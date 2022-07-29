英國經濟增長緩慢、通脹高企的社會和政治影響

7 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 全球經濟處於衰退的邊緣。

國際組織警告英國明年經濟增長緩慢之際，英國國內通脹高企，對社會、政治多個層面形成衝擊。

國際貨幣基金組織2022年7月警告說，英國2023年將成為G7最富裕經濟體中增長最慢的國家。

它預測英國2023年的增長將降至0.5%，遠低於4月份預測的1.2%。

國際貨幣基金組織表示，受到烏克蘭戰爭和新冠疫情的打擊，全球經濟自2020年以來首次萎縮。

它說，隨著英國，美國，中國和歐洲的增長停滯不前，世界「可能很快就會迫近全球經濟衰退的邊緣」。

全球經濟衰退的前景

經濟學家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas ）在一篇博客中表示，全球經濟仍然受到新冠疫情和俄羅斯入侵烏克蘭的困擾，正面臨著越來越悲觀和不確定的前景。這概述了國際貨幣基金組織這個國際貸款機構的最新經濟預測。

國際貨幣基金組織已將其2022年全球增長預測下調至3.2%，並警告經濟放緩的風險更加嚴重。

國際貨幣基金組織表示，全球經濟在截至7月的3個月內萎縮，這是自新冠疫情爆發以來的首次下降。

G7經濟體，即加拿大，法國，德國，意大利，日本，美國和英國的經濟衰退的可能性現在約為15%， 幾乎是平時的4倍。

國際貨幣基金組織2022年7月預計發達經濟體的通脹率將達到6.6%，新興市場和發展中經濟體的通脹率將達到9.5%，比4月份的預期高出近一個百分點。

國際貨幣基金組織表示，快速上漲的價格是經濟放緩的主要原因，隨著政策制定者提高利率以試圖對抗通貨膨脹，家庭和企業受到價格上漲和借貸成本上升的擠壓。

經濟學家們指出，高通脹水平對當前和未來的宏觀經濟穩定構成了明顯的風險。但各國央行收緊貨幣政策又將不可避免地帶來經濟成本。

美國和中國經濟預期

2022年，美國是所有國家中增長預測降級幅度最大的國家。國際貨幣基金組織將2022年對世界最大經濟體的增長預測從之前的3.7%下調至2.3%，到2023年僅為1%。

與此同時，中國今年的增長率預計將降至3.3%，這是近40年來的最低水平，因為中國正在努力應對新的新冠疫情封鎖和房地產危機。

國際貨幣基金組織表示，有關歐洲從俄羅斯供應天然氣的可靠性的問題，以及高糧油價引發的政治動蕩，是全球經濟在未來幾個月面臨的風險。

古林查斯認為，可以合理地希望中國經濟未來可能會反彈，但他更擔心通脹走向和貨幣政策收緊導致經濟放緩。

國際貨幣基金組織警告說，在一個「可能的」的情況下，只有部分風險成為現實，比如俄羅斯關閉流向歐洲的天然氣，明年全球經濟增長可能會下降到2% 。這是自1970年以來世界經濟增長跌入如此低谷的第5次。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2022年，英國汽油，食用油，牛奶，奶酪和雞蛋的價格以40多年來最快的速度上漲。

英國通脹和罷工

雖然預計英國2022年的經濟增長將保持相對強勁，但古林查斯表示，英國比歐洲或美國增長更快、異常高的通脹率預計將在2023年對經濟造成損害。

在國際貨幣基金組織做出上述預測後，英國財政部發言人在一份聲明中表示，我們知道人們正在感受到由全球經濟因素引起的價格上漲的影響，這是由俄羅斯非法入侵烏克蘭引發的。

該聲明說，對英國居民家庭的幫助措施包括400英鎊的能源賬單補貼以及每年價值高達330英鎊的個人減稅。

英國國家統計局表示，英國通脹率在截至6月的12個月內從5月份的9.1%躍升至9.4%。

汽油，食用油，牛奶，奶酪和雞蛋的價格比前一年大幅上漲，成本也不斷攀升。英國很多食品和日用品價格繼續以40多年來最快的速度上漲。

英國各行業工會一直在呼籲加薪，以幫助工人應對生活成本上漲對家庭生活造成的壓力。在勞資談判沒有達成協議的情況下，包括倫敦地鐵，英國鐵路等不少工會紛紛舉行罷工。

經濟壓力立即影響到英國政治：正在競選英國下一任保守黨領袖和首相的最後候選人紛紛提出自己一旦上任後的減稅政策，以吸引選民。

分析：英國2023年經濟增幅G7墊底

BBC全球貿易事務記者達西尼·戴維

烏克蘭戰爭的後果正讓世界各地人們錢包都收到衝擊。飆升的食品和燃料價格以及更高的利率意味著國際貨幣基金組織認為所有主要經濟體的前景更加黯淡，除了俄羅斯之外，英國2023年墊底。

英國脫歐可能於事無補，但化石燃料佔英國能源結構的75%，僅佔歐盟的能源結構一半以上。對化石燃料的依賴使英國特別容易受到這種衝擊的影響。有關價格在國際市場上決定，但影響到英國所有人。

這份報告發佈之際，隨著10月份能源價格上限設定在3000英鎊以上，一個英國議會委員會警告說，可能需要英國政府為家庭提供進一步的幫助。

但國際貨幣基金組織只是指出英國面臨的比當前危機更根本的問題的經濟學家組織之一。在過去15年中，英國民眾生活水平已經落後於許多競爭對手，許多人將其歸因於缺乏對技能，設備和基礎設施的投資。