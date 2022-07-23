斯里蘭卡危機：印度和中國誰贏誰輸？

安巴拉桑·埃斯蘭吉安（Anbarasan Ethirajan）

BBC記者發自斯里蘭卡首都科倫坡

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 斯里蘭卡現在正處在前所未有的政治動蕩經濟危機之中。

在斯里蘭卡正在進行的反政府抗議活動中，抗議者喊出的口號不僅針對前總統戈塔巴雅·拉賈帕克薩及其家人，也針對印度。

在示威活動中，反對印度的口號相當普遍，其中包括：「不要把國家賣給印度和美國」；「印度聽好：斯里蘭卡不是你們的一個邦」、「印度不要對斯里蘭卡趁火打劫」。

雖然像這樣的反印度情緒仍然存在，但隨著斯里蘭卡在政治和經濟上陷入混亂，斯里蘭卡人對印度的看法可能正在發生變化。

斯里蘭卡正深陷一場前所未有的經濟危機中，這場危機引發了大規模的抗議活動，並迫使斯里蘭卡總統出逃後辭職下台。

多年來，斯里蘭卡積累了大量的債務以至於現在無力購買食品、燃料和藥物等必需品。

抗議者指責上周逃到新加坡的總統拉賈帕克薩和他的家人造成了這種局面。斯里蘭卡議會開始了選舉新總統的程序，議員們在星期三投票。

斯里蘭卡政體的一些部門對印度這個更大更強的鄰國一直抱著懷疑的態度。多年來，我看到大多數僧伽羅民族主義者和左翼政黨在斯里蘭卡舉行了幾次反印度的抗議。

但是，斯里蘭卡幾個月前突然意識到深陷經濟困境時，還是向印度要求了幫助。執政的印度人民黨（BJP）政府立即做出回應，提供財政幫助。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 斯里蘭卡是亞太地區過去20年來第一個債務違約的國家。

這並不是印度第一次向斯里蘭卡伸出援手。事實上，在過去的一年裏，沒有其他國家或機構像印度那樣向斯里蘭卡提供幫助。

專家說，在過去15年裏，中國通過為基礎設施項目提供貸款和其他形式的財政援助而在斯里蘭卡取得進展後，斯里蘭卡眼下急切的財政困難在某種程度上幫助印度在這個擁有2200萬人口的島國恢復了影響力。

斯里蘭卡的主要反對派領導人薩吉特·普雷馬薩（Sajith Premadasa）告訴BBC：「印度發揮了非常關鍵的作用，特別是在這個關鍵時刻。我們作為一個國家經歷了巨大的危機，而印度站出來支持我們。」

印度和斯里蘭卡有著密切的文化、宗教和經濟聯聯繫、這種關係可以追溯到幾個世紀以前。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 斯里蘭卡是中國「債務陷阱」的受害者嗎？

印度一直是斯里蘭卡的主要貿易伙伴，斯里蘭卡從印度進口大量產品，特別是食品。島上的少數民族泰米爾人與印度南部泰米爾納德邦的人民有著密切的文化和種族聯繫。

自2005年馬欣達·拉賈帕克薩當選總統後，斯里蘭卡開始脫離印度的影響範圍。在他的第二個任期內，斯里蘭卡親華遠印的變化更加明顯：他與中國簽訂了幾項基礎設施項目協議，包括南部城鎮漢班托塔的一個港口。

數據顯示，到目前為止，中國已經向斯里蘭卡提供了超過50億美元的貸款，約佔斯里蘭卡外債總額的10%。

儘管斯里蘭卡急於尋求額外的貸款來解決目前嚴重的燃料短缺和食品價格飆升問題，中國政府還沒有承諾提供任何新的貸款。

另一方面，印度已經提供了約35億美元的信貸和貨幣互換。作為信貸額度的一部分，印度在最近幾個月向斯里蘭卡運送了幾批急需的燃料、食品和化肥。

除了印度中央政府提供的貸款外，由執政DMK黨首席部長斯塔林（MK Stalin）領導的泰米爾納德邦政府也向斯里蘭卡運送了食品和藥品。泰米爾納德邦的各政黨周二曾要求德里召開會議，討論斯里蘭卡不斷變化的局勢。

專家說，印度數十億美元的財政援助導致斯里蘭卡人對印度的看法普遍發生了轉變。

私營部門的僱員泰倫-塞巴斯蒂安說：「印度及時提供了幫助，給我們送來了燃料和食品。如果沒有印度的援助，斯里蘭卡會很困難。」

社會活動家梅蘭妮·古納蒂拉克（Melanie Gunathilake）說，她很感謝印度人民「非同尋常的團結和支持」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度政府向斯里蘭卡提供金融和其他方面的協助。

但專家們說，印度決定向斯里蘭卡提供援助也具有戰略考量：這使印度對斯里蘭卡這個鄰國更具影響力。

在印度宣佈最初的信貸額度後，兩國於1月同意共同經營二戰期間在東北部亭可馬里（Trincomalee）港口建造的61個巨型油罐。30多年來，印度一直試圖進入這個英國時代留下的設施，這將使印度能夠儲存戰略石油。

同樣，在9月，印度企業集團阿達尼集團在很有戰略意義的科倫坡港贏得了建設和運營西部集裝箱碼頭合同的多數股權。

來自斯里蘭卡左翼全國人民政權聯盟的議員哈里尼·阿馬拉蘇裏亞（Harini Amarasuriya）告訴BBC，「我不認為有任何國家會那麼無私援助，在幫助我們的時候沒考慮過自己的回報。印度當然會照顧他們自己的利益。」

阿馬拉蘇裏亞女士說，就像印度一樣，斯里蘭卡也需要做出符合自身最佳利益的決定，而斯里蘭卡是否不得不放棄對那些經濟和戰略位置的控制還有待觀察。

專家說，斯里蘭卡的泰米爾少數民族及其權利要求問題也將繼續影響與印度的外交談判。

20世紀80年代，許多斯里蘭卡泰米爾反叛組織在印度避難後，雙邊關係變差。斯里蘭卡指責印度向武裝分子提供武器和訓練，而這些武裝分子在斯里蘭卡為泰米爾人爭取獨立。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國和印度一樣，一直因為斯里蘭卡在印度洋的戰略地位尋求與這個島國建立友好外交關係。

2009年5月隨著叛軍的失敗斯里蘭卡內戰結束，印度在內戰期間與斯里蘭卡政府站在一起。

然而，斯里蘭卡尚未完全執行1987年的《印度-斯里蘭卡和平協議》。該協議承諾制定新的法律，將權力下放至所有省份，包括泰米爾人佔多數的省份。

阿馬拉蘇裏亞女士說：「過去，人們總是擔心印度會直接干預斯里蘭卡的政治。」

然而，目前對經濟危機的擔心預計將暫時超過對兩國之間政治問題的擔心。

由於經濟危機，一些斯里蘭卡人，特別是來自泰米爾人為主的北部地區的人，已經在泰米爾納德邦尋求庇護，如果斯里蘭卡的經濟形勢惡化，他們的人數可能會增加。

斯里蘭卡的少數民族泰米爾和穆斯林社區在面臨問題和希望獲得平等權利時，總是把眼光投向印度。

儘管過去有過不愉快，但以僧伽羅人為主體社區的許多人也感謝印度近幾個月來的幫助。

IT專業人士穆罕默德·蘇非安（Mohammed Suffiyan）說：目前印度石油公司所屬的蘭卡石油仍在供油，使我們得以繼續生存。