大利亞總理阿爾巴尼斯承諾將全球變暖控制在1.5度以內，並結束其「對化石燃料的偏好」。

地區統一和團結仍然是太平洋島國的優先事項，但它們也要決定哪些外部力量可以在他們地區的未來中享有利益，以及以什麼樣的條件享有利益。