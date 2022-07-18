歐洲熱浪來襲： 大火遍布地中海沿岸 高溫導致上千人死亡

勞倫斯·彼得（ Laurence Peter）

BBC記者

22 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 北非國家摩洛哥已經命令1300多民眾離開家園，並部署了更多的消防員來處理北部的森林大火。

法國疏散了16000多名受到歐陸西南部大火威脅的民眾。而火勢還在西班牙、克羅地亞和希臘等地蔓延。同時， 高溫在葡萄牙和西班牙導致1000多人死亡。

法國的吉倫特省（Gironde）是個旅遊勝地，當局已經從露營地區疏散了警衛，而遊客們在早些時候就被要求撤離了。此外，大火已經在拉泰斯特德比什（Teste-de-Buch）和朗迪拉（Landiras）地區蔓延。

在西班牙南部，超過3200位民眾逃離了米哈斯山 ( Mijas Hills）的大火，儘管後來一些人能夠返回。

葡萄牙的大火則暫時控制下來。

熱浪來襲

西班牙的米哈斯區域的大火（The Mijas ）則離馬拉加（Málaga）不遠，後者也是旅遊熱門區。此外，在西班牙的其他地方，譬如卡斯蒂利亞萊昂省（ Castilla y León）、加利西亞省（Galicia ）和埃斯特雷馬杜拉省（Extremadura）也爆發野火。

住在馬拉加地區的麥克迪女士（Ellen McCurdy,）告訴路透社： 「我們就拿了一些必需品，趕緊離開了。那時候沿街的每個人都在移動......有很多救護車和消防車過來。」

事實上，在整個地中海地區從西部的北非摩洛哥到東部的希臘克里特島（Crete），各國已部署了數千名消防員和許多投擲水彈的飛機。

因為，自上周以來，整個地區一直在嚴酷的高溫下悶熱，廣大的植被乾枯。

最近幾天，葡萄牙和西班牙有1000多人因為高溫死亡。

破記錄高溫

由於人為因素導致的氣候變化，熱浪變得更加頻繁，也更加猛烈，而且持續時間更長。自幾百年前的工業時代開始，全球溫度上升了約攝氏1.1度。除非世界各國政府大幅削減碳排放，否則溫度將繼續上升。

法國氣象部門預測，本周日該國南部的氣溫將高達攝氏41度。預計下周一（7月25日）將出現破紀錄的高溫。

在葡萄牙，最近一日溫度已高達攝氏47度。

在英國，英格蘭部分地區發出了極端高溫的紅色警報。英國周一（7月18日）和隔日，部分地區溫度可能達到創紀錄的攝氏41度。

英國布里斯托爾大學的氣候科學家尤尼斯·羅博士（Eunice Lo）向BBC說：「氣溫上升是氣候變化的一個標誌」。在英國，每年有2000人因熱浪而多死。

她說， 自1884年以來，英國年度最熱的前10名都發生在2002年之後。「現在全球熱浪正變得越來越普遍，持續時間也越來越長。」

羅博士補充稱：「我們需要停止燃燒化石燃料，現在就該迅速採取行動。」

野火肆虐

北非摩洛哥已經命令1300多民眾離開家園，並部署了更多的消防員來處理北部的森林大火。受災最嚴重的地區是拉臘什省（Larache）。

在希臘的克里特島（Crete），消防員正在與島上北岸雷提諾（Rethymno）附近山上的野火搏鬥。上周六（7月16日），他們說火勢已被部分控制。

而土耳其西南部和克羅地亞，亞得裏亞海沿岸的一些地區也有野火肆虐。

克羅地亞的度假勝地扎達爾（Zadar）與希貝尼克（Sibenik）附近爆發了一些野火，但它們沒有導致任何大規模疏散。

上周六（16日），法國將另外22個地區省份，主要是大西洋沿岸的省份，置於高度橙色警報狀態。

一位法國西南部的居民將森林大火描述為 「後世界末日 」的感覺。因為，大火已經燒燬了那里約10,500公頃的土地。法國內政部長達赫馬寧（Gerald Darmanin ）讚揚了消防員的 「非凡勇氣」。

圖像加註文字， 雅克特臨時住進當地的一個避難所

27歲的雅克特（Manon Jacquart）告訴BBC說：「一切都發生得太快了！火勢也很大、很大。」

她於上周三（7月13日）清晨從她工作的營地撤離，並睡在德布赫（）附近的一個避難所，那裏有數百人避難。

她說：「我只是擔心，我很害怕......我現在盡可能地堅強，但我不確定......我其實想忘記這個星期。」

與此同時，阿爾卑斯山的登山者被敦促推遲他們的勃朗峰登山之旅，因為 「特殊的氣候條件 」導致岩石墜落等風險。

羅博士向BBC解釋，熱浪下， 公眾面臨更大的風險，中暑、熱衰竭和溺水，因為人們急於尋求涼快。

寵物和農場動物處境也很脆弱。

她又說：「儘管面對熱浪，最脆弱的族群是幼兒、老人和有潛在健康問題的人， 但健康的人也有風險。」

極端的高溫也會破壞基礎設施，譬如讓柏油路面融化或讓鐵路變形。

在葡萄牙，今年的大火已經摧毀了3萬公頃土地，主要是在該國北部。這是自2017年夏天以來最嚴重的火災損失，當時毀滅性的大火造成約100人身亡。

在西班牙南部，在托雷莫利諾斯（Torremolinos）海灘的遊客可以目睹大片的煙霧在山上散開。

飛機一直在投放阻燃物質，直升機在海岸線上來回穿梭，抽取海水試圖澆滅野火。

「我們這個地區大約有40棟房子，當時每個人都好緊張，站在房子外面或陽台上看著火勢，」當地一位居民貝克爾（Ashley Baker）說。

「現在山頂上還有火， 但至少火勢離我們這裏遠了，這讓我放心。」