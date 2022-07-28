化學尾跡：陰謀論背後有哪些真相？

阿利斯特·科爾曼

BBC國際媒體觀察部（BBC Monitoring)

1 小时前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 有不少陰謀論者把飛機尾跡稱為是「化學尾跡」。

夏天，陽光明媚的早晨，一個網絡詞流行起來：「化學尾跡」。這個名詞背後的真相是什麼?

抬頭仰望湛藍的天空，你可能會看到飛機後面拖著一道道濃濃的白色尾跡。

它們主要由水組成，被稱為飛機尾跡或者蒸汽尾跡。但越來越多的人錯誤地認為，那是一些邪惡事情正在發生的證據。

一些人認為，某種勢力正在向民眾噴灑危險的化學物質 - 也就是所謂的化學尾跡。對於其目的，沒有明確定論，但是說法不一。

新冠疫情大流行之後，陰謀論思維激增，再加上眼下恰逢夏季旅行旺季、天空晴朗，曾經沒有多少人重視的化學尾跡論現在又受到一些網絡紅人的推廣。

什麼是蒸汽尾跡?

蒸汽尾跡是由噴氣燃料燃燒產生的水蒸汽和細煤煙顆粒凝結成冰晶而形成的。在低濕度的空氣中，晶體就會消散。在高濕度情況下，它們會持續存在，最終在天空的大片區域形成肉眼可見的蒸汽軌跡。

濕度差異為有些飛機會產生蒸汽尾跡、而有些則不會提供了解釋。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有些飛機會留下蒸汽尾跡，有些則不會。

英國氣象局氣象學家麥吉弗恩對BBC表示，高濕度意味著蒸汽尾跡可以持續很長時間，並變成薄層的卷雲。卷雲很短、呈分離或發絲狀，常出現在高海拔區域。

他指出，雲層中即使有那些所謂的化學物質也不太可能達到地面，因為它們所處的海拔如此非常高。

化學尾跡論的追隨者們堅持認為，清晨的化學尾跡會導致當天晚些時候雲層覆蓋更大 - 但這個現象可以用自然對流過程來解釋。英國氣象局表示，這是由於太陽使地面升溫，導致溫暖空氣上升，並在當天晚些時候凝結成雲。

陰謀論是如何開始的?

20世紀90年代，就開始盛行一個說法，政府或某些勢力經常定期從客運航班向地球噴灑化學物質。

最初，相信這種說法的人聲稱，含有有毒金屬鋇的噴霧劑是用來安撫大眾或減少人口的。

但這個想法一直在發展，這意味著今天的「化學尾跡」論出現了幾個不同說法。

圖像加註文字， 相信化學尾跡理論的一些人認為在屋外擺上白醋可以幫助化解。

近年來，追隨者們擴大了指控範圍，聲稱尾跡被用來傳播新冠病毒、傳發疫苗、啟動「精神控制」、減少人口或推動「世界新秩序」。

今年，有關的虛假指稱變得格外頻繁，以至於事實核查慈善機構Full Fact自4月以來已經發佈了10條闢謠消息。

宣傳化學尾跡論的網紅們在臉書（Facebook）和電報（Telegram）等平台上非常活躍，他們在這些平台上討論當天所謂的「噴灑，並跟蹤飛機」。一些人建議在戶外放一碗白醋，說這樣可以清除有化學尾跡的天空。

多個化學尾跡社交媒體組織還經常發佈反疫苗帖子，宣揚否認氣候變化的理論，這些理論得益於Covid-19大流行期間陰謀論的增加，以及美國前總統特朗普任期內匿名者Q（QAnon）陰謀論的興起。

這種現象是國際性的，追隨者遍及英國、歐洲、澳大利亞和美洲，實際上，遍及任何有商用飛機或軍用飛機飛行的地方。化學尾跡論也得到了一些名人和網絡紅人的支持。

圖像加註文字， 噴氣燃料燃燒產生的水蒸氣和細煤煙顆粒凝結成冰晶而形成的。

真相是什麼?

像許多持續存在的陰謀論一樣，化學尾跡的說法也有一個核心。

在20世紀50年代和60年代，也就是該陰謀論誕生的幾十年前，在一系列秘密細菌戰測試中，英國大部分地區都被噴灑了可空氣傳播的化學物質。另外在1950年，一艘船向舊金山噴灑了一種化學製劑，以評估生物武器襲擊人口稠密地區的影響。

化學尾跡陰謀論者把這樣的秘密實驗來作為他們的論點的根據，但完全誇大其實，因為他們聲稱，由於各種各樣的原因，我們不斷地 - 而且非常明顯地在遭受成噸的危險化學物質的故意噴灑。

和其他陰謀論者一樣，化學尾跡論崇尚者也會抓住新聞事件來推動他們的議程，例如在最近熱浪席捲英國期間發佈的這樣的信息:

圖像來源，TWITTER/MAZE OF DECEPTION 圖像加註文字， 在最近熱浪席捲英國期間發佈的一條推文說，英國政府周日授權飛機48小時釋放化學物質，聚集太陽熱量，以獲得高溫記錄。（此為虛假信息）

沒有證據表明這條推文中的說法是真的，這條推文也無法解釋歐洲同期創紀錄的氣溫。

英國航空公司飛行員協會（BALPA）告訴BBC，他們知道這些「沒有證據」的化學尾跡理論。

該協會表示，「這些虛假理論分散了我們的注意力，使我們偏離了真正重要的東西，偏離了我們認為應該進一步研究的領域。」

人們擔心高空飛行的飛機會對長期氣候變化帶來影響 -- 不是通過故意釋放秘密化學物質，而是通過一種名為「輻射強迫」的機制帶來的飛機尾跡。