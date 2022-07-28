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「帶上我的三隻貓，一起環遊世界」
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「帶上我的三隻貓，一起環遊世界」
22 分钟前
貓主人最頭疼的事情之一，恐怕就是外出旅行時貓咪要托人照顧了。
紐約律師阮丹（音譯，Dan Nguyen）卻完全沒有這個煩惱。不僅如此，他還因為帶著三隻熱愛冒險的貓一起旅行，走紅網絡。
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