《權力遊戲》與《魔戒》：兩大熱門系列的正面鬥法，誰將勝出？

46 分钟前

圖像來源，Amazon Studios 圖像加註文字， 亞馬遜撥出至少10億美元製作五季的《統御魔戒》，使之成為製作費史上最昂貴的電視節目

奇幻迷們似乎從來沒有這麼被「寵壞」過。

在不到兩個星期之內，史上最成功的奇幻題材系列影集中的兩部都將各自推出最新力作：《權力遊戲》（Game of Thrones）的衍生劇《龍之家族》（House of the Dragon，《龍族前傳》）和《魔戒：統御魔戒》（Lord of the Rings: The Rings of Power，《指環王：權能之戒》）將要正面對決，爭奪你的眼球和讚譽。

兩邊陣營均公開地淡化有關相互對抗的討論，但是由於兩部新作的相似度、規模以及在競爭平台上線的時機等，被比較是無可避免的——《龍之家族》將在8月21日首播，而《統御魔戒》則是在9月2日推出。

令這場巨量級收視對決更加矚目的是，兩大系列在此之前是存在於兩個完全不同的媒體宇宙當中——「權力遊戲」系列是作為電視劇出現的，而「魔戒」到現在為止還只推出過系列電影。

我們對這兩個系列了解有多少呢？它們將如何爭奪這個奇幻題材市場的王座？

《龍之家族》和《統御魔戒》的故事情節

圖像來源，HBO Max 圖像加註文字， 《龍之家族》與《統御魔鬼》一樣，都是一部前傳

一個是電視劇大製作系列，一個是奧斯卡得獎的三部曲電影，兩部新作都是各自系列的前傳。

《龍之家族》的背景設定在《權力遊戲》原劇事件發生的幾百年前，集中講述坦格利安家族（House Targaryen）跌宕起伏的歷程，他們是原劇中爭奪維斯特洛土地統治權的各大家族之一。

《統御之戒》的背景則要更往前推一些：這個系列故事發生的時間比《哈比人》（The Hobbit，《霍比特人》）和《魔戒》三部曲講述的歷險還要早數千年。

它的主要故事線是大反派索倫（Sauron）的崛起征程。

在哪裏看？

圖像來源，Amazon Studios 圖像加註文字， 亞馬遜希望《統御魔戒》能夠發揮魔力，令它在串流市場上爭得一席之地

它們將在不同的平台上開播。《龍之家族》由HBO Max製作，電視播映版權將與各國和地區單獨訂立協議。

《統御魔戒》是亞馬遜（Amazon）公司的王牌，用來和Netfilx和迪士尼（Disney）等其他串流平台競爭，因此只會在亞馬遜的Prime Video服務平台上提供收看。

演員

圖像來源，HBO Max 圖像加註文字， 出演出《王冠》（The Crown）和《神秘博士》的麥特·史密斯是《龍之家族》中的知名演員之一

《龍之家族》會比《統御魔戒》有更多的熟悉面孔，比如出演過英劇《浴血黑幫》（Peaky Blinders）的派迪·康斯丁（Paddy Considine）和《神秘博士》（Dr Who，《超時空奇俠》/《異世奇人》）的麥特·史密斯（Matt Smith）等。

《統御魔戒》將會主要由新面孔出演，比如英國演員莫菲德·克拉克（Morfydd Clark），她飾演的角色是凱蘭崔爾（elf Galadriel），這個角色在「魔戒」電影系列中曾由凱特·布蘭切特（Cate Blanchett）飾演。

映前呼聲誰更大？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 除了票房大獲成功之外，《魔戒》系列電影還合共贏得17個奧斯卡獎

兩部新劇的期待值和話題熱度都非常高，提前發佈的預告片都激起極大興趣，觀看量以百萬計。

HBO的《龍之家族》的第一部官方預告片（2021年10月在YouTube上發佈）至今已經有超過1700萬觀看量。

《統御魔戒》的第一部預告片在今年2月發佈，當時是作為美式橄欖球職業聯賽（NFL）決賽超級碗（Superbowl，超級杯）賽前馬拉松式廣告的一部分，在YouTube上被觀看超過3000萬次。

