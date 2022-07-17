斯里蘭卡危機：總統下台後，無領導的示威運動面臨政治難題

黃曉恩（Tessa Wong）和安巴拉桑·埃希拉揚（Anbarasan Ethirajan）

BBC記者，發自科倫坡

54 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在一個抗議地點，人們跳舞慶祝斯里蘭卡總統拉賈帕克薩辭職

「沒時間給戈塔 (Gota) ，因為我們是勝利者！」

這是個炎熱的下午，在斯里蘭卡新生的示威中心「加勒菲斯綠地」（Galle Face Green），由示威者搭起的帳篷海洋上，一位女性的歌聲如海浪般傳開，唱著她對這首皇后合唱團（Queen）歌曲的獨特詮釋。

幾個月來，這些示威者一直處在這場「人民抗爭」（Aragalaya）最前線。「Aragalaya」這個社會運動名稱來自僧伽羅語（Sinhalese）中的 「抗爭」。

在這場抗爭運動中，示威者要求受到譴責的總統戈塔巴亞·拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）下台。他們認為總統和他的兄長、前總統馬欣達（Mahinda Rajapaksa ）該對國家的經濟崩潰負起主要責任。

結果，抗議者打破了所有人的預期，贏得了一場勝利。

上周大家都知道總統「戈塔」下台並且「逃到」國外了。

但現在困難的部分來了：如何處理拉賈帕克薩離開後的政治後果，然後做出一些非常困難的決定。

拉賈帕克薩離開後，抗議者們將目光轉向了同樣不受歡迎的前總理拉尼爾·威克瑞米辛赫（​​Ranil Wickremesinghe）。

威克瑞米辛赫被視為與拉賈帕克薩家族關係密切者，該家族統治了斯里蘭卡近20年。

現在作為代理總統，他在人民眼中其實沒什麼合法性。

因為，威克瑞米辛赫曾在過去的總統競選中敗陣。他還在2020年失去了自己在議會的席位。在拉賈帕克薩匆匆逃到國外時，他被任命為看守政府的領導人。但他被認為是在危急的情況下才獲得大位。

圖像加註文字， 許多抗議者開始戴上"拉尼爾回家"的頭帶

斯里蘭卡示威

在上周三（7月13日），成千上萬的斯里蘭卡人衝進了總理辦公室。

在加勒菲斯綠地，「戈塔下台」（Gota Go Home ）的口號已經盤旋了好幾個月。現在口號則變成了「拉尼爾回家」（Ranil Go Home）。

但是，威克瑞米辛赫誓言要遵循憲法程序繼續執政，直到議會於周三投票選出新總統。

許多人認為，威克瑞米辛赫會在拉賈帕克薩家族掌握的執政黨、斯里蘭卡人民陣線黨（SLPP）的支持下參選，並可能獲勝。即便他曾六次擔任總理，但從未完成任何一屆任期。他也在任職期間受到腐敗醜聞的影響。可以說他的執政記錄是有缺陷的。

但威克瑞米辛赫確實有管理國家的經驗，並被認為得到了許多希望國家穩定和持續運作的國會議員支持。

還有其他一些人被認為也想登上大位。譬如反對派領導人薩吉特·普雷馬達薩（Sajith Premadasa）和人民黨議員杜拉斯·阿拉哈佩魯馬（Dullas Alahapperuma），但這可能意味著投票分裂，反而有利於對手威克瑞米辛赫。

危機持續

同時間，斯里蘭卡的寶貴時間正在流逝。

斯里蘭卡中央銀行行長告訴BBC，他們不確定是否有足夠的外匯能在七月後購買燃料。國家迫切需要一位領袖與國際貨幣基金組織（IMF）進行談判，以獲得緊急債務金援。

因此，問題是示威者們能否接受妥協，暫時接受威克瑞米辛赫執政，以度過經濟風暴？

BBC上周採訪的所有人都說不行。

因為，對示威者來說，威克瑞米辛赫的名聲如此之壞，以至於他們寧願選擇除他之外的其他人。

「他在上台時說過，要讓所有人負責，甚至是拉賈帕克薩，但他什麼也沒做。」一位大學生萬杜拉加拉（Anjalee Wanduragala）告訴BBC：「他還認為人們會再次信任他，這太荒謬了。」

