用數學破解樂透 美國老夫婦10年贏2600萬美元

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圖像來源，Jerry Selbee 圖像加註文字， 塞爾比夫婦破解密歇根州和馬薩諸塞州的樂透，贏了2600萬美元

中樂透獎是許多人的美夢，但美國老夫婦利用簡單的數學計算，再仔細研究樂透的遊戲規則，在10年之間合法贏得數十次樂透，彩金高達2600萬美元，他們究竟是如何做到的？

從2003到2012年將近10年的時間裏，塞爾比夫婦（Jerry and Marge Selbee）在美國兩個州的樂透彩不斷地贏得彩金，塞爾比先生說他中獎的秘密其實就是很簡單的算術，只花了他「三分鐘」，而且完全沒有違法。

他們兩人中樂透的傳奇故事也被好萊塢改編拍成電影《傑瑞和瑪姬生活闊綽》（Jerry & Marge Go Large），並在上個月上映。

該片導演是《穿著Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）的導演大衛·法蘭科（David Frankel），由布萊恩·科蘭斯頓（Bryan Cranston）和安妮特·貝寧（Annette Bening）飾演塞爾比夫婦。

導演大衛·法蘭科表示，這部影片為塞爾比夫婦的傳奇故事增添了一些創意，但影片忠實反映出塞爾比夫婦的簡單生活，以及他們並沒有因贏過那麼多次樂透而被沖昏頭。

「基本算術」

和好萊塢電影《華爾街之狼》（The Wolf of Wall Street）裏面人物的紙醉金迷和奢華放浪相比，塞爾比夫婦的故事完全平凡無奇。

圖像來源，Paramount+ 圖像加註文字， 塞爾比夫婦的故事被好萊塢改編拍成電影

他們兩人一輩子都住在密歇根州（Michigan）的小鎮埃弗里特（Everett），小鎮上沒有什麼重要大事，他們在小鎮的大街上經營一家小小的便利店。

故事從2003年開始，將六名子女撫養成人之後，塞爾比夫婦決定把小店轉手賣掉，凖備退休安享晚年，突然一天塞爾比先生看到Windfall樂透廣告。

他仔細研讀了那個樂透的遊戲規則，並很快的在心裏默算了一下，結果發現中獎的機率很大。

塞爾比先生2019年接受美國CBS電視採訪時表示，「我發現了一個破綻。」

要贏得Windfall樂透，玩家必須對中所有六個樂透號碼，如果沒有人六個號碼全中，彩金將分配給對中五個號碼、四個號碼和三個號碼的人。

按照這個規則，分享彩金的中獎率要比一人獨中頭獎的機率高出很多。

塞爾比先生以此推論，如果他大量買彩票那麼中獎機率就會很高，他計算出如果花1100美元買彩票，他很有可能至少會有一張彩票選中四個得獎號碼。

圖像來源，Paramount+ 圖像加註文字， 塞爾比夫婦投入大量時間和金錢買樂透彩票

「我中了一張四個號碼贏了1000美元，18張三個號碼，每張贏50美元，那就是900美元。」

「所以我花了1100美元，贏回來1900美元。這只是基本的算術而已。」

開公司買彩票

美國普查局（US Census Bureau）的資料顯示，美國人每年花大約700億美元買州立樂透彩票，平均下來每人花230美元。

塞爾比先生花在買彩票上面的錢要比這個數字高很多，但是中獎機率也更高。

他越買越多，有一次花了3600美元，結果贏了6300美元，還有一次花了8000美元買彩票，卻贏回了16000美元。

他跟妻子說他買樂透贏錢的事情，於是夫妻兩人開始投資成千上萬元買彩票，到後來還成立GS投資策略公司（GS Investment Strategies LLC）專門來管理資源。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 和許多其他樂透不同，密歇根州和馬薩諸塞州的樂透，如果沒有人六個號碼全中，頭獎獎金就由對中其他號碼的人分享

後來他們決定邀請小鎮其他人一起來投資他們成立的買彩票公司，投資500美元可以獲得公司股票一股。

埃弗里特小鎮上的農夫和律師都來投資，贏得的樂透獎金越來越高，據公司帳簿記載，有一次還贏了85.3萬美元。

公司盈利很好，但這也意味著塞爾比夫婦必須花很多時間來買彩票，管理賬務和其他公司瑣事，等於兩人又重新全職工作了。

後來密歇根州的Windfall樂透結束了，不過一位朋友告訴他們馬薩諸塞州（Massachusetts）也有類似的樂透，叫做Cash Windfall。

他們花了幾分鐘簡單算了一下就知道他們可以繼續靠著這個模式贏錢，只是現在要花更多時間來回數千公里買彩票。

在六年的時間裏，塞爾比夫婦跨越六個州到位於馬薩諸塞州的兩個投注站買Cash Windfall彩票，平均每次花60萬美元買彩票，一年玩七次。

在這個跨越六個州買彩票的浩大工程中，他們每次必須在酒店裏待上10天，每天花10個小時人工整理彩票，絶對是個全職工作。

80歲的塞爾比先生表示，「這給你一種成就感，滿足感，而且不只是對我們自己，對我們朋友和家人也很值得。」

是否違法？

《波士頓環球報》（Boston Globe）2012年發現有數家樂透投注站每次都開出許多中獎彩票，他們調查後發現，不只是塞爾比夫婦大規模買彩票，一群麻省理工學院的高材生也發現這個高額投注贏獎金的方法。

圖像來源，Paramount+ 圖像加註文字， 電影描述塞爾比夫婦贏獎的歷程

馬薩諸塞州州政府對此展開調查，但他們並沒有發現任何違法的事情。

州政府調查人員蘇利文（Greg Sullivan）表示，一開始大家都以為這一定涉及組織犯罪或貪污舞弊等不法行為，但調查之後發現就是幾個數學天才找到合法的方式撈了數百萬美元。

基本上，任何算出得獎機率的人都能用相同方式贏得彩金，但只有在沒有任何人六個號碼全中的情況下，這種大規模買樂透的中獎模式才有效，否則就只是頭獎一人獨得所有彩金。

即使如此，Cash Windfall樂透對馬薩諸塞州也是一門好生意，光是靠賣彩票就入賬1.2億美元。

整修住房和資助教育費

最後，Cash Windfall樂透也宣告終止，現在，美國再也沒有這種頭獎獎金由對中其他號碼的人分享的樂透彩了。

圖像來源，Paramount+ 圖像加註文字， 塞爾比夫婦和兩位男女主角

不過塞爾比夫婦已經贏得口袋滿滿了，塞爾比先生說，在扣除各項稅額和公司支出之後，他們兩人實得800萬美元，他們沒有把錢浪費在豪華奢侈品上面，而是用來整修自己的房子，並資助孫子的教育費用。

對他們兩人來說，除了贏得獎金之外，整個過程也像是一場刺激的冒險。

塞爾比太太說，「很好玩，中獎很過癮，有一種快感。」