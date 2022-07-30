阿富汗反塔利班領導人：「今天阿富汗對世界的威脅遠大於 2001 年」

杜德·加里扎達（Daud Qarizadah）

BBC波斯語

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬蘇德肩負著國家和父親的重擔。

「今天阿富汗對世界的威脅遠大於2001年。」

這是由著名阿富汗反塔利班抵抗運動領導人之子發出的嚴厲警告。

艾哈邁德·馬蘇德（Ahmad Massoud）年僅33歲，他已經在追隨父親的腳步。

而他的父親就是號稱「潘傑希爾之獅」（ 「lion of Panjshir」）的知名將領艾哈邁德·沙阿·馬蘇德（Ahmad Shah Massoud）。潘傑希爾省位於阿富汗首都喀布爾北部，也就是馬蘇德家人的故鄉。

馬蘇德在2001年美國9/11襲擊的2天前被基地組織所殺害。

那也是上次塔利班統治的最後時期，作為阿富汗激進伊斯蘭組織，塔利班允許其他聖戰組織在其領土上生活。

現在，馬蘇德的兒子擔心歷史會重演。

「恐怖分子的安全避風港」

小馬蘇德（以下稱馬蘇德）說，阿富汗再次成為10幾個恐怖組織的安全避風港，其中包括伊斯蘭國（ ISIS）和基地組織（al-Qaeda），他們希望向全世界輸出其極端主義的意識形態。

2021年8月，在外國軍隊撤離後，由西方國家支持的阿富汗政府垮台。

塔利班在經過20多年的抗爭後重新奪回了政權。

馬蘇德在接受BBC專訪時警告世界不要忽略阿富汗，他說阿富汗需要緊急關注和政治穩定。他還說，恐怖主義團體將會利用這一動蕩來襲擊外國利益。

圖像加註文字， 馬蘇德（Ahmad Massoud）在一個秘密地點接受了 BBC 的採訪。

他已故的父親沙阿·馬蘇德在9/11前數天也曾發出類似的警告。

馬蘇德說，他父親的警告沒有受到重視，世界自那之後一直為此承受著後果。他形容阿富汗的局勢要比他父親時代糟糕得多。

他說，「我確實希望世界，尤其是歐洲明白來自阿富汗威脅的嚴重性，並以有意義的方式進行干預，以幫助在阿富汗建立一個負責任和合法的政府。」

「被迫作戰」

馬蘇德曾在英國桑德赫斯特皇家軍事學院（the Royal Military Academy Sandhurst）接受過1年的訓練，這是英國培養軍官的地方。他然後在倫敦國王學院完成了戰爭研究學位。

這位年輕的領導人表示，阿富汗的危機必須通過政治協商而不是戰爭來解決。

然而，他說塔利班讓他別無選擇，不得不奮起反抗，抗爭他所稱的塔利班所犯下的「反人類罪」。

去年8月塔利班重新掌權後，馬蘇德撤退到他的家鄉潘傑希爾省，並組建了全國抵抗陣線（也譯民族抵抗陣線，the National Resistance Front）。

目前，馬蘇德指揮3千多名武裝戰士。在過去11個月，他的部隊一直在與塔利班作戰，主要是在潘傑希爾的谷地和山區，以及臨近省份巴格蘭的安達拉布戰略地區。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2021 年 8 月在潘傑希爾的反塔利班戰士。

他們對塔利班聲稱為阿富汗全國帶來安全的說法提出了挑戰，但與他父親在90年代末武裝反對塔利班鬥爭不同的是，到目前為止，還沒有國家公開支持馬蘇德反對塔利班的武裝抵抗運動。

今年6月份，英國政府發表聲明說「他們不支持任何人，包括阿富汗國民，在阿富汗尋求通過暴力，或任何以政治目的而煽動暴力的活動以實現政治變革。」

塔利班對英國的立場表示歡迎。

但馬蘇德說，這應受到「道義上的質疑」。他質問一些全球大國如何能說現在反對塔利班的鬥爭是不可接受的，而西方國家曾長達幾十年支持反對塔利班的軍事行動。

他還說，阿富汗人民有權為正義和自由而戰。

「從道義上說，這是一個值得支持的事業，」他說。

缺乏資金與武器

這位全國抵抗陣線的領導人承認，他部隊的資源要比塔利班少得多。但他說，高昂的士氣和積極性是推動抵抗運動進行下去的動力。

「我們已經到了2022年。新年輕一代想要一個人們可以決定他們未來的新阿富汗，」他說。

馬蘇德敦促包括英國在內的世界大國，與阿富汗人民站在一道，增加對塔利班的壓力，讓他們接受政治解決方案。

圖像來源，NASA 圖像加註文字， 塔利班現在統治阿富汗，但仍未獲得國際認可。

自從塔利班在喀布爾掌權以來已經接近一年過去了，還沒有國家承認塔利班政府。但是，包括俄羅斯在內的幾個區域國家和大國已經表示，他們願意與塔利班政府建立正常關係。

馬蘇德警告不要承認塔利班。他說，任何決定這樣做的國家都將應對塔利班的暴政和暴行負責。

他指責塔利班在潘傑希爾、安達拉布以及其他地區開展大規模非法拘捕、酷刑和殺害平民活動。聯合國也強調過這些殺戮行為。

馬蘇德表示，塔利班逮捕的97%的人與他的民族抵抗陣線沒有任何關係。

他說，塔利班這樣做就是要給他們施加心理壓力。馬蘇德向受害者家屬道歉，並說由於資源有限，他無法幫助他們。

呼籲對話

馬蘇德說，政治對話是解決危機的唯一途徑。

馬蘇德曾與塔利班領導人有過幾次接觸，其中包括6個月前與塔利班外交部長阿米爾·汗·穆塔基（Amir Khan Mottaqi）面對面的會談。

但馬蘇德說，會談並不順利。他責備塔利班，並說他們還沒有走到可以達成政治解決方案的地步。

然而，馬蘇德說，有跡象顯示塔利班底層更希望一個更開放和包容的進程。他希望這種想法將能傳達到上層領導人那裏。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 前塔利班時代潘傑希爾山谷的一面橫幅顯示艾哈邁德·馬蘇德和他的父親

但他知道，他面臨的是一場漫長而孤獨的戰鬥。