兩部劇均吸引了大量媒體的關注——特別是圍繞各自的製作規模和成本。《統御魔戒》預計將是電視史上製作最昂貴的節目，亞馬遜表示為此製作撥出了超過10億美元。

《龍之家族》涉及的費用也同樣驚人——第一季10集的單集製作費被指約在2000萬美元左右。

注定火爆？

圖像來源，Amazon Studios 圖像加註文字， 亞馬遜的這部新劇取材自「魔戒三部曲」最後一部《王者歸來》的附錄

這是很多粉絲腦中的問題，但是兩部劇都面臨某些挑戰。

對於《統御魔戒》來說，主要的挑戰是從電影到電視劇的轉變。此外，與那部取得巨大成功的系列電影不一樣，電視劇不會有奧斯卡得獎導演彼得·傑克遜（Peter Jackson，彼得·積遜）執導，也沒有那樣眾星雲集的演員陣容。

另一個挑戰則是與J·R·R·托爾金（J.R.R. Tolkien）有關，這個創造了「魔戒」宇宙的作家和製作人在1973年已經去世。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「魔戒」宇宙的創造者J·R·R·托爾金生前並沒有看到這個電影系列的巨大成功

亞馬遜沒有取得《精靈寶鑽錄》（The Silmarillion）的版權，這是在托爾金故去後的1977年出版的故事集，是這本書設定了《哈比人》和《魔戒》當中一系列事件的歷史框架。

劇集製作人轉而從「魔戒三部曲」最後一部《王者歸來》（The Return of the King）的附錄當中尋找靈感。

對於苛刻的奇幻迷來說，跟隨原著的設定——俗稱「原著黨」——常常會到達有如宗教的程度。

與原著分離的《統御魔戒》能贏得他們的認可嗎？操作方可能需要施點「法術」才能說服托爾金的鐵粉，相信這部新作也是值得納入他所創造的宇宙的。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 啟發《權力遊戲》的書作者喬治·R·R·馬丁也參與了《龍之家族》的製作

《權力遊戲》的粉絲則不會有同樣的擔憂：啟發這部原創劇的書作者喬治·R·R·馬丁（George R.R. Martin）也參與了《龍之家族》的製作。

事實上，這部新劇是改編自馬丁在2018年的書《火與血》（Fire and Blood）當中一些章節。

《龍之家族》或許還會得益於一個事實：在2019年八季完結的《權力遊戲》現在仍然大受歡迎。

但這裏也有一個大陷阱：劇集的最後第八季受到廣泛批評，令粉絲帶著苦澀的滋味告別這個系列。

雖然有著驚人的收視率，但是這些粉絲當中有相當大的數量都對最後結局感到失望。他們還會回來再看更多關於維斯特洛的故事嗎？

圖像來源，HBO Max 圖像加註文字， 儘管劇集大獲成功，但是很多粉絲和劇評人對於2019年《權力遊戲》最後第八季的結局感到失望

誰將贏得粉絲的心？

假如互聯網熱搜能作為衡量受歡迎程度的指標的話，《龍之家族》大概贏在了起跑線。

全世界範圍內，人們在谷歌（Google）上搜索這部「權力遊戲」前傳的熱度一直都高於《統御魔戒》——至少在英文世界裏是這樣。其中最顯著的例外是《統御魔戒》預告片發佈和今年2月超級碗期間大肆宣傳的期間。

從整個系列來說，《權力遊戲》系列的（英文）搜索量也大於《魔戒》系列。

但是，這些能夠轉換成收視流量嗎？而且如果兩邊都有龐大受眾的話，我們為什麼要比較？

至少，我們其中一個主創人員是忍不住地要這樣做。

喬治·R·R·馬丁的確想要變化兩部劇的競爭之勢，今年較早前一次關於「權力遊戲」系列的Podcast訪問中，他說：「所有這些關於《龍之家族》和《統御魔戒》對打的宣傳是非常狹隘的觀點。」

「我們為什麼假定奇幻世界只夠容納一個劇集？我希望兩部劇都能成功，」他說。

但是在另一個訪問中，這一次是接受英國《獨立報》（The Independent）採訪，馬丁卻對他的競爭對手發了一炮。

「如果他們贏得六項艾美獎（Emmy Awards），我也希望他們贏，我希望我們能贏七項。」