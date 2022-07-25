殺害和強姦平民的緬甸士兵自白——「我不能忘記她的尖叫聲」

夏洛特·阿特伍德（Charlotte Attwood）、柯柯昂（Ko Ko Aung）、麗貝卡·亨施克（Rebecca Henschke）

BBC記者

12 分钟前

緬甸軍方士兵在接受BBC的獨家採訪時承認殺害、折磨和強姦平民。他們首次詳細描述了他們說的被命令進行的普遍侵犯人權行為。

警告：這篇文章包含對性暴力和折磨的描述。

「他們命令我折磨、打劫和殺害無辜的人。」

貌烏（Maung Oo）說，他以為自己被招募到軍隊當警衛。但他所在的一個營在2022年5月殺害了躲在修道院的平民。

「我們接到命令，把所有的人集合起來開槍，」他說，「最悲哀的是我們不得不殺死老人和一個女人。」

包括一名下士在內的六名士兵的證詞，以及他們的一些受害者的證詞，讓人們罕見地了解到一支渴望掌權的軍隊。本報告中的所有緬甸名字都已更改，以保護其身份。

最近叛逃的士兵受到人民防衛軍（PDF）當地部隊的保護。該部隊是一個寬鬆的民兵組織網絡，為恢復民主而戰。

軍方於去年的政變中奪取了由昂山素季領導的民選政府的權力。現在，它試圖粉碎武裝平民起義。

去年12月20日，三架直升機在緬甸中部的耶梅特（Yae Myet）村上空盤旋，然後放下士兵，並命令他們開火。

至少有5個不同的人獨自對BBC講述了所發生的事情。

他們說，有三個不同的分隊進入該村，不分青紅皂白地向男人、女人和兒童開槍。

「我們（接到）的命令是射殺所看到的任何東西，」昂（Aung）下士在緬甸偏遠叢林的一個秘密地點說。

他說，一些人藏在他們認為安全的地方，但是當士兵逼近時，他們「開始逃跑，我們向他們開槍」。

昂下士承認自己的分隊射殺埋葬了5名男性。

「我們還接到命令，燒燬村裏每一處又大又好的房子。」他說。

士兵們在村子裏遊行，點燃房子，喊著：「燒了！燒了！」

昂點燃了四座建築物。接受採訪的人說，大約有60棟房屋被燒燬，村莊大部分處於灰燼中。

緬甸實皆地區耶梅特（Yae Myet）村在遭到襲擊前後對比

（向左拖動按鈕以查看燒燬區域：您可以看到至少有60所房屋被燒燬）

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大多數村民都逃走了，但不是所有人。村子中心有一戶人家有人居住。

提哈（Thiha）說，他在襲擊發生前5個月才入伍。和其他許多人一樣，他是從社區招募來的，他說自己沒有受過訓練。這些僱傭的人在當地被稱為Anghar-Sit-Thar或「僱傭兵」。

