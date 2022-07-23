因被指褻瀆宗教被殺 21歲女生之死震動尼日利亞

因被指褻瀆宗教被殺 21歲女生之死震動尼日利亞

「事情發生那天，我感覺刀在刺我的心。」阿爾赫裏·埃馬紐埃爾說。

一群暴徒在尼日利亞指責她21歲的女兒黛博拉侮辱伊斯蘭教，隨後在大學裏殺死了她。這起事件重新激起了該國關於褻瀆神明法的辯論。