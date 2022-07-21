美國中情局局長：未來十年中國攻打台灣風險會越來越大

40 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國中央情報局局長伯恩斯認為，中共最高領導人習近平不會在「二十大後」立刻攻打台灣。

美國中央情報局局長威廉姆·伯恩斯（William Burns）星期三（7月20日）在美國一個安全論壇上對中國攻打台灣的風險做出預判。

伯恩斯在科羅拉多阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）上說，他認為中共最高領導人習近平不會在「二十大後」立刻攻打台灣。

他說，對習近平和中國領導層來說，問題不在於他們是否會用武力奪取台灣，而是在什麼時間，用什麼方式動武。

他認為，中國攻打台灣的風險在未來十年會隨著時間的推移越來越大。

伯恩斯還解釋這一預判的原因是：中國應該從俄烏戰爭中吸取到一個教訓，那就是，如果想要速戰速決，必須有碾壓對方的實力。有鑒於此，伯恩斯認為，習近平不會在二十大後立即對台灣動武。

他總結中國從俄烏戰爭中吸取的教訓包括：

必須積累碾壓對方的實力

必須控制信息

經濟必須能抵禦外部制裁

必須讓美國與其亞太盟國之間不團結一致

有分析認為，伯恩斯此番講話似乎透露出美國情報當局仍然看好未來十年中國的經濟發展。

參加本次論壇的中國駐美國大使秦剛在被問到台灣問題時表示：「中國最不願意做的事就是與同胞同室操戈， 我們會本著最大的真誠達到和平統一，因為我們相信這最符合兩岸人民的利益。」

他同時批評美國破壞了「一個中國原則」和美中三個聯合公報，導致台海關係緊張。

秦剛在被問及中美是否進入「新冷戰」時表示，冷戰是世界歷史的悲劇，是隔閡分裂、對抗衝突的代名詞。「人們擔憂冷戰歷史重演，原因在於一些人死抱冷戰思維，錯誤地視中國為前蘇聯，視中國為威脅。但中國不是前蘇聯，中共不是蘇共。」

中情局局長還談到哪些重要問題？

俄烏戰爭

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 習近平和拜登在今年3月也曾視頻通話

本次論壇上，伯恩斯還對中國在俄烏戰爭中的立場表示看法。 他說中國雖然從俄羅斯購買了更多的能源，但中國比較謹慎地處理對俄羅斯的武器供應以免軍方受到制裁。

他認為，普京入侵烏克蘭在一定程度上讓習近平和其他中國領導人感到不安，習近平對戰爭影響全球經濟穩定也應該感到不安，因為2022年，習近平最大的目標是讓中共「二十大」順利舉行。

伯恩斯說，普京入侵烏克蘭歐洲和美國關係緊密也讓中國領導人不安， 因為中國本來期望拉攏一些歐洲國家聯手對抗美國。

伯恩斯還透露，根據美國情報方面的估計，自俄羅斯今年2月入侵烏克蘭以來，俄羅斯在烏克蘭的陣亡人數已達到約15,000人，另外可能有45,000人受傷。而烏克蘭方面也承受了重大傷亡。

習拜會談

就拜登總統透露未來幾天將與習近平再次通話，伯恩斯認為這是好事，「即便是彼此敵對的國家，對話總是好事」。

他說：「多年經驗告訴我，即使在最複雜、最危險的競爭中，對手之間互相對話也非常重要，這可以減少爆發意外衝突的危險，至少可以減緩最嚴重危險局勢擴大升級。」

普京健康狀況

伯恩斯還表示，美國沒有情報顯示俄羅斯總統普京的身心健康有任何問題。

最近媒體有越來越多未經證實的揣測認為今年將滿70歲的普京可能出現了健康問題，甚至可能患有癌症。

伯恩斯對此表示，沒有證據證明這一點，還開玩笑說普京看起來「太健康了」。