當時，他的月薪相當不錯，有20萬緬甸元（約100美元）。他清楚地記得在那所房子裏發生的事。

圖像加註文字， 女孩的親戚說他們傷心欲絶。

他看到一個十幾歲的女孩被困在一所他們將燒燬的房子的鐵柵欄後面。

「我無法忘記她的呼喊，我仍然能在耳邊聽到它，在心裏記住它。」他說。

當他告訴他的隊長時，他回答說：「我告訴過你，殺死我們看到的所有人。」所以提哈向房間發射了照明彈。

昂也在現場，聽到她被活活燒死時的哭聲。

「聽起來令人心碎。在房子著火的15分鐘裏，我們反覆聽到她的聲音，」他回憶說。

BBC找到了女孩的家人，他們在被燒焦的房子前發表了講話。

她的親戚烏敏（U Myint）說，女孩有精神問題，父母去上班時被留在家裏。

「她試圖逃跑，但他們阻止了她，讓她被燒死，」他說。

她不是唯一一個在這些士兵手中遭受苦難的年輕女性。

提哈說他參軍是為了錢，但是他被強迫做的事情和他目睹的暴行震驚了。

他談到了他們在耶梅特逮捕的一群年輕女性。

軍官把她們交給下屬說：「照你們的意願去做。」他回憶道。他說他們強姦了這些女孩，但他沒有參與。我們找到了其中兩個女孩。

帕帕（Pa Pa）和欽泰（Khin Htwe）說，她們在路上遇到了士兵，她們試圖逃跑。她們不是耶梅特人，她們是去拜訪那裏的一個裁縫。

儘管她們堅持說她們不是人民防衛軍戰士，甚至不是村裏的人，她們還是被關在當地的一所學校裏三個晚上。

她們說，每天晚上，她們都被醉醺醺的綁匪反覆性侵。「他們用紗籠蒙住我的眼睛，把我推倒，他們脫下我的衣服，強姦了我，」帕帕說。「他們強姦我的時候我大喊。」

她懇求士兵們停下來，但他們打了她的頭，並用槍威脅她。

「我們不得不毫無抵抗地接受，因為我們害怕自己會被殺死。」她的妹妹欽泰顫抖著說。

這些女孩太害怕了，不敢正視施暴者，但她們說，她們記得看到一些人穿著便衣，還有一些人穿著軍裝。

「當他們抓住年輕女性時，」提哈回憶，「當他們（強姦）女孩時，他們會說'這是因為你支持人民防衛軍。」

至少10人在耶梅特的暴力中死亡。據報道，在三天的時間裏，有8名女孩被強姦。

2022年5月2日，同樣位於實皆地區的奧鶴斐村（Ohake pho）發生了僱傭兵貌烏參與的殘忍屠殺。

他所描述的第33師（輕步兵第33師）的成員在修道院圍捕並開槍射擊的情況，與目擊者的證詞和BBC從襲擊發生後獲得的令人不安的視頻相吻合。

視頻顯示，9具屍體排成一排，包括一名女子和一名頭髮花白的男子並排躺在一起。他們都穿著紗籠和T恤。

錄像中的跡象表明他們是從背後被近距離射殺的。

圖像加註文字， 參與殺戮的士兵說他對自己的行為感到後悔。

我們還與目睹了這種暴行的村民進行了交談。他們認出了視頻中老人旁邊的年輕女子。她叫馬萌萌（Ma Moe Moe），帶著她的孩子和一個裝滿金子的袋子。她懇求士兵不要拿走她的東西。

「儘管她帶著孩子，但他們還是搶走了她的東西，將她射殺。他們還排隊（男人），一個個射死他們，」 拉拉（Hla Hla）說，他在現場，但倖免了。

孩子倖存下來，現在受到親戚的照顧。

拉拉說，她聽到士兵們在電話裏吹噓他們殺了八九個人，說殺人「很美味」，並形容這是"他們迄今為止最成功的一天"。

她說，他們離開村莊時高喊「勝利！勝利！」

另一個女人看到她的丈夫被殺。「他們朝他的大腿開槍，然後讓他臉朝下躺下，然後朝他的臀部開槍。最後他們開槍打了他的頭，」她說。

她堅稱他不是人民防衛軍成員。「他實際上是一個棕櫚工人，以傳統的方式謀生。我有一個兒子和一個女兒，我不知道該如何繼續生活。」

貌烏說，他對自己的行為感到後悔。「所以，我會告訴你一切，」他說。「我想讓每個人都知道，這樣他們就可以避免陷入同樣的命運。」

所有接受BBC採訪的6名士兵都承認燒燬了緬甸中部的房屋和村莊。這表明這是一種有組織的戰術，目的是摧毀對抵抗的任何支持。

與此同時，一些人表示，軍方正在努力維持其多個方面的內戰。

緬甸實皆地區賓村

（向左拖動按鈕可查看被燒燬地區）

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「緬甸見證」（Myanmar Witness）是一個追蹤人權侵犯的開源研究組織，在過去10個月裏已經證實了200多宗村莊被這樣燒燬的報告。

他們說，縱火襲擊的規模正在迅速擴大，1月和2月至少有40起，3月和4月至少有66起。

被緬甸軍方燒燬的村莊

2021年9月1日至2022年6月22日的數據

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這不是緬甸軍方第一次使用焦土政策。2017年，若開邦有大量針對羅興亞人的報道。

緬甸山區的少數民族地區幾十年來一直面臨著這類襲擊。這些少數民族戰士中的一些人現在正在幫助訓練和武裝人民防衛軍在當前的內戰中對抗軍方。

「人權觀察」組織說，緬甸士兵所描述的免於懲罰的文化已經存在了幾十年，士兵們可以隨意搶劫和殺戮。

軍方被指控的暴行中，很少有人為此負責。

但由於叛變和緬甸人民防衛軍的殺害，緬甸軍方不得不更多地僱傭士兵和民兵。

一個名為「人民擁抱」（People's Embrace）的組織稱，自2021年政變以來，已有大約1萬人從軍隊和警察中叛逃。該組織由前軍方和警方人員組成。

圖像加註文字， 軍隊一直在系統性地摧毀村莊

智庫戰略與國際研究中心的邁克爾·馬丁（Michael Martin）說：「軍方正在努力維持其多線內戰。」

「在軍官和士兵等級中，都出現人員問題。遭受了沉重的傷亡，招聘問題，獲得設備和補給品的問題，從他們似乎正在失去國家各個地區的領土或領土控制權可以看出來。」

馬圭和實皆地區（上述事件發生的地方）是緬甸軍隊歷史上招募基地之一。

但這裏的年輕人卻選擇加入人民防衛軍。

昂下士清楚地說明了他叛變的原因：「如果我認為從長遠來看，軍隊會贏得勝利，我就不會轉而支持人民。」

他說，士兵們不敢單獨離開他們的基地，因為他們擔心會被人民防衛軍殺害。

我們將在此次調查中提出的指控提交給緬甸軍方發言人佐敏吞將軍。他在一份聲明中否認軍隊一直以平民為目標。他說，這裏提到的兩次襲擊都是合法的目標，被擊斃的都是」恐怖分子「。

他否認軍隊一直在燒燬村莊，並說是人民防衛軍在進行縱火襲擊。

很難說這場內戰將如何結束，何時結束，但似乎數百萬緬甸平民將受到創傷。

尋求和平的時間越長，像強姦受害者欽泰這樣的女性就越容易受到暴力的傷害。

她說，在發生了這些事情之後，她不想再活下去了，並考慮過結束自己的生命。