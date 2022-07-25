烏克蘭戰爭：無人機是如何在這個戰場上使用的？

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圖像來源，Getty Images

在烏克蘭戰爭中，有數以千計的無人機被用於執行任務——尋找敵方位置、發射導彈以及直接髮動炮火攻擊等。

敵對雙方都出動特製軍用無人機，還有一些不在市面上出售但卻廣泛被購買、使用的無人機。

烏克蘭和俄羅斯擁有什麼軍用無人機？

烏克蘭的主要軍用無人機是土耳其製造的拜卡「旗手」TB2無人機。它的大小相當於一架小型飛機，裝有攝像頭，且能裝配激光制導炸彈。

智庫組織皇家聯合研究所（Rusi）的傑克·沃特林博士（Dr Jack Watling）說，烏克蘭在這場戰事開始時只有「少於50架」這樣的無人機。

他說，俄羅斯則主要使用「更小、更基礎」的海鷹-10（ Orlan-10）無人機。「俄羅斯在戰爭開始時有大約幾千架這種機，現在可能剩下幾百架，」他說。 這種無人機同樣有攝像頭，並且能發射導彈。

軍用無人機的效用有多大？

雙方的無人機最大的作用都是用於尋找敵方目標並向這些目標發動制導炮火攻擊。

「俄軍能夠在一架海鷹-10無人機發現一個目標之後的三到五分鐘內將槍炮對凖敵方，」沃特林博士說。沒有無人機的話，執行一次這樣的攻擊可能需時20至30分鐘。

倫敦國王學院（King's College London）的防務研究員瑪蒂娜·米倫博士（Dr Martina Miron）表示，無人機讓烏克蘭有限的軍力得以擴充。

「過去， 如果你想要尋找敵方的位置，就不得不派出特遣部隊來進行，而你可能會損失一些部隊，」她說，「現在，你的風險就不過是一台無人機。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 俄羅斯海鷹-10無人機能夠在幾分鐘內將炮火瞄凖敵方陣地

在戰爭最初幾個星期，烏克蘭的拜卡無人機得到廣泛稱讚。

「外界看到了它們攻擊像彈藥庫之類的目標，並在擊沉莫斯科號（戰艦）一役中發揮了作用，」米倫博士說。

不過，很多拜卡無人機已經被俄軍的空中防禦系統摧毀了。

「它們很大，相對移動較慢，而且只在中等高度飛行，這使得它們很容易被擊落，」沃特林博士說。

非軍用無人機的作用

軍用無人機的替換成本高昂——一架拜卡「旗手」TB2無人機的成本就要約200萬美元（170萬英鎊）。

所以，對戰雙方——特別是烏克蘭——正轉而使用小型的商用機型，比如大疆禦3無人機（DJI Mavic 3），成本約在1700英鎊。

一家烏克蘭的無人機製造商估計，該國軍隊擁有6000架無人機，但是這一信息無法確認。

商用無人機能夠裝配小型炸彈。

不過，它們主要被用於發現敵方軍隊和直接攻擊。

「烏克蘭沒有俄羅斯那麼多彈藥，」米倫博士說，「有『空中之眼』來尋找目標並進行直接炮火攻擊，意味著他們能夠更好地使用他們手上所擁有的。」

然而，商用無人機的電力比軍用無人機要遜色得多。

大疆禦系列無人機只有30公里的續航範圍，而且只能飛46分鐘。

較便宜和較小的機型飛行時間和距離甚至更短。

雙方如何防禦無人機？

米倫博士說，俄羅斯使用雷達防禦軍用無人機，用電子儀器防禦商用無人機。

「俄軍有電磁槍，能射出電磁脈衝，」她說。這能阻止商用無人機使用全球定位系統（GPS）導航。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏克蘭戰爭：BBC記者探訪烏克蘭國際軍團秘密訓練基地

俄軍還使用像「雲哨」（Aeroscope）這樣的網上系統來偵察和阻截商用無人機與操作者之間的通訊。

它能令無人機墜落或者返回基地，也能夠阻止它將信息傳回去。

是誰在提供無人機？

據白宮消息，俄羅斯現在從伊朗那裏買入沙希德（Shahid）無人機。也門的胡塞反叛武裝曾用這種機來攻擊沙特阿拉伯和阿聯酋境內的目標。

美國在向烏克蘭提供大約700架彈簧刀「神風」無人機。

這些無人機裝配上了爆炸品，它們會在空中游蕩，直至尋找到目標。

伊隆·馬斯克（Elon Musk）的SpaceX公司則在向烏克蘭提供它的「星鏈」（Starlink）衛星通訊系統。這為商用無機和操作員創造了一個安全的通訊媒介。

大疆目前已經停止向俄羅斯和烏克蘭提供無人機。

烏克蘭如何為無人機支付費用？

烏克蘭啟動了一個眾籌項目，希望以此購買200架軍用無人機。

「除了像（拜卡）TB2這樣的大型無人機之外，他們也在尋找小型的定翼偵察無人機，」沃特林博士說。