美國拜登政府加大防止氣候變化努力 但依然面臨阻力

36 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登總統在一家關閉的燃煤電廠外宣佈撥款抗擊氣候變化，他說：氣候變化實際上是對美國和世界的生存威脅。

美國總統拜登宣佈提供23億美元的氣候變化資金，以幫助本國建設能夠抵御極端天氣和自然災害的基礎設施。但他在美國國內面臨阻力。

拜登做出上述宣佈之後不久，美國氣候特使克里又說，拜登正在考慮宣佈氣候緊急狀態。

此舉將賦予拜登額外的權力來推動他的可再生能源議程，該議程因缺乏美國國會支持而受到阻礙。

拜登在美國馬薩諸塞州發表講話宣佈撥款決定時，歐洲和北美正在經歷熱浪極端天氣。

2022年7月下旬，美國20多個州的數千萬人生活在高溫警告之下。

拜登在宣佈撥款決定的演講中說，氣候變化「是對美國和世界的生存威脅」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 持續高溫刷新記錄，山火在西歐肆虐

該演講是在薩默塞特鎮一家前燃煤發電廠外發表的。拜登說，美國公民和社區的健康都受到威脅，「因此，我們必須採取行動」。

他說，這筆資金將用於擴大防洪，支持公用事業，改造建築物，並幫助家庭支付供暖和制冷費用。

白宮表示，這筆錢來自現有的聯邦緊急事務管理局預算，並將優先考慮經濟發展上弱勢的社區。

其中包括3.85億美元，用於幫助各州為家庭和社區中心安裝空調系統提供資金。

美國聯邦政府還計劃為墨西哥灣的海上風電和能源開發提供額外支持，並執行新的工作場所標凖，以幫助保護工人免受極端天氣的影響。

雖然拜登表示，他將把極端氣候條件視為「緊急情況」，但他沒有正式宣佈聯邦緊急狀態。

在西弗吉尼亞州保守的民主黨參議員曼欽上周表示，他不會支持旨在應對氣候變化的立法。這對拜登的應對氣候變化議程造成重大打擊之後，總統一直受到民主黨和環保組織越來越大的壓力。而曼欽對通貨膨脹表示擔憂。

拜登周三表示，由於美國國會「沒有按它應該採取行動的預期行事」，他計劃在未來幾周內將宣佈其他有關行政命令。

他說：「我們的子孫後代指望著我們。如果我們不將（氣候變化中地球升溫）保持在1.5攝氏度以下，我們就會失去一切。我們將無法扭轉這種局面。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國高溫天氣下山火頻發。

分析：「將承諾轉化為行動的道路並不平坦」

BBC氣候事務記者艾斯梅·斯托拉德

拜登總統上任時承諾恢復美國在氣候行動方面的國際信譽，並推翻前總統特朗普在環境政策上的「倒退舉措」。

在他上任的第一天，拜登簽署了一項行政命令，要求美國重新加入巴黎氣候協定。去年4月，他承諾到2030年將美國溫室氣體排放量至少減少50%。

但對拜登來說，將這些承諾轉化為行動的道路絶不是平坦的。最新一輪的行政命令表明，他在通過正常途徑制定氣候政策方面面臨種種麻煩。

在格拉斯哥氣候大會召開之前，拜登承諾，到2024年，美國將每年提供114億美元的氣候融資，以幫助發展中國家應對氣候變化。但在3月份，他設法從國會獲得了10億美元的資金，這僅比特朗普時代的美國政府支出多三分之一。

7月份發佈的行政命令確實表明，拜登的努力是堅定的。但他可能也對使用這種類型的總統權力走得太遠持謹慎態度。

就在6月份，美國最高法院的一項具有里程碑意義的裁決中，環境保護局失去了減少溫室氣體排放的一些權力。此前美國有19個擔心失業的煤炭生產州聯合發起了有關訴訟案。