圖像加註文字， 抗議者衝進總理辦公室時被施放了催淚瓦斯。

上周六（7月16日），抗議活動組織者哈敏（Nuzly Hameem）呼籲國會議員傾聽人民的聲音，拒絶讓威克瑞米辛赫上台擔任總統。

他發出警告：「若要支持拉尼爾擔任這個國家的總統，當下一次選舉發生時，你們將不會得到人民的支持，你們該謹記這一點。」

抗議組織者誓言，如果周三（20日）威克瑞米辛赫拿下總統，那麼示威將繼續。

威克瑞米辛赫現在唯一也許能安撫示威者的方法便是解決經濟危機，至少讓人們獲得持續的燃料供給，但這些都不會在一夜之間發生。

此外，還有一些人認為在國家需要團結起來，走出困境之際，示威只會阻礙和分散解決危機的注意力。

「繼續抗爭？你必須接受下一個上台的人。你不能繼續抗議下去！」一位國會議員在上周會議上對示威組織者發聲。

而且，更深層次的問題是，繼續抗議下去是否還有道理。

這場抗爭的優勢在於其無領導、有機的示威性質。這也是能夠有效促成自發性的大規模抗議原因。但是，這也使示威運動難以預測或控制。

在過去的幾個月裏，和平的遊行已經演變成示威者與軍隊和警察的混亂衝突。僅在過去一周，抗議者就衝入了總統和總理的官邸，佔領了總統秘書處大樓，並試圖闖入議會。

因此，該運動現在正面臨一些反彈。

該國律師協會上周懇請抗議者騰出總理辦公室，說該協會不會支持 「無法無天或無政府狀態」的情況。一個救護車救援機構抱怨在混亂中受到了攻擊。

圖像加註文字， 抗議營地吸引了許多好奇的遊客。

該國一些人說，抗議者強行進入被視為國家權力象徵的政府大樓，侵犯了斯里蘭卡機構的神聖性。

為了聲援抗議者，一些企業向他們提供了一些急需資金。但是，如果示威延長，並加劇經濟的不穩，他們可能會重新考慮是否繼續協助示威運動。

據BBC了解，抗議活動的組織者私下裏一直擔心，由於一些邊緣分子的存在，這場運動可能會演變成暴力。

最近幾個月，示威者焚燒了國會議員的住宅，以及威克瑞米辛赫的私人住宅和拉賈帕克薩家族的祖宅。

但該國安全部隊也被指控以暴力平息示威，包括向抗議者開槍，嚴重毆打他們，並施放大量的催淚瓦斯。

到目前為止，數百名示威者受傷。

抗議組織者們現在希望，在堅持下去的同時降低示威衝突。示威者已經騰出了他們佔據的大部分建築，強調他們將只專注於和平示威。

BBC問該組織是否認為抗議運動走得太遠了，示威組織者之一佩里斯（Jeevantha Peiris）神父說：「我們只想要一個由我們組織的抗議集會。其餘的事情我們無法控制。」

「人民很絶望，他們處於動蕩之中......拉尼爾對此負有直接責任。」

他又認為，示威將採取各種形式的非暴力抗議，如遊行和罷工，以及佔領政府大樓：「唯一要注意的是，我們絶不會讓公共財產受損。我們不希望任何人受傷，」他表示。

總之，無論未來幾天和幾周，斯里蘭卡人將面臨怎樣的艱難選擇，他們已經取得了很大的成就。

這次示威首次將三個主宗教社群：僧伽羅人、泰米爾人（Tamil）和穆斯林聚集在一起，一起合作。男人、女人、兒童、佛教僧侶、基督教牧師和修女以及穆斯林商人都加入了這場運動。

「為我們的年輕一代，我們已教導他們不要走回頭路。他們將繼續前進，提出所有要求」，抗議活動領導人賈亞維拉（Visaka Jayaweera）強調。

在被拉賈帕克薩家族控制了這麼多年之後，斯里蘭卡做了一件不可思議的事：將國家從他們的鐵腕控制下解脫出來。

這可能會被載入史冊，因為這是普通老百姓敢於要求，在如何管理國家一事上擁有更大發言權的時刻。