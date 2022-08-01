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泰國洞穴救援四週年：獲救足球小將如今在做什麼
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泰國洞穴救援四週年：獲救足球小將如今在做什麼
31 分钟前
四年前，12名泰國青少年足球運動員和他們的教練被困在一個洞穴，18天後才獲救，救援過程牽動了全世界人們的心。
四年後，曾報導這一事件的BBC記者採訪了已經長大的獲救孩子，還重返了救援現場。
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