泰國洞穴救援四週年：獲救足球小將如今在做什麼

泰國洞穴救援四週年：獲救足球小將如今在做什麼

四年前，12名泰國青少年足球運動員和他們的教練被困在一個洞穴，18天後才獲救，救援過程牽動了全世界人們的心。

四年後，曾報導這一事件的BBC記者採訪了已經長大的獲救孩子，還重返了救援現場。

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