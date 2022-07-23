英國史上最熱一天、斯里蘭卡危機、佩洛西傳將訪台遭北京抨擊及本周更多重要故事

46 分钟前

圖像來源，AFP

英國及歐洲的熱浪在過去一周備受關注，這種在全球各地越發常見的極端天氣現象，被認為是氣候變化的結果，從而引發很多對氣候變化和相關問題前景的討論。

俄羅斯在本月以維修管道為名，暫停北溪1號向歐盟輸送天然氣10天，BBC中文為你梳理北溪1號天然氣管道工程在俄國與西方能源博弈中的關鍵作用。

一年一度的香港書展，以及別具一格的「香港科技園公司20週年紀念活動」均在本周舉辦。一個反映著香港近年出版業和言論自由的變化，另一個則可能開啟了對這座城市前景另一種可能的思考。

斯里蘭卡的危機仍在持續，新總統上任面臨的任務相當艱巨，但這場危機是否和中國有關？中國自己也在疫情之下面臨著繼續「清零」與恢復經濟之間的選擇，甚至反映了高層可能存在的分歧。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在烏克蘭戰爭和西方制裁俄國的背景下，北溪1號對世界能源格局和地緣政治的重要影響顯現出來。

2022年7月，俄羅斯以年度維修管道為名，暫停通過波羅的海管道「北溪1號」向歐盟輸送天然氣10天，引發了西方國家的諸多矛盾和擔憂。

雖然原將發展俄國歐洲能源關係重要一環的「北溪2號」天然氣管道工程因為俄烏戰爭無限期停止了，但目前仍是俄國、歐盟關鍵能源管道「北溪1號」隨即引發新的國際矛盾。

在烏克蘭戰爭和西方制裁俄國的背景下，「北溪1號」的重要影響顯現出來。從俄羅斯經波羅的海底通向德國的油氣管道「北溪1號」，如何影響世界能源格局和地緣政治？

本文為你梳理「北溪1號」天然氣管道工程在俄國與西方能源博弈中的關鍵作用，以及由此引發的俄國與西方的矛盾和西方內部的矛盾。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 李家超在香港科學園舉行的2022年孵化畢業典禮上發表講話。

7月6日，走進「香港科技園公司20週年紀念活動」的會場，不難感受到園區的活力，但一些細節，也能令人感受到這裏與香港的距離。

香港作為金融中心、商貿之都，踏上科技創新之路，卻起步晚，困難多。但又是一條不得不走的路。出席這場活動的香港新特首李家超說「沒科創，沒未來」。香港科技園行政總裁黃克強也說，「科創」對現在的香港來說不是一項選擇題，而是一道必答題。

然而，香港要博一個「科創」的未來，卻有必要先思考「為何搞科創？困難在哪裏？如何走下去？」三個問題。

圖像來源，Reuters

英國在本周迎來有記錄以來最熱的一天，最高氣溫首次超過攝氏41°。

英國氣象局周一（7月18日）和周二在英格蘭大部分地區發佈了極端高溫紅色預警，從倫敦一直到約克和曼徹斯特。

19日英國時間中午，位於倫敦西部的希思羅機場地區氣溫就已經達到40.2度。英國其他地區也出現極度高溫天氣——英格蘭其他地區、威爾士全境和蘇格蘭部分地區均發出橙色警告。

這與世界其他一些地方的酷熱天氣相響應。全球人類正在經歷劇烈的熱浪、致命的洪水和山火，這些都被認為是氣候變化的結果，從而引發很多對氣候變化和相關問題前景的討論：

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 斯里蘭卡成為20年來第一個拖欠外債的亞太國家

斯里蘭卡正陷於前所未有的深重的經濟危機當中。這引發了大規模抗議，還令總統在逃離國家後辭職，新上任的總統將面對領導國家從危機中走出的艱巨任務。

多年來，斯里蘭卡積累起了巨額債務。上月，它成為亞太地區20年來第一個拖欠外債的國家。

很多人歸咎於前總統戈塔巴雅·拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）在處理經濟問題上採取了災難性的政策，而新冠疫情全球大流行只不過是加劇了其危害。

但是，全球都面臨著同樣的阻力——通脹加劇、利率飆升、貨幣貶值、債台高築以及外匯儲備減少——這些都對這一地區的其他經濟體帶來影響。

而中國一直是好幾個這些發展中國家的大債主，因此可以在一些至關重要的方面控制它們的命運。不過，北京之前的借貸條款如何，以及可以如何重組這些債務，很大程度上都是不明確的。

在一些人看來，其他亞太國家似乎正處在相似的軌道上。

圖像來源，XINHUA 圖像加註文字， 7月19日，李克強以視頻形式參加了世界經濟論壇。

近期，中國總理李克強和副總理劉鶴在不同場合釋放對外開放和經濟合作的信號。

7月19日，李克強以視頻形式參加了世界經濟論壇，舉行了一場全球企業家視頻特別對話會。會上他表達，深化多邊國際合作，維護產業鏈供應鏈安全暢通等意願。

同一天，副總理劉鶴也以視頻形式，與歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯共同主持第九次中歐經貿高層對話。會上也表達了類似觀點，即維護全球產業鏈供應鏈穩定，進一步推進金融領域雙向開放和監管合作等。

上半年中國經濟增長2.5%，距離全年5.5%的增長目標想去甚遠。保障全年經濟增長的壓力累積到下半年，然而中國各地不時進入封城狀態，為復蘇過程帶來不確定性。

此外，路透社、《華爾街日報》等國際媒體提到，上述場合，中國官員都未提及對中國經濟影響最大的「清零」政策，並就此認為反映出李克強與習近平在保增長還是「清零」上存在分歧。

圖像來源，BBC News Chinese 圖像加註文字， 本屆香港書展開幕前，媒體曝光一些學校圖書館教師自我審查藏書有否違反《香港國安法》，並將「問題書本」銷毀。

在2019新型冠狀病毒病（COVID-19；新冠病毒病）疫情仍在持續，中國《香港國安法》生效已有兩年的背景下，2022年香港書展7月20日開門迎客開卷，香港新任行政長官李家超主禮開幕。

今年的書展有其尷尬之處：中小學因此前「提前放暑假」抗疫措施下仍在上學……書展參展商組成也有變化，既有親民主派政治類出版商被拒參展，也有從未缺席的書商首次放棄參展。

一年前仍是政務司司長的李家超強調要警惕有人透過文化、藝術滲透來鼓吹「港獨」，一年後的新一屆書展，被中國駐港機構官方媒體形容是「和平、和諧、有序」的一次書展。

已有32年歷史的香港書展，再一次在荊棘中邁步。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國《金融時報》周二（7月19日）引述消息人士報道，美國眾議院議長南希·佩洛西將在8月訪問台灣。

歐洲議會副議長畢爾（Nicola Beer）周二（7月19日）起訪問台灣三日。台灣表示，這是歐洲議會高層首次正式訪問台灣。同日，也有消息傳出美國眾議院議長南希·佩洛西將訪台。

畢爾周二抵達台灣桃園機場時表示，「現在是堅定站在台灣一邊的時候了」，她稱歐洲和台灣是「民主國家大家庭"的一部分。

英國《金融時報》周二（7月19日）引述消息人士報道，美國眾議院議長南希·佩洛西將在8月訪問台灣。

中國方面對佩洛西訪台的消息表示堅決反對。中國外交部發言人趙立堅稱，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。「如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。由此造成的一切後果，必須完全由美方負責。」