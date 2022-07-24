印尼總統即將訪華 冬奧會後中國接待第一位外國元首時機與考量

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圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 2019年6月，20國集團峰會期間習近平在日本大阪會見印度尼西亞總統佐科。印尼是今年20國集團主席國，在負責協調與會各國立場時發揮重要作用。

印尼總統佐科·維多多應中國領導人習近平的邀請，將於7月25日至26日訪問北京。他將是北京2022年冬奧會之後首位訪問中國的外國領導人。

2022年，隨著世界各地推廣新冠疫苗接種、逐步放鬆對疫情的管控，各國領導人外訪頻率基本恢復了疫情之前的水平，但中國推行的「清零政策」不僅大大限制了普通民眾的旅行，也基本停止了外國元首的到訪。

如果說2022年2月北京冬奧會受到美國等多國政府外交抵制，中國為了營造奧運會的熱烈氣氛有盡可能接待外國元首的必要，那麼此時中國國內仍未放棄「清零政策」之際，北京邀請印尼總統來訪，又有什麼考量呢？

中國印尼會談有什麼重點？

中國外交部發言人表示，印尼總統訪華期間將與習近平和中國總理李克強會面，「就雙邊關係及重大地區和國際問題深入交換意見」。

汪文斌還說，中方還期待通過佐科總統此次訪問「進一步深化雙方戰略互信和務實合作，打造新時期發展中大國互利共贏的典範、共同發展的樣板、南南合作的先鋒」。

中國官方媒體《環球時報》援引專家說，經濟和貿易合作將是兩國會談「最重要的話題」，同時，這也是雙方最有可能取得成果的一個領域，因為推動雙邊、地區經濟恢復是當務之急。

佐科今年3月曾與習近平通話。當時中國媒體報道稱，佐科表示，印尼希望同中國開展三方合作，助力印尼新首都建設。同時，希望中國繼續支持印尼「區域綜合經濟走廊」建設和綠色工業園區建設。

本次印尼總統前往中國，是他東亞三國之行的第一站。佐科還將前往日本和韓國訪問。

印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）周四（21日）說，這三個國家是印尼「經濟領域的戰略伙伴」，即將舉行的會晤焦點是「加強經濟合作，特別是貿易和投資」。

中國是印尼最大的貿易伙伴，2021年雙邊貿易額約1200億美元，同比增長58.4%。同年，中國對印尼投資額達32億美元。中國也連續數年保持印尼最大出口目的地地位。

中國外交部發言人在宣佈佐科訪華時還特別提及，印尼今年擔任二十國集團G20主席國，佐科總統將同中國領導人就二十國集團峰會當面溝通。

有分析認為，印尼總統此次訪問的目的之一，可能包括說服中國領導人習近平11月參加在印尼舉行的峰會。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印尼總統是自2022年2月北京冬奧會之後第一位訪問中國的外國領導人。

可能發出怎樣的信號？

自從2020年新冠疫情爆發以來，中國一直堅持嚴格的「清零」政策，對首都北京更是嚴加防範。

疫情以來，習近平本人從來沒有出國訪問，一直都是通過視頻方式與其他國家領導人會談或參加國際活動，包括與美國總統拜登視頻通話。

除了主辦冬奧會期間，北京沒有單獨接待過外國首腦。

有分析認為，印尼總統此次應邀前往中國，據報還將與習近平舉行面對面會晤，可能也預示著，至少中國外交開始逐步走出疫情，除了派出高層人員外訪，也開始恢復接待外國政要來訪。

佐科訪華還有哪些背景？

印尼除了是今年二十國集團輪值主席，明年還將擔任東盟（ASEAN）輪值主席，將負責在成員國之間協調地區和國際重大問題。

其中包括正在進行的俄羅斯入侵烏克蘭戰爭。二十國集團成員對這一戰爭的立場極為不同：美國和西方盟國制裁俄羅斯支持烏克蘭，而中國與印度不願譴責俄羅斯，不參與制裁行動之外還大規模進口俄羅斯能源；美國和西方國家不希望普京參加11月在印尼舉行的峰會，而中國則表示反對。

中國早就表態，支持印尼辦好峰會，強調二十國集團應集中經濟問題，不應被政治化，「各成員地位平等，誰也沒有權力分裂二十國集團。」

因此，如何在二十國集團中調解不同立場，避免形成中、美對立，如何協調東盟成員國避免選邊站隊保持團結，都將是印尼近期將要面對的棘手問題。

另外重要的地區問題還包括南海主權爭端、中國與美國在亞洲的競爭等。

國際輿論有哪些關注？

印尼總統佐科訪問即將訪問中國，受到國際媒體，特別是亞太國家媒體的密切關注。

《澳大利亞人》報（The Australian）報道說，佐科去跟習近平「聚餐拉關係」，成為外交抵制北京冬季奧運會後，第一個去見中國領導人的民主國家領導人。

報道稱，俄羅斯入侵烏克蘭讓印尼在如何保持G20國家團結的問題上處境尷尬，因為西方國家威脅說，如果普京出席峰會，將集體抵制。印尼作為一個不結盟國家，頂住了這個壓力，但作為一個妥協，選擇邀請烏克蘭總統澤連斯基作為嘉賓參加峰會。

《雅加達郵報》（The Jakarta Post）在報道佐科總統此次亞洲之行時寫道：印度尼西亞和東南亞其他國家一樣位於印度洋-太平洋地區的中心，中國和美國一直在這裏爭奪影響力。