烏克蘭戰爭：西方現代武器壓制了俄軍在頓巴斯的火力

安德魯·哈丁（Andrew Harding）

BBC記者 發自烏克蘭頓巴斯

1 小时前

圖像加註文字， 法國製造的自行火炮「凱撒」是烏克蘭東部越來越多的現代西方武器之一。

烏克蘭東部前線的士兵表示，先進的西方武器阻止了俄羅斯的猛烈轟炸。但這僅是短暫的平靜，還是戰爭的動向正在轉變的跡象？

在巴赫穆特（Bakhmut）北部的山坡上，五股濃煙穿過清澈的藍天。巴赫穆特是一個幾乎空寂無人的農業城鎮，數周以來一直被俄羅斯持續轟炸。

「這不是我們的生活。沒有地方是安全的。我真希望我的生命結束了，」86歲的安娜·伊萬諾娃（Anna Ivanova）說。她在一根拐杖的幫助下彎下腰，從她的花園裏拔草，兩架烏克蘭戰機在空中呼嘯而過。

十分鐘後，五聲或更多的轟鳴聲不斷地從燦爛的黃色向日葵地向西傳來。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 數周以來，巴赫穆特一直受到俄羅斯的持續攻擊

從北部被摧毀的斯洛夫揚斯克市，到南部頓涅茨克附近被遺棄的村莊，任何一個開車接近烏克蘭東部頓巴斯地區蜿蜒前線的人都能感覺到，俄羅斯似乎無休止的隨意的猛烈轟炸仍像以往一樣瘋狂。

但是，在頓涅茨克外小麥田地的角落，烏克蘭炮兵部隊的指揮官德米特羅（Dmitro）稱，他對此堅定不移。他說：「他們不經常開火。（俄羅斯部隊的）火炮射速下降了一半。也許更多，下降了三分之二。」他拍了拍他旁邊一輛綠色大汽車的側面。

這輛車是一門自行驅動的火炮，巨大的炮管指向南方俄羅斯控制的領土。這是法國製造的「凱撒」，現在可以在頓巴斯的鄉間小路上看到越來越多的先進的西方武器之一。德米特羅和這裏的許多人認為，他們正在幫助扭轉對抗俄羅斯的局面。

隨著震耳欲聾的爆炸聲，「凱撒」向27公里外的俄羅斯步兵部隊和幾門火炮發射了三發炮彈中的第一發。

「我們現在更凖確了。我們還可以打到更遠的地方，」他笑著說。在一分鐘內，炮兵隊又發射了兩枚炮彈，在俄羅斯炮兵部隊有機會跟蹤其位置並進行還擊之前，這輛車已經迅速離開了。

最近幾周，烏克蘭平民和士兵看到上傳到互聯網上的無人機視頻和其他視頻似乎顯示，在俄羅斯控制的領土上發生了一系列大規模爆炸，他們常常興高采烈。

據廣泛報道，這些是大型彈藥庫，遠離前線，但現在新抵達的西方武器可以觸及，包括美國的高機動性多管火箭系統（Himars）和波蘭的「克萊博」（Krab）自行榴彈炮。

「聽聽那沉默，」留著鬍子的52歲的尤里·貝雷扎（Yuri Bereza）說，他指揮著一支負責保衛斯拉夫揚斯克的志願部隊。最近的一個早上，在一個多小時的時間裏，到訪城東的防禦塹壕網絡，聽不到任何爆炸聲。

「這都是因為你們給我們的火炮，因為它的凖確性，」貝雷扎說，「以前，俄羅斯的槍管數量是我們的50倍。現在更像是五比一。他們的優勢現在微不足道了。你可以稱之為相同。」

但貝雷扎和德米特羅一樣強調，烏克蘭需要更多的西方武器，才能發起有效的反攻。

圖像加註文字， 尤里·貝雷扎表示，西方武器幾乎讓烏克蘭軍隊的火力堪比俄羅斯

「他們打不過我們，我們也打不過他們。我們需要更多的裝備，尤其是裝甲，坦克，飛機。沒有這些東西，將會有大量的生命損失。這就是俄羅斯發動戰爭的方式。他們拋棄生命。」貝雷扎說。

「理想情況下，我們想要的（西方武器）是他們已經送來的三倍，而且要快，」德米特羅證實。

但是，缺乏武器並不是唯一可能阻礙烏克蘭解放被佔領領土決心的因素。儘管俄羅斯的轟炸有所減少，但俄羅斯部隊繼續向戰略重鎮巴赫穆特推進，這引發了烏克蘭軍隊對人力和訓練不足的擔憂。

「有個簡單的把戲，」一個魁梧的身影喊道。他躺在一條土路上，瞄凖步槍，四十個細心的烏克蘭士兵圍著他。

「把你的腿像這樣抬起來，」這名男子說。他曾是一名英國傘兵，是一個私人組織的成員，該組織為最近抵達前線增援的一個烏克蘭旅提供支持。

烏克蘭人都是志願者，只接受過幾個月的基礎訓練。他們的指揮官與西方教官達成了一項為期五天訓練的非正式協議。

「當然，這很可怕。我以前從未見過戰爭，」該部隊22歲的指揮官說。他是一名律師，要求我們不要透露他的姓名。

「令人擔憂的是，這些人缺乏西方國家的基本作戰技能，」另一名前美國海軍陸戰隊員羅伯（Rob）說。

圖像加註文字， 包括莫扎特集團在內的私人組織在烏克蘭東部獨立運作

就目前而言，西方政府拒絶派遣官員或承包商進入烏克蘭，幫助招募和訓練。一些私人組織在這裏獨立運作。

「這只是滄海一粟。但這在小範圍內產生了影響，」美國海軍陸戰隊退役上校安迪·米爾本（Andy Milburn）在觀看訓練課時表示。

他強調，他的莫扎特團隊與美國政府「零」接觸，也沒有得到美國政府的支持，但他批評西方國家拒絶更直接地接觸是「神經脆弱」和「短視的」。