普京訪問德黑蘭 展示「莫斯科依然有朋友」

1 小时前

圖像來源，Handout via Reuters 圖像加註文字， 繼美國總統拜登訪問中東後，俄國總統普京也訪問中東參加俄伊土峰會。

繼美國總統拜登訪問中東後，俄國總統普京也訪問中東參加俄伊土峰會，與美國進行外交博弈。

2022年7月，在美國總統拜登訪問以色列、沙特等中東盟友國家後，俄羅斯總統普京則前往德黑蘭，會見了土耳其和伊朗領導人。

這是普京自二月份發動入侵烏克蘭以來的第二次出國訪問。

普京與土耳其總統埃爾多安和伊朗總統萊希的峰會，名義上是為了討論敘利亞戰爭，但普遍分析認為，俄烏戰爭也是議事日程重頭。

通過黑海解除對烏克蘭糧食出口的封鎖是議程上的重中之重 。普京表示，在這方面已經取得了進展。

俄伊土三國領導人還討論了敘利亞的內戰，土耳其和俄羅斯歷來支持對立雙方。

俄羅斯入侵烏克蘭以來，西方呼籲世界孤立莫斯科。美國說，克里姆林宮領導人對伊朗的訪問表明俄羅斯在入侵烏克蘭後變得多麼孤立。

記者分析指，普京會利用這次峰會，表明莫斯科和安卡拉、德黑蘭保持著友好關係、他仍然有國際盟友、有國際影響力。

圖像來源，Handout via Reuters 圖像加註文字， 俄國和伊朗都正受到西方嚴厲制裁。

展示「俄羅斯依然有朋友」

BBC俄國事務編輯羅森伯格的分析：

入侵你的鄰居，一個主權獨立的國家，往往會導致失去朋友。

俄羅斯在入侵烏克蘭後失去了很多。在西方，莫斯科已經獲得了流氓國家的地位。

但克里姆林宮熱衷於表明，國際制裁未能孤立世界上最大的國家俄羅斯，它的一些朋友還在，比如土耳其和伊朗。

俄羅斯將利用敘利亞問題三方峰會來試圖證明，它仍然保留了強大的盟友和地緣政治影響力。

但我們所說的，遠遠不是所謂的BFF（永遠最好的朋友）。土耳其和伊朗也是俄羅斯的競爭對手。

土耳其和俄羅斯在敘利亞和利比亞處於對立面；他們正在爭奪南高加索的影響力；土耳其作戰無人機一直在支持烏克蘭軍方。

至於伊朗，它正在全球能源市場上與俄羅斯競爭。

誠然，俄羅斯、土耳其和伊朗確實有一些共同利益。但這並不能保證持久的友誼。

莫斯科將繼續推播其信息：

當涉及到盟友時，國際江湖裏還有很多其他「魚」 （可選擇） - 如果不是在西方，那麼在東方。俄羅斯堅稱它不會被孤立。

你可以制裁俄羅斯，但你不能把它放在一邊；沒有俄羅斯的幫助，無法解決關鍵的國際問題 - 從糧食危機到伊朗核協議

莫斯科的「特別軍事行動」沒有能夠按計劃進行。但普京似乎仍然相信，無論是在烏克蘭還是在與西方的對抗中，他都將取得某種勝利。

伊朗的打算

長期以來，伊朗一直因為核問題受到西方制裁。俄羅斯入侵烏克蘭以來，國際社會也對莫斯科實施廣泛制裁。與伊朗一樣，俄羅斯現在也生活在制裁衝擊帶來壓力之中。

普京訪問德黑蘭期間，還會晤了伊朗最高領袖阿亞圖拉·哈梅內伊。哈梅內伊在會晤之後明確表示，德黑蘭和莫斯科應該加強關係，並暗示西方應該為烏克蘭戰爭負責。

哈梅內伊對普京說：「如果你不採取主動，另一方就會主動發動戰爭」。

就在普京訪問德黑蘭之前，美國總統拜登也剛剛結束中東行。有分析指，德黑蘭將借普京的高調來訪繼續與莫斯科協調，以遏制拜登訪問該地區的影響。

也有觀察人士說，普京德黑蘭之行也向國際社會表明，莫斯科不會因為烏克蘭戰爭而無暇顧及中東，克里姆林宮依然希望在該地區事務中發揮作用。

土耳其的考量

在德黑蘭，普京還與北約國家領導人土耳其總統埃爾多安舉行了自戰爭開始以來的首次面對面會晤。

不過，羅森伯格也指出：在俄伊土峰會上，普京總統和埃爾多安總統並沒有完全成為好朋友。克里姆林宮領導人尷尬地站在電視攝像機前，等待遲到的土耳其同行出現。

儘管土耳其是西方軍事聯盟的關鍵成員，但拒絶加入對莫斯科的國際制裁，埃爾多安政府試圖扮演調解人的角色。

最近，安卡拉一直試圖通過談判結束黑海的穀物封鎖，阻止數百萬噸急需的穀物離開烏克蘭並運往世界各國。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 土耳其是北約的關鍵成員，但拒絶加入對莫斯科的國際制裁，埃爾多安政府試圖扮演調解人的角色。

據說俄羅斯黑海艦隊正在阻止任何進出的貨物，英國廣播公司（BBC）記錄了越來越多的證據表明莫斯科軍隊竊取並出口了烏克蘭穀物。 其他運輸路線也遭到了大量布雷。

普京表示，在穀物出口問題上已經取得了進展，並感謝埃爾多安調解莫斯科和基輔之間的會談。

後來，俄羅斯總統告訴記者，如果「取消與俄羅斯糧食出口的空中運輸有關的所有限制」，莫斯科將為烏克蘭糧食的出口提供便利。

敘利亞：俄伊和土耳其的矛盾

這三個國家的領導人還討論了敘利亞的長期戰爭，伊朗和俄羅斯支持敘利亞總統阿薩德，土耳其則支持反叛部隊。

土耳其威脅要在敘利亞北部對美國支持的庫爾德武裝分子發動新的攻勢，伊朗和俄羅斯都反對這一舉動。該行動是埃爾多安計劃在土耳其與敘利亞邊境建立一個30公里安全區的一部分。

埃爾多安表示，他希望俄羅斯和伊朗「在打擊恐怖主義的鬥爭中」得到支持。