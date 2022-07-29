習近平拜登通話：中方警告「玩火必自焚」 美方強烈反對改變台海現狀

2022年7月29日凌晨4点57分 最近更新： 26 分钟前

圖像來源，Reuters

美國總統拜登和中國國家主席習近平周四（7月28日）晚通電話。近日美國眾議院院長佩洛西訪台引發中國強烈反對，習近平提醒美國「民意不可違，玩火必自焚」。

白宮稱，兩位領導人討論了一系列對雙邊關係以及其他區域和全球問題重要的問題，並讓其團隊繼續跟進今天的對話，特別是以解決氣候變化和衛生安全問題。

通話內容

白宮表示，針對台灣問題，拜登強調美國的政策沒有改變，美國強烈反對改變現狀或破壞整個台灣海峽和平與穩定的單邊行動。

在新華社對通話的報道中，習近平強調，台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚。中美三個聯合公報是雙方的政治承諾，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎。

「我們堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，絶不為任何形式的『台獨』勢力留下任何空間。中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。民意不可違，玩火必自焚。」報道稱。

報道中習近平還指出，中美應該就宏觀經濟政策協調、維護全球產業鏈供應鏈穩定、保障全球能源和糧食安全等重大問題保持溝通。違背規律搞脫鉤斷鏈，無助於提振美國經濟，也將使世界經濟變得更加脆弱。

很難看到任何積極信號

BBC記者傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）發自台北

中國國家主席對美國總統拜登說「玩火必自焚」，有很多種揣測。

這是對美國的一個強烈警告，但並非史無前例。今年早些時候，當美國國會代表團訪問台灣時，中國外交部使用了完全相同的語言。中國國防部去年對台灣發出警告時也使用了同樣的措辭。

現在中國國家主席習近平使用，則增添了更多重量。

但這並不意味著，如果下周佩洛西訪台，中國凖備進行軍事行動。這是告訴美國，如果它繼續沿著目前的道路走下去，最終將導致衝突。