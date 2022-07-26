特拉斯vs蘇納克：兩位競逐英國相位的保守黨候選人如何談論中國

特拉斯vs蘇納克：兩位競逐英國相位的保守黨候選人如何談論中國

裏希·蘇納克（Rishi Sunak）和麗茲·特拉斯（Liz Truss）在英國廣播公司主持的電視直播辯論中首次正面交鋒。兩位候選人關於中國說了什麼？

BBC中文的其它相關報道：