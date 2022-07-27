克羅地亞慶祝中國承建的跨海大橋通車

保羅·科爾比（Paul Kirby）

BBC 新聞

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 佩列沙茨大橋通車當天安排了許多慶祝活動，夜晚施放煙火表演將活動帶上高潮

連接克羅地亞和南部沿海地區的一座跨海大橋在施工多年後終於通車，被克羅地亞人稱為是該國歷史重大時刻之一。

在這條跨海大橋通車之前，從克羅地亞經陸路前往南部沿海地區都需要行經波斯尼亞和黑塞哥維那的領土。

全長2.4公里（1.5英里）的佩列沙茨大橋（Peljesac bridge）由中國承造，但主要資金由歐洲聯盟提供。

大橋通車當天安排了許多慶祝活動，250個跑者從大橋上跑過，橋底下則有掛著克羅地亞國旗的小型船隻穿越。

附近居民也利用這個機會走上大橋欣賞大橋的景觀，天黑後又施放煙火表演將慶祝活動帶上高潮。

通車儀式上播放了一段中國總理李克強的錄像講話，克羅地亞總理安德烈·普連科維奇（Andrej Plenkovic）也在通車典禮上宣佈「克羅地亞統一了」，並表示大橋是必需品而非奢侈品。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 掛著克羅地亞國旗的船隻通過佩列沙茨大橋下方

在通車典禮上，克羅地亞製造的電動車Rimac Nevera成為第一個跨越大橋的車輛。

克羅地亞的佩列沙茨大橋興建資金85%來自歐盟，歐盟同意出資3.57億歐元（3億英鎊），並稱大橋建成後將能改善克羅地亞人每日的生活，歐盟還為周邊道路，隧道和其他基礎設備提供資金。

「涅姆走廊」

前南斯拉夫瓦解後，克羅地亞1991年獨立，但是新的國界劃分意味著克羅地亞國土分成兩塊，南邊的沿海地區和克羅地亞其他地方中間隔著九公里長的波黑海岸線，被稱為「涅姆走廊」（Neum corridor）。

涅姆走廊這塊地方1699年被當時的杜布羅夫尼克（Dubrovnik）割讓給當時的奧斯曼帝國（Ottoman Empire），到了今日，涅姆是波黑唯一的沿海城市，克羅地亞人必須開車經過波黑領土才能前往南部沿海地區。

由於波黑不是歐盟成員國，但克羅地亞是歐盟成員國，因此從克羅地亞位於亞得裏亞海岸的中古世紀城市杜布羅夫尼克前往北方的克羅地亞，或者是從佩列沙茨半島前往本土的歐盟旅客都必須通過兩次邊境檢查，非常麻煩，而現在佩列沙茨大橋通車後，歐盟旅客可以駕車或乘車直接走佩列沙茨大橋來往兩地不需經過邊境檢查。

涅姆的市長朱爾科維奇（Dragan Jurkovic）對波黑電視台表示，新的大橋會緩解夏季月份沿海道路的交通擁塞，大橋會帶來好處，但是一些餐館和商家則擔心大橋通車後路過的旅客減少會影響當地的經濟。

過去，許多從捷克、波蘭和德國等歐盟國家前往杜布羅夫尼克的旅客會在旅途中經過波黑的涅姆，這裏的價格比杜布羅夫尼克要便宜很多，但大橋通車後這樣的旅程可能會改變。

大橋爭議

除此之外，興建大橋本身也有其他爭議。

起初，波黑表示興建大橋會阻擋涅姆的出海口，但克羅地亞後來同意加高大橋到水面之間的高度為55米。

獲得興建大橋合約的是中國國營企業中國交通建設集團的子公司路橋建設（CRBC），該公司以遠低於歐洲工程承造商的價格獲得承造大橋標案，導致一家奧地利公司提出申訴，指控路橋建設收取中國國家資助，因此才能以超低價格「搶標」。