俄羅斯天然氣：歐盟就自願減少15%使用量達成協議

邁克爾·雷斯（Michael Race）

BBC商業事務記者

36 分钟前

圖像來源，Getty Images

歐盟各成員國同意減少使用天然氣，以便為俄羅斯天然氣斷供作凖備，但是一些國家將會為避免實施配給制而獲得豁免。

自上周提出這一方案以來，歐盟成員國就一直在進行談判。現在它們同意自願削減15%的天然氣使用，從8月持續至3月。

不過，這一協議強度較以往有所稀釋，增加了豁免條款。

歐盟表示，協議的目的在於冬天之前要節省和儲存天然氣，同時警告說，俄羅斯正在「持續利用能源供應作為武器」。

一旦供應情況達到危機級別，這一自願協議將會成為強制性協議。

圖像加註文字， 北溪1號和2號是兩條由俄羅斯經波羅的海海底通到德國的平行天然氣管道。此前，俄國向歐洲輸送油氣通過的亞馬爾-歐洲和兄弟等陸地管道。

不過，一些國家並沒有連接歐盟的天然氣管道，比如愛爾蘭、馬耳他和塞浦路斯等，它們將會在強制性削減使用天然氣的協議中獲得豁免，因為它們不會有其他的供應來源。

此外，在沒有連通歐洲電力系統且嚴重依賴天然氣發電的波羅的海諸國，同時豁免訂立強制性目標，以避免出現電力供應危機的風險。

如果各國天然氣儲存量超過了目標，或者在「命脈」產業上高度依賴天然氣，又或者去年的天然氣使用超過之前五年平均值的至少8%，也可以要求豁免。

英國天達集團（Investec）的石油與天然氣能源分析師內森·派珀（Nathan Piper）表示，歐盟尋求降低對俄羅斯天然氣的依賴，有「高昂的政治和經濟代價」——而這種代價正在成員國的豁免權中反映出來，這很可能會削弱這些措施的力度。

歐盟委員會能源執委卡德里·西姆森（Kadri Simson）說，最初的計算顯示，即使所有的配給豁免都使用，歐盟作為整體仍然能夠將需要減少到一個「能幫助我們安全度過一個尋常冬季」的程度。

她還介紹了加強從其他國家獲得天然氣供應渠道的工作，包括阿塞拜疆、美國、加拿大、挪威、埃及和以色列。

在協議宣佈之前，德國經濟部長羅伯特·哈貝克（Robert Habeck）表示：「當然現在在這份文本當中有很多妥協。這是歐洲運作的方式。」

哈貝克表示，一個「可能出現的問題」是所有的豁免導致「太多官僚程序於是我們在危機之際變得太慢」，但是他補充說，相關的豁免是「合理的」。

匈牙利是唯一反對這一協議的成員國。

分析

BBC駐布魯塞爾記者傑西卡·帕克（Jessica Parker）

這份協議是滿滿的妥協。現在為一些國家設定了豁免條款，還有一些條款在未來可能讓其他國家能夠退出。

一名歐盟外交官告訴我說：「這個計劃看起來像塊埃曼塔爾奶酪（又稱大孔乾酪，是一種由全牛奶製成的瑞士奶酪）。」

在布魯塞爾，有人談論說這整個計劃要在八月休會之前趕出來。而隨著冬季臨近，還有俄羅斯天然氣公司（Gazprom）在周一宣佈的消息，各國部長承受著更多的壓力，需要作出行動。

與此同時，還有匈牙利的問題。它是唯一最終反對這一協議的國家，令人質疑他們是否會哪怕試一下執行這個計劃。

不僅如此，在近日，布達佩斯的外交部長還與俄羅斯外長在莫斯科會面，請求增加天然氣供應。

至少可以說，這些都算不上與歐盟「口徑一致」。眾所周知與克里姆林宮關係相對友好的維克多·奧班（Viktor Orban）政府，在應對歐盟棘手的能源問題上，似乎越來越令人警惕與布魯塞爾的整體看法不一致。

圖像加註文字， 部分歐盟國家從俄羅斯進口天然氣的圖表（單位：百萬立方米）。從上至下的歐盟國家為：德國、意大利、荷蘭、法國、西班牙、比利時、波蘭、匈牙利(數據來源：歐盟統計局數據庫2020年)。

協議宣佈之前，俄羅斯天然氣公司宣佈因「北溪一號」管道修復工程而再次減少向德國的天然氣輸送。

該管道從俄羅斯向德國輸送天然氣，多個星期以來一直以遠低於最高能力的輸送量運作，烏克蘭指責莫斯科在向歐洲發動「天然氣戰」。

俄羅斯天然氣公司已經向保加利亞、丹麥、芬蘭、荷蘭和波蘭等國全面降低天然氣供應，原因是它們拒絶遵照克里姆林宮的要求，以盧布而不是歐元或美元支付賬單。

俄羅斯在去年提供歐盟40%的天然氣，而自入侵烏克蘭以來，歐洲各國領導人就已經進行談判，討論如何減少對俄羅斯化石燃料的依賴。

歐盟在5月同意至今年底全面禁止俄羅斯石油從海路進口，但是有關天然氣的禁令則花了更長的時間。

英國不會直接受到天然氣供應中斷的衝擊，因為英國天然氣只有不到5%進口自俄羅斯，但是它會受到歐洲需求上升之下全球市場價格上升的影響。

英國天然氣在周二（7月26日）以每英熱單位350便士，是自3月以來的最高價，這是受到俄羅斯供應的不確定性所影響。

英國能源賬單在4月升至前所未有的700英鎊，預計至10月，每個一般家庭每年將上升至3244英鎊。

「歐盟團結而且穩固，」捷克工業與貿易部長約瑟夫·斯克拉（Jozef Síkela）在宣佈協議時說道。

「今天的決定清楚地表明，成員國將會站起來面對俄羅斯利用能源供應作武器來分裂歐盟的任何意圖。」

「現在節省天然氣會令我們更有凖備。冬天對於歐盟公民和各產業來說會便宜和輕鬆得多。」

在選擇如何減低天然氣使用時，歐盟成員國同意優先採取不會影響一般家庭和醫療、防務等關鍵服務的措施。

歐盟表示，可能的措施包括鼓勵工業改用其他燃料，進行提高國家意識的宣傳，並且有針對性地推行減少暖氣和冷氣用量的規定。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）已經表示，俄羅斯對歐盟切斷所有天然氣供應是一個「頗為可能的情況」。